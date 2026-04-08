2024

Lanzan Andreani GlobAll Pack para brindar servicios

de importación y exportación de productos a nivel global.

Abren la nueva sucursal Nordelta, basada en la autogestión

para mejorar la experiencia de sus clientes y destinatarios. También

lanzan la Plataforma Andreani Logística Social para acompañar ONGs,

y la Universidad Andreani para brindar formación, desarrollo y empleo

de calidad potenciando el talento de las personas.

Además, inician operaciones en los segmentos Energía y Minería.