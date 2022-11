Alojarse en un avión: un viajero empedernido y un ex agente de la KGB abrieron un hotel en un lugar impensado

Flavia Tomaello PARA LA NACION

Félix Demin es un viajero empedernido. Vive una vida soñada para muchos. No ha dejado de dar vueltas por los sitios más exclusivos del mundo, pero tampoco dejó de emprender. Historias como la suya parecen un cuento de hadas, esos personajes que se animaron a vivir de sus deseos. Una ilusión tentadora que se dice sencillamente, pero que no resulta nada fácil de cumplir. En su recorrido como viajero la sorpresa era una de las virtudes que lo conquistaban del destino, sin embargo, luego de tantas experiencias extremas, encontrarla era difícil. Allí su olfato de hombre inquieto y de negocios le dio algunas pistas.

Una encuesta realizada por la investigadora global de mercado Research Dive reveló que se pronostica un crecimiento internacional que rondará el 8,8% para el mercado mundial de viajes de lujo para el 2028. Según Booking, el 20 % de los viajeros están dispuestos a pagar más por servicios que valgan esa diferencia. El 66% prefiere sitios de alojamiento exclusivo y el 77% de los viajeros de lujo optan por sitios con poca gente alrededor. Esa idea de, además de viajar, retornar con la experiencia única para contar bajo el brazo ha comenzado a ser una variable requerida para turistas que esperan situaciones preferentes, pero también quienes están detrás de ese pequeño sitio perdido en medio de la nada.

Bajo esa idea a Demin le interesaba encontrar propuestas que lo sorprendieran primero a él, cuestión bastante complicada considerando su paladar viajero. Por eso decidió encarar por su cuenta la puesta en marcha de algunos sitios soñados para muy pocos.

Comodidad, lujo y placer

Pensó en Bali como destino, la isla de Indonesia ubicada frente a la costa sureste de Java que tradicionalmente ha tenido demandas de servicios cómodos y lujosos. Un sitio exótico pero accesible para los viajeros osados que sueñan con algo más que la costa cercana, calificada habitualmente como la isla de los dioses por sus playas dignas de unas vacaciones para Instagram, exuberantes bosques tropicales y templos antiquísimos que, además de arquitectura imponen espiritualidad. Los más de seis millones de visitantes que llegan cada año, la han convertido en la puerta de Asia para encontrarse con el lado exótico e inspirador, con buena gastronomía para los sabores novedosos y paisajes perfectos.

El avión lo ubicaron en un acantilado para optimizar vistas y confort

De hecho, Demin se convirtió en uno de los fogoneros del éxito vacacional de Bali como destino exclusivo. Su primer proyecto lo catapultó como uno de los servicios Airbnb TOP10 de los hoteles más singulares del mundo: su idea fue The Bubble Hotel Bal. Un hotel donde elegís vivir en una burbuja transparente. “Aquí se pierde todo el sentido del tiempo -relata-, no hay necesidad de tener miedo de llegar tarde, no hay necesidad de vestirse elegante o pensar en qué hacer. Tus vacaciones en el océano entre la vida salvaje serán el mejor plan. Los primeros rayos del sol aparecen sobre el horizonte, tocando suavemente la superficie del océano. Las olas acarician la orilla, compartiendo su energía”.

Uno de los grupos de burbujas está instalado en la selva de Ubud. Una colina rodeada de selva verde y arrozales en una área privada sobre el río. Es el sitio perfecto para sentirse acunado por el regazo de la naturaleza virgen. Cerca se ha dispuesto el lobby del hotel. Cuenta con una burbuja con piscina privada, 9 sin ella.

El segundo equipo de burbujas está en Playa de Nungalán, un terreno accidentado con hermosas vistas al mar y una playa de arena a 10 pasos de tu habitación. Para llegar tenés que estar preparado a un descenso empinado desde la montaña a través de la jungla, una caminata que dura, aproximadamente unos 20 minutos. Algo similar ocurre en el tercer grupo de The Bubble Hotel Bal en Playa Nyang Nyang.

