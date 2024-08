Argentina entre los países fanáticos de la pizza y cuál es el sabor preferido de los argentinos. "Probá antes de preguntar qué tiene"

Cuantas pizzerías hay en el mundo, qué sabores son los preferidos y la voz de dos expertos.

Si hablamos de comidas populares en el mundo la pizza está en el primer lugar, a donde viajemos si queremos ir a una comida segura sabemos que una porción de pizza no nos va a defraudar. ¿Sabias que el 20% de los restaurantes de todo el mundo son pizzerías? El consumo promedio es de 46 porciones de pizza por persona al año. Según los estudios en nuestro país es el preferido de los argentinos seguido por las milanesas y las empanadas.

Pero para los amantes de los números avancemos un poco más: solo en México se consumen 120 millones de pizzas por año pero Estados Unidos está cerca del consumo de 650 millones anual.

Existe un libro de referencia mundial llamado “Where toe at Pizza” con el ranking de las ciudades de mayor consumo: lidera San Pablo, en segundo puesto Nueva York, luego Nápoles y suelen competir por el cuarto puesto Buenos Aires y la ciudad de México.

Todo sobre la pizza

Muzzarella, el sabor más elegido por los argentinos

Según los últimos estudios de APYCE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina), en nuestro país hay 6000 pizzerías, la mitad corresponden tan solo a la provincia de Buenos Aires llevándose capital federal un total de 1080 pizzerías y muchos de los locales llevan 90 años de existencia.

Si hablamos de los sabores más consumidos la clásica pizza de muzzarella se lleva el podio en pizzas grandes (33,83%) y en pizzas chicas (28.67%).

En las pizzas grandes, ideales para compartir con amigos, la segunda más pedida es la Napolitana (11,83%), le sigue la de jamón y morrón (8,11%) y con porcentajes muy similares compiten la de jamón, provolone, espinaca, fugazzeta y margarita.

Los sabores cambian si nos referimos a las pizzas de menor tamaño donde los argentinos prefieren en segundo lugar la de fugazza con queso (10,36%), jamón y morrón (10,23%), napolitana (10,09%) y en menor cantidad provolone, caribeña, fugazzeta y el calzone clásico.

Grafico gentileza de APYCE

Si hablamos de grandes maestros pizzeros del mundo todos pensamos en los italianos. Incluso es en Parma, Italia donde se realiza anualmente el Campeonato Mundial de la Pizza.

En abril de este año nuestro país obtuvo el segundo puesto en la categoría “Pizza Napolitana STG”. El maestro pizzero argentino Ezequiel Ortigoza fue seleccionado entre 92 competidores, además obtuvo el quinto puesto en velocidad y el séptimo puesto en la categoría “Acrobacia/Freestyle”.

Sushi, carne de canguro y algodón azúcar, los sabores más raros del mundo

En el origen había dos tipos de pizza: “al molde” o “a la piedra”. Pero con el tiempo fueron apareciendo otros tipos como la media masa que es una reversión de la pizza al molde con menos cantidad de gramos de masa y más finita que la original al molde.

Los sabores llegan hasta lo que la imaginación dicte

En los últimos años se fueron sumando nuevos estilos que llegaron para quedarse: estilo napoletano, NY Style, Chicago Style, a la parrilla, sin gluten, vegetariana, vegana, romana, de masa madre, de masas maduradas, dulces, agridulces y gourmet.

Hoy los sabores llegan hasta donde la imaginación lo indique, por eso en el mundo podemos encontrar pizza de sushi (Canadá), pizza con mini pizzas encima (Wisconsin), con menta (Buenos Aires), de morcilla (España), con carne de cocodrilo (Florida), carne de canguro (Australia) y la pizza unicornio con crema, algodón de azúcar y muchos colores (Manhattan).

“Probá y fíjate si te gusta antes de preguntar qué tiene”

Consultamos a dos expertos argentinos en el rubro de la pizza que trabajan juntos y además son familia: Roberto Petersen y su hijo Mateo.

En estilos los preferidos de Mateo Petersen son napolitano y al molde. “En nuestra casa siempre se comió mucha pizza y a mi viejo le gustaba ir cambiando de estilos y probando cosas nuevas. Cuando sos chico es común que no te guste comer nada y creo que con la pizza me fui animando a texturas y sabores diferentes. Me acuerdo perfecto de una pizza con hinojo y queso azul que hicimos en el horno de barro”, cuenta Mateo. La premisa en su casa siempre era “probá y fíjate si te gusta antes de preguntar qué tiene”. Admite que estaba buenísima y está seguro de que si a los once años le hubieran avisado que tenía hinojo no la probaba.

Roberto Petersen tuvo la oportunidad de viajar y probar diferentes sabores, aquí sus seis preferidas en cada destino, una mini guía para saber qué pedir según el lugar que indica tu pasaje.

En Nápoles

La clásica Napoletana hecha al horno a leña a 450C de temperatura que se cocina por 60 a 90 segundos. Ahí nace la famosa pizza margherita.

Roberto y Mateo Petersen

En Roma

La Tonda Romana, finita, crocante, se estira a mano y se cocina en el piso refractario del horno, “es más cercana a lo que nosotros, en Argentina, llamamos pizza a la piedra”, explica. En la misma ciudad se encuentra otra de sus favoritas, es la Pizza in Teglia al taglio: “una pizza con una masa con mucha hidratación y mucha técnica que se cocina en placas rectangulares. Tiene una masa muy aireada y crocante, se corta con tijera y en muchos lugares te la venden por peso”, cuenta Roberto.

En América

Si venimos para nuestro continente americano elige la clásica de Nueva York que es de diámetro más grande, se come plegándola con la mano y debe tener el piso crocante. Cuenta que en Detroit, Estados Unidos, hay una pizza que no es muy conocida, hecha al molde, media masa, con bordes crocantes donde la salsa se pone encima del queso y es cuadrada o rectangular.

Por último, “la pizza al molde porteña, la pizza que comía de chico, con la que me crie, que tengo grabada en mi memoria, media masa y sobre todo generosa. Para comer sentado pero también al corte, al paso. Soy fanático y estoy orgulloso de las pizzerías porteñas donde hay hornos prendidos hace más de 100 años, algunos todavía a leña”, asegura con emoción.

Es por eso que a padre e hijo en su marca Pizza Zën les gusta ir cambiando las pizzas que ofrecen y darle algún toque distinto a los clásicos. “Con pizza zën busco hacer la pizza que nos gustaba hacer y comer en casa con mis hijos”, concluye Roberto Petersen.

