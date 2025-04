Las 40 Elefantes: la temida banda de mujeres que dominó el crimen organizado en las calles de Londres

Activas entre fines del siglo XIX y mediados del XX, las 40 Elefantes fueron una de las organizaciones criminales más sofisticadas del Reino Unido

Dicen que el robo es una de las profesiones más antiguas del mundo. Y basta con mirar hacia atrás, repasar la historia de distintas culturas y ciudades, para encontrarse con un sinfín de relatos sobre ladrones célebres que dejaron su huella entre las sombras. Historias de astucia, de rebeldía, de vidas vividas al margen de la ley.

Sin embargo, en ese recorrido, hay algo que salta a la vista: la mayoría de esos relatos tienen rostro de hombre. Son pocas las veces que se habla de ellas, de las mujeres que también desafiaron las normas, que supieron moverse con inteligencia y crueldad por los mismos caminos oscuros. Y aunque muchas veces fueron invisibles para los libros, ellas también existieron. Y algunas, como las 40 Elefantes, llegaron a construir su propio imperio criminal.

Supuesta foto de miembros de los 40 Elefantes. Wikipedia

En este escenario uno de los ejemplos más obvios es el de los Peaky Blinders, una pandilla que aterrorizó las calles de Birmingham durante los primeros años de la década de 1890. Su estilo era tan inconfundible como su reputación: chaquetas a medida, abrigos con solapa, chalecos abotonados, pañuelos de seda, pantalones acampanados, botas de cuero y las icónicas gorras planas con visera. En contraposición, aunque no menos legendarias, estaban las 40 Elefantes, una de las bandas de ladronas más grandes de toda Gran Bretaña. Discretas, elegantes y eficaces, forjaron su propio imperio en las calles del sur de Londres, desafiando no solo a la ley, sino también al lugar que se esperaba que ocuparan las mujeres en aquel tiempo.

Las 40 elefantes: el terror de las tiendas de lujo

Se cree que operaron desde finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX. Tomaron su nombre del barrio londinense de Elephant and Castle, donde concentraban gran parte de sus operaciones. Una de sus particularidades más llamativas era que la banda estaba integrada exclusivamente por mujeres. Pero no actuaban solas: supieron tejer alianzas estratégicas con bandas masculinas, lo que les permitió proteger sus movimientos, ampliar su influencia en las calles de Londres y defender su territorio.

Dedicadas principalmente al hurto, la estafa y el crimen organizado, las primeras menciones sobre esta banda criminal datan de la década de 1870, según algunos documentos y registros históricos. Su auge llegó en los años 1920, cuando alcanzaron tal nivel de sofisticación que incluso exportaron sus métodos a otros países para llevar a cabo grandes atracos. Su fama creció tanto que las tiendas de lujo comenzaron a entrenar a sus empleados para reconocer los patrones de comportamiento por los que las 40 Elefantes se habían hecho célebres.

Fotografías de un artículo de 1916 en Popular Mechanics que muestra las prendas que usan los ladrones de tiendas para facilitar su trabajo. Wikipedia

Consideradas una especie de hermandad cerrada, las 40 Elefantes solo aceptaban nuevas integrantes tras un período de prueba en el que las aspirantes debían demostrar habilidad, discreción y compromiso. Solo entonces una integrante del grupo les enseñaba las técnicas de robo, disfraz y escape.

Muchos historiadores atribuyen el notable éxito y la longevidad de la banda a su estructura jerárquica, liderada por una figura central a la que llamaban “la reina”. Otra clave de su permanencia fue el estricto código interno de fidelidad y respeto que regía entre ellas. Entre las normas impuestas por la líder se encontraban no beber durante el trabajo, acostarse temprano y evitar el contacto con extraños. La obediencia era fundamental, y cualquier acto de traición o desobediencia se castigaba con dureza.

Recién en la década de 1950 el grupo comenzó a perder fuerza. ¿Las razones? Fueron varias: Las razones fueron varias: el avance de la tecnología trajo sistemas de seguridad cada vez más sofisticados, y la policía, ya familiarizada con sus métodos, empezó a perseguirlas con mayor saña. Poco a poco, muchas de sus líderes más fuertes fueron arrestadas y con ellas se desmoronó parte de la estructura que había sostenido a la banda durante décadas.

