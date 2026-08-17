Anthony Bourdain: de comer empanadas en El Cuartito a la verdad detrás de su trágico final

Anthony Bourdain se convirtió en un chef amado mundialmente. Su camino no fue perfecto, pero siempre nos inspiró a vivir con otra mirada

Anthony Bourdain se convirtió en un chef amado mundialmente. Su camino no fue perfecto, pero siempre nos inspiró a vivir con otra mirada Sole Venesio 17 de agosto de 2026 03:00 10 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Cuando la noticia sobre el fallecimiento de Anthony Bourdain golpeó las redacciones de todo el mundo durante la mañana del 8 de junio de 2018, la reacción inicial fue de una incredulidad total. Era una de esas muertes que rompían el sentido común: el hombre que parecía haber descifrado el código secreto de la felicidad, había sido encontrado sin vida en la habitación de un hotel de lujo en Kaysersberg (Francia) mientras filmaba un nuevo episodio de uno de sus tantos exitosos programas. Para el inconsciente colectivo, Bourdain reprenstaba la máxima fantasía contemporánea: viajar por los rincones más exóticos del mundo, probar sabores extraordinarios, conversar con la gente local y, encima, cobrar por ello. Tenía el trabajo perfecto. Y sin embargo, la decisión de quitarse la vida obligó a su enorme legión de seguidores a enfrentarse a una verdad incómoda: el éxito no es un chaleco antibalas contra el dolor.

Con su icónica campera de cuero, el cabello gris despeinado, una actitud de estrella de rock veterana y una prosa afiladísima, el neoyorquino había transformado para siempre la manera en que consumíamos la gastronomía en la pantalla. Antes de él, la cocina en televisión era un asunto de chefs de chaqueta blanca inmaculada, enseñando a batir salsas en estudios de grabación asépticos. Bourdain dinamitó esa solemnidad. No le importaban las estrellas Michelin, los manteles de hilo ni los formalismos aburridos. Su revolución pasaba por sentarse en un banquito de plástico en la vereda para sorber una sopa de fideos en Vietnam, o comer empanadas de pie, con las manos manchadas de grasa, en la histórica pizzería El Cuartito del centro porteño. Él era el hombre que había logrado hackear el sistema, invitándonos en cada episodio a perder el miedo, a cruzar las fronteras de nuestros propios prejuicios y, en definitiva, a animarnos a vivir con los sentidos alerta.

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En sus programas de televisión, Bourdain celebró el espíritu del viajero curioso

Pero detrás del carisma magnético, de esa sonrisa única y de la verborragia cínica, se escondía un recorrido que estaba muy lejos de ser el cuento de hadas que la televisión a veces sugería. Su orfandad emocional y las grietas de su psique comenzaron a gestarse mucho antes de que las cámaras lo apuntaran, en una época en la que la gastronomía no tenía nada de glamoroso. Esa disonancia entre la figura imbatible de la pantalla y el alma rota que deambulaba en soledad cuando el director gritaba “corte” dejó al público huérfano de respuestas. Hoy, a la distancia de aquella pérdida irreparable, tiene dos obras cinematográficas que han tomado el dificilísimo desafío de desarmar el mito para mostrarnos al hombre, hurgando en sus sombras para explicar los porqués de su elección final.

Lejos de Francia y la gastronomía de élite

Los primeros pasos de Bourdain en el mundo gastronómico no estuvieron marcados por escuelas culinarias de élite en Francia, ni por pasantías elegantes en los mejores restaurantes de Manhattan. Sus inicios fueron, literalmente, en el barro. Y esta es la premisa central de Tony (2026), la nueva película biográfica de A24, dirigida por Matt Johnson y que todavía no tiene fecha de estreno en Argentina (en el resto del mundo, llega a la pantalla grande el próximo 21 de agosto). Lejos del glamour y la sofisticación que alcanzaría en su madurez, la cinta se enfoca en un período crudo y fundacional: el verano de 1975 en Provincetown, Massachusetts.