Las burbujas plásticas transparentes fueron uno de sus primeros alojamientos diferentes

En todos los destinos las burbujas cuentan con muebles, decoración, accesorios e infraestructura de alta gama. “A los visitantes les ofrecemos más de 40 experiencias adicionales, que incluyen decorar la habitación con pétalos de rosa y velas, búsqueda del tesoro, organización de fogatas, experiencias estelares con telescopio… Todas ellas bajo la idea de no perder el foco de estar en medio de la naturaleza, pero siempre con un techo inalcanzable de lujo”.

En busca de una experiencia exclusiva

Sin embargo, si estas ideas de la habitación burbuja transparente que deja todo el cuarto en una visión 360 grados de la jungla de Bali son majestuosas, Demin necesitaba algo extra. “Aunque son maravillosas instalaciones para pasar un encuentro cercano con lo más genuino del paisaje local -explica-, hacía falta un paso más alto para una experiencia aún más exclusiva”.

Con esa idea en mente, Félix encaminó su historia de emprendedor con un inversor. Allí apareció Alexander Lebedev, un ex agente de la KGB y una de las fortunas rusas más renombradas del mundo, tanto que la revista Forbes lo incluyó en su lista de los millonarios más pudientes de su país y ocupa el puesto 358 entre los más ricos del mundo con una fortuna calculada en 3100 millones de dólares. Con el dinero de Lebedev y el ingenio de Demin se creó la primera villa vacacional del mundo en un jet instalado en un acantilado de 150 metros sobre el océano en la isla de los Dioses, cerca de la playa de Nyang Nyang.

“Externamente adquirimos un avión a reacción que hemos convertido en un hotel de lujo -relata Demin-. Mi socio, el ex banquero Alexander Lebedev invirtió en el proyecto Private Jet Villa, un hotel-villa en un antiguo viejo Boeing 737 que se encuentra sobre una roca y que hemos reconvertido en una villa privada de una elegancia exquisita, sin perder ni un ápice de la estructura propia del avión. Mi objetivo es crear hermosos espacios y momentos significativos que enriquezcan la vida de los huéspedes brindando una experiencia inolvidable de vivir en un lugar único”.

El avión desmontado

Estaba a punto de ser vendido como chatarra a China cuando lo compraron. Les llevó una semana a más de una docena de especialistas transportar sus partes al acantilado después de obtener los permisos necesarios de acceso.

Es un epítome de singularidad y un destino de visita obligada en el país. “No sólo ha resultado un éxito para los buscadores de lo exótico, sino que se convirtió en una de las fotografías deseadas de Bali, como si la localidad hubiera sumado un templo nuevo”, cuenta Demin. Tanto que se encolumnan en una lista de pendientes muchos rodajes de Hollywood, lo que ha sumado más atractivos para convertirlo en una de las mejores opciones para los turistas, incluidas las celebridades.

Con un lado del avión balconeando a un acantilado que permite sentarse en una de sus puertas con las piernas balanceándose sobre las piedras y la vista hacia el infinito, la propuesta del interiorismo interior combina materiales naturales en tonos neutros con el blanco impoluto de la original estructura aeronáutica.

Una de las alas está dispuesta como terraza para tomar sol. Una escalinata da acceso al lateral de otra de las alas con un espacio chill out para relajarse entre una escenografías de vegetación y turbinas.

Los baños tienen vistas únicas a través de las escotillas. El jacuzzi se encarama en un extremo del avión, donde la madera y el lino en colores beige acompañan la relajación desde la mirada.

Cocina privada, bar con barra, escritorio para ejecutivos que necesitan inspiración aún cuando descansan, una serie de suites todas en la misma gama de colores: un suave ocre claro y el blanco infaltable. Una experiencia de alto vuelo, aunque no despegue del suelo.

