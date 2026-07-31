Obtuvo el cuarto puesto en la Copa América de Pastelería lo que lo llevó a clasificar para el mundial

Argentina clasificó para el Mundial de Pastelería: quiénes forman el equipo y qué presentaron

Verónica De Martini 31 de julio de 2026 15:24 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Por cuarto año la Selección Nacional de Pastelería Argentina quedó clasificado para el Mundial de Pastelería 2027 que se llevará a cabo en Lyon, Francia en el mes de enero.

El seleccionado se llama Equipo Pampa y tiene como presidente a Néstor Reggiani y a Mariano Zichert como capitán y jurado. “Buscamos la gente que nos parece que realmente puede llegar a participar de una copa de este nivel. Dedicamos de seis a ocho meses de entrenamiento para llevar a cabo esta copa”, cuenta Néstor Reggiani.

Todo el trabajo se lleva a cabo en la Escuela del Sindicato de Pasteleros y la Cámara de Confiterías y Pastelerías de la AHRCC.

“El tema que elegimos fue el gaucho argentino y el caballo criollo”

Mesa con la que Argentina obtuvo el cuarto puesto Nicolas Reynaud

Para clasificar Argentina participó de la Copa América donde compitió con siete países del continente. El primer puesto fue para Estados Unidos, segundo puesto para México, tercero para Paraguay y Argentina quedó en cuarto puesto, “Quedamos a muy pocos puntos de entrar al podio. Aunque esta vez no alcanzó para subir entre los tres primeros, estamos muy contentos porque logramos la clasificación a Lyon. Ese era uno de los grandes objetivos”, expresó Néstor.

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Durante la competencia los equipos debían resolver diferentes pruebas de degustación y presentación artística con elaboraciones que incluyeron piezas de chocolate, azúcar y hielo. Además tuvieron que hacer preparaciones dulces que fueron evaluadas por un jurado internacional.

“El tema que elegimos para esta competencia fue el gaucho argentino, el caballo criollo y distintos elementos vinculados con nuestra identidad. Queríamos que nuestra presentación hablara de la Argentina, de nuestras raíces y de aquello que nos representa como país”, agregó Reggiani.

La preparación demandó un trabajo aproximado de cuatro horas y media.

Quienes forman el equipo

De Izq a derecha: Gonzalo Jiménez (chocolate), Mariano Zichert (Capitán), Agustín Bazán (azúcar), Néstor Reggiani y Emiliana Amandio (Hielo)

Equipo Pampa está conformado por Gonzalo “Gonzo” Giménez que fue el encargado del chocolate. Gonzalo vive en Estados Unidos y trabaja para distintas empresas internacionales de chocolate y tiene allí su propio taller.

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Emiliana Amandio es especialista en hielo, tiene un taller en Buenos Aires donde dicta cursos y trabaja de manera independiente.

Todos los años se realiza el Campeonato Nacional de Pastelería donde el ganador participa del equipo, tal fue el caso de Agustín Bazán que es el especialista en azúcar y trabaja como pastelero en el Hilton Pilar.

El equipo se completó con Lucas Carballo como coach.

Y, por supuesto, su capitán y también jurado del campeonato, Mariano Zichert que es el coordinador de la Escuela del Sindicato de Pasteleros; y el presidente Néstor Reggiani que tiene su propia confitería hace 40 años llamada La Nueva Muguet.

En qué puestos quedó Argentina en los mundiales anteriores

Mesa presentada en el Mundial 2025 JULIEN BOUVIER

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La primera vez que nuestro país quedó clasificado para la final fue en el año 2015. En ese caso la temática combinó tradiciones típicas e infantiles argentinas como elementos de kermesse, juguetes clásicos y la gastronomía criolla. Ese año Argentina quedó en el puesto número trece.

2023: en el noveno puesto

La segunda participación fue en el mundial 2023 donde se consagraron en el puesto número nueve quedando así entre los 10 mejores. Para aquella ocasión la temática elegida por los organizadores era el cambio climático y la protección de la naturaleza.

El equipo Pampa obtuvo el cuarto puesto en la Copa América y la clasificación al Mundial 2027 CHRISTOPHE POUGET

2025: Entre los mejores 10

En el año 2025 volvieron a participar del mundial quedando nuevamente entre los mejores diez al obtener el décimo puesto. La consigna era “Patrimonio Nacional” y los representantes argentinos presentaron una propuesta enfocada en el tango y la música porteña.

El equipo todavía no recibió la nueva temática propuesta para el próximo mundial pero la semana próxima ya comenzarán con la planificación y trabajo.

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