La biopic "Tony" sobre el chef y escritor Anthony Bourdain - 2026 a24

Por aquel entonces, Bourdain era un joven de 19 años de clase media acomodada que había abandonado sus estudios en la universidad de Vassar. Estaba desorientado, era tremendamente flaco, muy inseguro y no tenía la menor idea de qué hacer con su vida. Llegó a Cape Cod buscando un escape de verano y lo mágico es que terminó encontrando su vocación en el escalón más bajo de la cadena alimenticia gastronómica: como lavaplatos en The Flagship, un multitudinario y frenético restaurante de mariscos.

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Con el magnético actor Dominic Sessa (The Holdovers) en la piel del joven Anthony, la película explora su fascinación inmediata por el submundo de las cocinas. Como el propio Bourdain relataría años después en Kitchen Confidential, las cocinas comerciales de esa época no eran lugares respetables; eran refugios de inadaptados, piratas, expresidiarios, mercenarios y bohemios. A través de la lente de Johnson, vemos a un joven “Tony” observando hipnotizado a los cocineros de línea. Para él, esos hombres tatuados que maldecían a los gritos, soportaban calores infernales, manejaban cuchillos como cirujanos y robaban botellas de licor, eran verdaderos dioses terrenales.

La biopic "Tony" sobre el chef y escritor Anthony Bourdain - 2026 a24

La peli retrata anécdotas que hoy son leyenda, como el momento en que Bourdain vio a un chef teniendo sexo con una novia recién casada en la parte trasera del restaurante, junto a los tachos de basura. Fue en esa anarquía donde descubrió que quería ser parte de esa tribu. Sin embargo, lo fascinante de este relato es cómo expone la gran paradoja de la gastronomía: detrás de esa fachada de descontrol absoluto, Bourdain se topó con una disciplina casi militar. En medio del caos de sartenes y gritos, lavar platos le enseñó el valor del orden por primera vez en su vida. Si él no sacaba la vajilla limpia a tiempo, todo el ecosistema del restaurante colapsaba. Esa adrenalina del servicio nocturno, combinada con el peso de la responsabilidad, se convirtió en su primera gran adicción.

Sin embargo, Tony no romantiza el lado más oscuro de esa época. La narrativa visual nos sumerge en el ritmo frenético de las freidoras, pero también en las fiestas de madrugada. Ese ambiente de “sexo, drogas y rock and roll” culinario fue el caldo de cultivo para que un joven Bourdain comenzara a coquetear peligrosamente con los narcóticos. Las jornadas maratónicas, las quemaduras constantes y el estrés del servicio se anestesiaban primero con marihuana y alcohol, y luego con Quaaludes, cocaína y heroína.

Anthony Bourdain - Kitchen Confidential

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La película logra reflejar el momento exacto en el que el chico tímido de Nueva Jersey se pone la armadura y fabrica el personaje insolente y duro que el mundo conocería décadas después. Al final, Tony nos recuerda que el chef rockstar no nació frente a las cámaras de televisión, sino en medio del vapor asfixiante de una bacha llena de agua sucia y restos de comida, intentando desesperadamente ganarse el respeto de los marginados.

El documental de la controversia y la soledad

Si la película de ficción intenta explicar cómo nació su armadura, el cine documental buscó entender cómo y por qué se resquebrajó de manera tan violenta. El gran intento por descifrar el enigma de su trágico final llegó con Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain (2021). Dirigido por Morgan Neville, ganador del premio Oscar, la cinta está lejísimos de ser un simple homenaje complaciente. Es una inmersión dolorosa, cruda y exhaustiva en su psique, lograda a través del análisis de miles de horas de material de archivo y de entrevistas desgarradoras a su círculo más íntimo: directores, productores, amigos de toda la vida y ex parejas.

El documental retrata a un hombre devorado por su propio personaje. Muestra la transición de un chef de cuarenta y pico de años, que fumaba nerviosamente en la puerta de su restaurante neoyorquino Les Halles, a una estrella global que no podía quedarse quieta en ningún lugar del mundo. Bourdain padecía de una ansiedad motora y emocional paralizante; la idea de la rutina lo aterraba, pero el movimiento constante lo aislaba cada vez más de su familia y de una vida “normal”.

