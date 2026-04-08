LA NACION CONTENT LAB
PARA ANDREANI
31 de marzo de 2026
LA NACION CONTENT LAB PARA ANDREANI
31 de marzo de 2026
Andreani, una historia de 80 años:
por qué "llegar es solo el principio"
La historia de Andreani es la historia de una expansión construida con visión, esfuerzo y una idea clara: la de llegar cada vez más lejos. Cómo fue el desarrollo de una compañía que pasó de conectar dos ciudades a convertirse en la plataforma de soluciones logísticas que hoy mueve a la Argentina.
El origen y la conquista
del territorio argentino
Lo que empezó con viajes entre Casilda y Rosario se multiplicó
en miles de kilómetros recorridos todos los días.
1945
En Casilda, Santa Fe, nace “Estrella Federal”
como empresa de transporte de cargas.
1967
Oscar Andreani comenzó a viajar a Buenos Aires para sumar nuevos clientes.
1968
Se refunda la empresa en Buenos Aires.
1970
Instalan el primer depósito en la
calle Lerma, en Capital Federal.
1977
Se crea la División Revistas, con Atlántida
y Perfil como primeros clientes.
1978
Inician el desarrollo de la red nacional de distribución, con la primera sucursal en Resistencia, Chaco.
1980
Suman nuevos clientes y tipos de productos para transportar: cigarrillos, golosinas, cosméticos y artículos fotográficos. También comienzan un vínculo de largo plazo con los laboratorios farmacéuticos.
1982
Crean la División Correo
1984
Instalan sus oficinas en la calle
Belgrano, en Buenos Aires.
También incorporan el servicio
de Courier internacional
con sede en Miami.
1987
Adquieren el predio de la Planta Avellaneda en la provincia de Buenos Aires.
1989
Emiten la primera oblea postal
e inician las prestaciones de
correo al público masivo.
1990
Crean la Fundación Andreani. También
participan en la creación de ARLOG
(Asociación Argentina de Logística
Empresaria).
1991
Crean la división farma e inauguran la Planta Central de Correo en el barrio de Barracas, en Buenos Aires.
1994
Inauguran una nueva Planta de Operaciones Logísticas en Malvinas Argentinas, ubicada en la provincia de Buenos Aires.
1997
Andreani se convierte en Courier autorizado del Gran Premio de la
República Argentina, la carrera de Fórmula 1 celebrada en Buenos Aires.
2000
Suman una nueva planta
en Florida, provincia
de Buenos Aires.
2002
Inician sus operaciones logísticas en San Pablo, Brasil.
2004
Unificaron las operaciones de logística y correos.
“Aprendimos que los vínculos de
largo plazo y los equipos
comprometidos son los que sacan
adelante a las organizaciones aun
en momentos difíciles”.
2006
Suman una nueva Planta
de Operaciones en Mar del Plata
y la Planta Modelo para productos
medicinales y tecnología médica
en Avellaneda (ambas en la
provincia de Buenos Aires).
2007
Se inaugura en Benavídez, Buenos Aires, una nueva Planta de Operaciones Logísticas. También se reconvierten las sucursales en locales de atención al público.
2008
Apertura de la 2° Central de Transferencia de Cargas en la Planta de Operaciones Logísticas en Benavidez. Además, inauguran la Planta de Operaciones Logísticas en Resistencia, provincia de Chaco.
Adquieren en Tigre, provincia de Buenos Aires, 60 hectáreas para la construcción de su parque industrial y logístico propio, Norlog: un hito de visión de futuro e inversión en infraestructura.
2010
Desarrollan e implementan un nuevo Sistema Informático
de Gestión de Transporte y Distribución.
2011
Inauguran una nueva planta de operaciones logísticas en Tucumán y el nuevo
Centro de Operaciones Logísticas en la ZAL de Villa Mercedes, San Luis.
2012
Se pone en marcha Norlog.
2014
Inauguran nuevas plantas en
Rosario (provincia de Santa Fe) y en
San Juan. A su vez, desarrollan un
modelo operativo de cero error.
2015
Inauguran una nueva planta
en la provincia de Mendoza.
2016
Suman una nueva planta en
Posadas, provincia de Misiones.
2017
Inauguran la primera Central Inteligente de Transferencia (CIT) ubicada en Norlog.
2018
Andreani es elegido operador
logístico de los Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires y
para las elecciones de varias
provincias argentinas.
Además, inauguran una nueva planta
en Córdoba e inician operaciones
de alta complejidad, de canales
y productos especiales, destinados
al sector farma, en Planta CyPE.
2019
Implementan en Tucumán el primer Mini Sorter automático
para una mayor capacidad de procesamiento.
2020
Andreani se suma a distintas
iniciativas solidarias y dona el
operativo logístico de las vacunas
COVID 19 que ingresan al país.
Inauguran el Almacén Automático
Vertical (VLM) en sus plantas
de Malvinas y Benavídez con el objetivo
de seguir innovando y mejorando
los servicios del segmento farma.
2021
Ponen en funcionamiento un nuevo
sorter en CIT con capacidad de
procesar más de 8000 paquetes
por hora.
Continúan liderando la logística
de las vacunas y, además, diseñan
el Modelo Huella (un inventario de
emisiones y reportes de Huella de
Carbono propio y para sus clientes).
“Avanzamos confiados y decididos con
inversiones en tecnología que nos permiten
destacarnos, porque cada día ponemos
nuestra
energía en la experiencia de todos
los
segmentos de clientes”.
Impulsando el futuro
Una plataforma de soluciones logísticas que acompaña el
desarrollo
económico de Argentina y se proyecta hacia la región.
2022
Ponen en marcha el Centro de Imagen de Flota en Escobar y el Centro
de Soluciones de Flota en Norlog.
Andreani amplía la red de puntos de admisión y entrega a través
de HOP, un servicio que permite retirar compras o
enviar pedidos online en 24hs.
2023
Implementan el bot Andi y el nuevo andreani.com para estar más
cerca de pymes, destinatarios clientes corporativos y emprendedores.
Lanzan su spinoff tecnológico Witwot y también crean Andreani Circular
para reducir, reutilizar y reciclar materiales y productos.
2024
Lanzan Andreani GlobAll Pack para brindar servicios
de importación y exportación de productos a nivel global.
Abren la nueva sucursal Nordelta, basada en la autogestión
para mejorar la experiencia de sus clientes y destinatarios. También
lanzan la Plataforma Andreani Logística Social para acompañar ONGs,
y la Universidad Andreani para brindar formación, desarrollo y empleo
de calidad potenciando el talento de las personas.
Además, inician operaciones en los segmentos Energía y Minería.
2025
Implementan DMS, una plataforma diseñada para optimizar la gestión de
envíos y la logística, incorporan automatización para la clasificación de
paquetería en las plantas Pacheco, Avellaneda, Córdoba y Neuquén.
“Con la convicción de que
avanzar es lo que
sigue marcando
el camino”.
Andreani es hoy una plataforma con 197 plantas de almacenamiento, hubs logísticos y sucursales de cercanía y
más de 2.800 puntos HOP, en un despliegue que totaliza 760.839 m2 de superficie operativa donde incorporaron
automatizaciones que le permiten procesar 928.000 productos por día llegando a 5 millones de destinatarios mensuales,
más de 200.000 PyMEs y 2.500 empresas.