Arte y diseño: cuando la inspiración viene de la naturaleza

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2019 • 00:00

Traslasierra se presenta como un paisaje sinuoso y variado entre las altas sierras del oeste cordobés. En su valle se enclava Mina Clavero, una ciudad que atrae turismo de aventura, y hacia el sur encontramos el pintoresco pueblo de San Javier. Y si seguimos por esa ruta cruzamos a Merlo, San Luis. En esos parajes conocimos gente, oficios y lugares que tienen a la naturaleza como protagonista y al arte como expresión.

Animales ferrosos

Roberto Lizaso es herrero, escultor, pintor. Y, como los oficios no se pierden, es también orfebre, a lo que se dedicó en sus inicios. En los años 90 comenzó a trabajar el hierro y, gracias a su afición por el dibujo, se animó a hacer esculturas en este material, combinándolo con madera.

Roberto Lizaso es orfebre, herrero y pintor. Sus múltiples oficios se combinan al momento de crear sus esculturas. Fuente: Jardín - Crédito: Inés Clusellas

"Tengo vocación de linyera, así que junto muchas piezas para reciclar y madera del monte; obtengo mucho material de la naturaleza", cuenta Roberto. Inspirado en lo que lo rodea, sabe que al componer hay que abstraerse ya que es imposible abarcarlo todo, lo que resulta en una síntesis con peso absoluto en la composición.

Las figuras realistas de Roberto Lizaso son una reivindicación de la naturaleza. Fuente: Jardín - Crédito: Inés Clusellas

Pescados, lagartos, pájaros, caballos, toros que habitan el paisaje. El mensaje de la obra es una reivindicación de la naturaleza, opuesta a lo que sería la obsesión constructiva urbanística que tiene el hombre cuando habla del desarrollo. "Pongo en primer plano lo que está olvidado, como que el mundo moderno lo da por sabido y lo va olvidando, olvidando la esencia, la materia prima que viene de la naturaleza".

Contacto: roberto.lizaso@gmail.com

Muchos talentos, un solo equipo

El proyecto Fermín Arte de Autor, de venta de objetos de diseño y vivero, comenzó hace 5 años de la mano de Belén Domínguez y Zelmar Abeleiro López, con la idea de poner en valor el trabajo artesanal de artistas y artesanos regionales. El lugar es una invitación para aquellos que quieran descubrir un espacio donde la historia, la naturaleza y el arte se entrecruzan en armonía.

Fermín Arte de Autor reúne a artistas, diseñadores y viveristas. Fuente: Jardín - Crédito: Inés Clusellas

"Trabajamos en conjunto con ellos y con una mirada desde el diseño, tratamos de que sean objetos de arte utilitario. Trabajos en serio y no en serie", cuenta Belén. Comparten con más de 30 artistas que trabajan en telar, hierro, cerámica, muebles, textiles y pintura. Hoy también incluyen encuentros de arte, talleres y seminarios con artistas.

Hace casi dos años se sumó al proyecto Fermín Vivero, por Verdesencia, de Ana Díaz y Germán Roitman. Llevaron el criterio de producción que tenían en su vivero de Buenos Aires: producir plantas en forma orgánica, respetando el ambiente. Plantas no solo de uso ornamental, sino que aporten en el ecosistema, como alimentadoras u hospederas de polinizadores. Producen una gran variedad de salvias y otras herbáceas perennes muy bien adaptadas a las condiciones ambientales serranas.

La casa donde funciona Fermín es patrimonio histórico, perteneció a Fermín Romero. Allí también funcionó el primer vivero de la región, la primera capilla y la primera escuela no formal. Fuente: Jardín - Crédito: Inés Clusellas

Dirección: Av. Fermín Romero y Ruta 1, Piedra Blanca Abajo, Merlo. IG: @Ferminartedeautor; @Verdesencia

Reflejos del paisaje

Basilio Del Valle Celli es cuarta generación de herreros de su familia. Hasta los 20 años se dedicó a la carpintería y luego comenzó con el trabajo del hierro, en piezas básicas al principio, luego con esculturas de cactus; y luego se fueron desencadenando distintos trabajos, como muebles y esculturas de mayor envergadura. Cada pieza por sí misma tiene un mensaje particular. "Me gusta proponer la ubicación de la obra y me parece muy importante que esté adaptada al terreno para que no llame mucho la atención, pero tampoco se pierda", cuenta Basilio, más conocido como Bachi.

Basilio Del Valle Celli es escultor y trabaja con hierro. Fuente: Jardín - Crédito: Inés Clusellas

Hoy se encuentra en España, incursionando sobre bronce y alpaca, materiales que no conocía antes. "Hice un carnero en pequeña escala y gané el primer premio de escultura en Mallorca. Estoy ahora también haciendo algo de joyería", cuenta. Hace poco terminó un burro de hierro forjado y chapa batida para la Plaza de San Javier, encargado por la Municipalidad. Cree que esa es su mejor obra. "Cada pieza por sí misma tiene un mensaje particular... En el caso del burro, representa algo característico de ese pueblo que se perdió con el progreso".

El burro creado por Basilio Del Valle Celli tuvo como destino la plaza de San Javier, Córdoba. El artista considera que esa escultura es su mejor obra. Fuente: Jardín - Crédito: Andrei Durán.

A Basilio lo inspiran sobre todo las formas orgánicas. Su memoria fotográfica le facilita representar el entorno. Su obra llama a volver a lo autóctono, a lo natural, a la raíz, con algo de fantasía.

IG: @basiliocelli