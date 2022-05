Alfajores artesanales: 5 lugares para comerlos de postre, en meriendas, desayunos o cuando más te guste

LA NACION

Ir al kiosco por algo dulce es algo que se presenta a menudo cuando tenemos un antojo y esas ganas de comprar un alfajor. Pero, más de una vez en una merienda o para acompañar el café, y es más, luego de almorzar cuando estamos para comer algo rico pero que no sea tan grande como una porción de torta o un postre tentador, los alfajores asoman tentando al más débil. Por eso, esta semana en que son protagonistas un pequeño recorrido con algunas variantes para dejarse tentar más de una vez.

Tipo bocado: masa sablée de almendras con dulce de leche

La pastelera experta Juliana Herrera Dappe, alma mater de Mada Patisserie, propone su alfajor sablée de almendras distinguido por su masa delicada, quebradiza y apenas crujiente, con el sutil sabor del fruto seco que combina a la perfección con el dulce de leche repostero. Son alfajores tipo bocado con una equilibrada proporción de masa y relleno.

La masa sableé un ingrediente indispensable en este alfajor

Las tapas se preparan con harina, manteca, huevo y almendras; luego se rellena y se espolvorea con azúcar impalpable. Al igual que todas las delicias de su boutique, enamora por su calidad y prolijidad. “Está entre los más pedidos (junto con el alfajor sablée de cacao amargo) y lo suelen llevar en cajitas de 10 unidades para compartir en casa, aunque también se venden por unidad”, comenta Juliana. A su vez, forma parte de su box “Mini Tentaciones” que trae veinte especialidades de la casa en versión petit. Para retirar por su local o pedir a domicilio. Dirección: 3 de Febrero 1064 (Belgrano). Instagram: @madapatisserie

Para compartir: alfajor de cacao con manteca de maní natural

El restaurante Hierbabuena brinda recetas naturales a base de ingredientes frescos, sin agroquímicos, y sus alfajores no son la excepción. Uno de los favoritos es el de masa de cacao relleno con manteca de maní, una combinación imbatible de sabores.

Dulce de leche vegano y sin tacc para la versión de Hierbabuena

“Las tapas son súper finitas y de gran tamaño, resultando en un alfajor enorme, así que lo recomendamos para compartir (o para alguien muy goloso)”, expresa el chef David Gdansky. Tiene un aspecto bien caserito y no lleva ningún tipo de cobertura, mostrando todo su interior. Para la masa utilizan cacao, harinas y azúcares orgánicos, y el relleno también lo preparan en la casa, sin conservantes ni aditivos. Otro sugerido es el de avena relleno de una mezcla de dulce de leche, café espresso y chocolate. Forman parte del menú del restaurant y también se encuentran en su market para take away o delivery. Dirección: Av. Caseros 454, San Telmo. Instagram: @hierbabuenarestaurant

Clásico para el café: alfajor de maicena con relleno extra

Este clásico argentino no podía faltar en el listado y en Ninina lo hacen de manera 100% artesanal bajo una receta de herencia familiar. Marta Gueikian –madre del dueño de la marca, Emanuel Paglayan– preparaba las tapas con maicena, harina de trigo, bicarbonato, huevos de campo, azúcar orgánica, ralladura de limón y Cognac. “Utilizamos materias primas de primera línea y eso marca la diferencia en su textura y sabor”, dice Paglayan.

Mucho dulce de leche para estos alfajorcitos de maicena de Ninina

Se completa con mucho –pero mucho– dulce de leche repostero y un toque de coco rallado en los costados. El de Ninina tiene un tamaño pequeño porque “está pensado para darse un gustito y acompañar el café”. Se presenta en bolsitas de tres unidades o en cajas de nueve y también forma parte de algunos combos, como el “Kit Dulce” que trae porciones de torta, croissants, scones, budines, cookies y más. Para disfrutar en sus locales o encargar a través de su página web con envíos a domicilio. Direcciones: Gorriti 4738 (Palermo), Holmberg 2464 (Villa Urquiza), Museo Malba (Barrio Norte), Quintana 213 (Recoleta). Instagram: @ninina.arg

Sin TACC y vegano: cookies con dulce de leche

Actualmente, la crepería y pastelería de autor París Crepas ofrece un alfajor vegano y libre de gluten que vale la pena probar mientras se encuentre en la carta, ya que varía periódicamente.

Dulce de leche y chocolate un clásico en Mada

Con 11 cm de diámetro, lleva cookies de cacao y sin TACC, de textura húmeda por dentro y crujiente por fuera, rellenas de un dulce de leche de almendras muy suave y ligero, todo cubierto de chocolate semi-amargo para equilibrar tanta dulzura. Una opción saludable que se puede pedir en sus sucursales o llevar con take away/delivery. Direcciones: Gurruchaga 1686 (Palermo Soho), Av. Cabildo 2602 (Belgrano), José María Moreno 120 (Caballito), Martín Fierro 3290 (Parque Leloir), Av. de Mayo 359 (Ramos Mejía). Instagram: @pariscrepas

Bien frío: el alfajor con helado artesanal

Los Toddylatto de Chungo son ideales para comer al paso y es el preferido de los más chicos (y no tanto). Se trata de un “sándwich” de las famosas galletitas de vainilla con chips de chocolate, rellenas de abundante helado artesanal en los sabores crema americana o dulce de leche.

Con helado artesanal y tapas tipo cookies

“Las golosinas heladas son las más recientes incorporaciones a nuestro menú, que se ha adaptado a los tiempos que corren, ofreciendo diversas opciones para disfrutar de manera fácil en cualquier momento y lugar”, cuentan desde la marca. Se venden por unidad y están exhibidos en los mostradores de sus locales, listos para llevar. Direcciones: Av. San Isidro 4598 (Saavedra), Virrey del Pino 2500 (Belgrano), Cabello 3300 (Palermo) y más sucursales. Instagram: @heladoschungo