Sus innovadores e ingeniosos métodos

Lejos de la imagen típica que uno podría tener de los ladrones de la época, las 40 Elefantes se caracterizaba por llevar un estilo de vida ostentoso diseñado con el único objetivo de infiltrarse en los círculos de alta sociedad. Así lograban engañar así a los empleados de las tiendas de lujo, haciéndose pasar por potenciales clientas adineradas. Cada golpe era meticulosamente planeado: antes del robo realizaban tareas de vigilancia para estudiar los movimientos del personal y los sistemas de seguridad del lugar. Luego, durante la acción, mientras unas distraían al personal, otras robaban artículos de gran valor con una precisión casi coreográfica.

Erin Doherty interpreta a Mary Carr en Mil Golpes, la serie de Disney+. Disney+

Uno de los hitos más ingeniosos de este grupo fue el diseño de prendas especialmente adaptadas para robar. Su método favorito, conocido como la “manga de gancho”, consistía en vestidos y abrigos con compartimentos ocultos donde podían esconder con facilidad los artículos robados. Incluso llegaban a usar brazos y manos falsos para distraer a sus víctimas y evitar levantar sospechas. Además, creaban múltiples identidades falsas para hacer compras a crédito y luego desaparecer sin dejar rastro. Pero no todo era engaño elegante y astucia disfrazada de humor: también recurrían a la extorsión, el chantaje y la falsificación de documentos cuando la situación lo requería.

Gracias a su enorme disciplina y profesionalismo en el mundo del crimen, podían escapar rápidamente de la policía. De hecho, las fuerzas armadas tuvieron grandes dificultades para atraparlas. Evitaban cuidadosamente las zonas donde vivían y contaban con rutas de escape planificadas al detalle. El nivel de sofisticación del grupo era tan alto que llegaron a desarrollar un elaborado sistema de comunicación basado en códigos y señales. Algunas de estas incluían gestos sutiles o frases clave que advertían sobre peligros inminentes o indicaban que era momento de retirarse sin dejar rastro.

Alice Diamond: la reina de las 40 Elefantes

Alice Diamond fue una de las líderes más importantes de las 40 Elefantes. Comenzó su carrera criminal muy joven: el primer registro que se tiene de ella data de su adolescencia, cuando fue advertida por las autoridades tras robar chocolate. Para 1915 ya se había ganado una reputación temida, liderando otra banda conocida como las Cuarenta Ladronas. Poco después, se convirtió en la sucesora de Mary “Polly” Carr al frente de las 40 Elefantes, consolidando su lugar como una figura clave en la historia del crimen organizado británico.

Es considerada una de las líderes más famosas de la banda, ya que bajo su mando la organización se consolidó y amplió su poder. Gracias a gran capacidad para planificar operaciones a gran escala, logró expandir las actividades de la banda a otras regiones, especialmente cuando Londres se volvía demasiado riesgosa.

Con una altura poco común para la época, medía más de 1,73 metros, de acuerdo a los artículos y registros publicados durante esos años, Alice Diamond no pasaba desapercibida. Según los artículos y registros de aquellos años, imponía respeto no solo por su imponente presencia física, sino también por su reputación de ser implacable. No dudaba en recurrir a la violencia cuando lo consideraba necesario y eso la convirtió en una figura temida incluso dentro del mundo del crimen. Famosa por llevar anillos de diamantes en ambas manos, los usaba como improvisados puños americanos, lo que le valió su apodo: “Diamond”.

Artículo del Sunday People sobre Alice y las Elefantes

Aunque poco se sabe de su vida personal, Alice nunca se casó a pesar de tener una relación medianamente estable con McDonald, líder de otra pandilla que funcionaba en la zona de Elephant and Castle. Falleció el 1 de abril en 1952 en Marnock House.

Mil golpes, la ficción que retrata a las 40 Elefantes

Del creador de Peaky Blinders, Steven Knight, Mil golpes retoma esa mezcla de realidad y ficción que tan bien funcionó en su serie anterior. A partir de hechos y personajes reales, la historia se expande con elementos inventados que aportan drama y profundidad, sumando conflictos y figuras que nunca existieron. En el caso de esta nueva serie muestra quiénes fueron las 40 Elefantes y cómo era su particular forma de trabajar, para también meterse en el mundo del boxeo callejero y presentar a personajes como los dos inmigrantes que llegan a Londres en la búsqueda de una vida mejor y Henry “Sugar” Goodson, el autoproclamado rey de este deporte. Con solo seis episodios, la serie ya puede verse completa en Disney+.