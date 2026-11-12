Atada a un carro en la vía pública, comenzó con cólicos tras su rescate: “Tenía vidrio, metal y bolsas de plástico en el intestino”

El llamado de auxilio llegó desde la localidad de Pilar. Una mujer desesperada buscaba la intervención policial para rescatar a una yegua que se encontraba atada a un carro en la vía pública.

Tras contactar a la organización Caballos de Quilmes, la alerta se derivó a la ONG Jaulas Vacías, que asumió la coordinación operativa del caso. Durante más de cinco horas de gestiones ininterrumpidas, los voluntarios asesoraron a la denunciante para recorrer distintas dependencias policiales hasta articular las actuaciones con el Comando de Prevención Rural (CPR) de Pilar. Finalmente se logró la incautación del animal y su entrega judicial.

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“A simple vista, el estado general de Rumba —una yegua de entre 7 y 8 años— no parecía alarmante. No presentaba el cuadro famélico o la desnutrición extrema habitual que solemos ver en los rescates de tracción a sangre. Solo tenía algunas heridas cutáneas superficiales”, recuerda Lucrecia Juin, fundadora y directora de la ONG Jaulas Vacías.

Sin embargo, la calma duró poco: a menos de ocho horas de su ingreso, Rumba comenzó con un cuadro de cólico agudo y picos de dolor insostenibles que no cedían ante la medicación.

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Frente al deterioro hemodinámico de Rumba, el veterinario realizó una ecografía y análisis de urgencia. El diagnóstico exigía una laparotomía exploratoria de inmediato. Al tratarse de un animal recién incautado que carecía de los certificados sanitarios al día, ningún hospital veterinario privado aceptaría su ingreso.

“La única opción fue coordinar a contrarreloj con la ONG Caballos de Quilmes para disponer de su quirófano especializado. En medio de un pico de dolor crítico, la yegua fue cargada en un tráiler y trasladada durante más de tres horas hasta el centro de atención”, dice Juin.

La cirugía, que se extendió por casi seis horas (entre las 5 de la mañana y el mediodía), reveló una realidad espeluznante en el sistema digestivo del animal. “Al palpar el tracto intestinal, el cirujano constató una acumulación sin precedentes de basura, elementos cortantes, sogas y desechos. Tuvieron que realizar cuatro incisiones en distintas zonas del intestino para extraer tuercas, trozos de chapa metálica, alambres enteros —algunos compactados en forma de ovillo y otros estirados y filosos—, fragmentos de vidrio, una cuerda de cuero anudada de 40 centímetros y entre cuatro y cinco bolsas de plástico de supermercado”, detalla con tristeza Lucrecia.

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El cuadro posquirúrgico representó un desafío extremo. “Su recuperación fue muy compleja. Levantaba picos de temperatura todo el tiempo, el cirujano tenía mucho miedo de que no saliera adelante porque tenía cuatro incisiones. Se podían soltar los puntos y hacer una evisceración, algo absolutamente irreparable e irreversible que termina con la eutanasia del caballo”.

A los riesgos inherentes de una laparotomía (como la contaminación bacteriana de la cavidad abdominal) se sumó el tránsito de más basura que permanecía en el estómago y comenzó a bajar hacia el intestino en las primeras 48 horas.

Gracias a una guardia médica ininterrumpida las 24 horas y a un esquema intensivo de antibióticos y analgesia, Rumba logró estabilizarse tras semanas de incertidumbre médica. Fue un auténtico milagro.

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Pese a haber padecido severos maltratos e intervenciones dolorosas, Rumba no manifestó conductas defensivas ni signos de agresividad. “Desde los primeros días de su recuperación se mostró dócil y receptiva a los tratamientos, toleraba sin problema las curaciones y las tareas de desvasado con absoluta compostura”.

Hoy, Rumba es una yegua divina, se porta súper bien. “Tiene un instinto maternal que nunca vimos. No sé si ha tenido potrillo donde estaba o o ha perdido algún hijo, porque cada potrillo que nace en el santuario o que lo ve, se le acerca. Busca un vínculo con un potrillo todo el tiempo: lo mira, lo huele, mete la cabeza en su establo y le relincha. Se lleva bien con todos, la verdad que es un sol. Se va ahora en adopción el viernes a un campo hermoso, eh bueno, va a venir Fe a documentarlo también, eh a un campo hermoso con dos caballos rescatados más nuestros.

Hospital Jaulas Vacías - Pelitos en el Corazón

Tras completar su rehabilitación, esta semana Rumba será oficialmente adoptada y pasará sus días en el campo, donde convivirá en libertad junto a otros caballos rescatados por la institución.

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Actualmente, el Santuario Jaulas Vacías impulsa una campaña para adquirir un predio frente a su actual ubicación —que funcionaba como un criadero de aves/pollos y de donde rescataron cientos de animales— y transformarlo en su primer hospital veterinario propio.

El objetivo es comprar el predio abandonado para construir instalaciones de atención integral, quirófanos y salas de internación/rehabilitación para los animales rescatados (eso evitaría las derivaciones externas y costos de terceros).

La meta económica es reunir 160.000 dólares a través de donaciones solidarias. Es el equivalente a 24.000 donaciones de 10.000 cada una. Cómo colaborar con la campaña del Hospital:

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Alias en pesos: HOSPITAL.SJV (Banco BBVA)

Alias en USD: HOSPITAL.SJV.USD (Banco BBVA)

Instagram oficial: @santuario.jaulas.vacias

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