Bourdain en Laos. Foto: Instagram

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La película, además, generó una de las controversias éticas más grandes del cine documental contemporáneo. En un intento por darle voz a los pensamientos más íntimos del chef en sus últimos meses, el director Neville utilizó Inteligencia Artificial para clonar la voz de Bourdain y hacerle “leer” en off correos electrónicos reales que él le había enviado a sus amigos, donde se evidenciaba su profunda melancolía. Algo que hoy, en 2026, podría resultar natural pero que cuando estrenó el documental era completmaente novedoso.

En definitiva y más allá del debate sobre los límites de la tecnología en el cine, Roadrunner funciona como la radiografía definitiva de un hombre que, a pesar de estar rodeado de multitudes fascinadas por él en todos los rincones del planeta, padecía de una soledad insoportable.

El chef y el músico Iggy Pop eran grandes amigos Instagram

El guiño porteño y su cruda confesión porteña

Dicen que para quienes prestaron atención, las pistas sobre su frágil estado anímico nunca estuvieron del todo ocultas. Entre sus seguidores, todos coinciden en que uno de los testimonios más honestos, crudos y premonitorios ocurrió frente a las cámaras, y tuvo como escenario excluyente a la Argentina.

En 2016, Anthony Bourdain regresó a la Argentina para grabar uno de los episodios de su programa para la CNN, Parts Unknown CNN

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En 2016, Bourdain llegó a nuestro país para grabar el séptimo episodio de la octava temporada de Parts Unknown. Cualquier otro viajero con su nivel de exposición habría optado por el camino fácil: filmar el asado, el tango, el Obelisco y el fútbol. Pero él decidió abordar la idiosincrasia de Buenos Aires desde una óptica fascinante y profundamente personal: el psicoanálisis.

En una escena que hoy se resignifica con un peso bastante dramático, el chef más famoso del mundo se recostó en el diván de una terapeuta porteña. Sin guiones ni poses, Bourdain le confesó sus peores demonios. Habló abiertamente de su depresión crónica, de cómo un evento minúsculo —como comer una hamburguesa fea en la terminal de un aeropuerto vacío— podía desatar en él una espiral de tristeza que le duraba días enteros, y de un persistente sentimiento de vacío existencial que ni todo el reconocimiento global lograba anestesiar. Quería ser “normal”, disfrutar de las pequeñas cosas, pero sentía que su mente estaba cableada para el conflicto.

Ese contraste brutal se dio en la misma visita en la que, apenas horas antes o después de esa sesión de terapia televisada, se lo veía genuinamente feliz, inmerso en el ruido y el calor de la ciudad. Las cámaras lo capturaron relajado comiendo un clásico choripán frente al Río de la Plata en la Costanera Norte, sentado a la mesa con músicos locales y, en uno de los momentos más celebrados por los porteños, devorando una suculenta porción de fugazzetta y empanadas al horno en El Cuartito. Allí, rodeado de fotos de ídolos populares, camisetas de fútbol y el bullicio de los mozos, parecía encontrar un instante de paz.

GF Default - Bourdain habla de su visita a la Argentina - Fuente: CNN

Quizá es loco pensarlo así, pero podríamos creer que su paso por Buenos Aires funciona hoy como el resumen perfecto y doloroso de lo que fue la vida de Anthony Bourdain: un amor genuino, pasional y desbordante por los placeres simples de la comida popular y la conexión humana, conviviendo en un combate silencioso e invisible contra un dolor que nunca lo dejó en paz.

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Para sumar: 4 libros de Anthony Bourdain que no deberías perderte

Además de convertirse en una estrella indiscutida de la televisión global, Anthony Bourdain construyó su reputación, su voz y su mito a través de las letras. Estas son las cuatro lecturas imprescindibles para terminar de entender la mente de un viajero irrepetible: