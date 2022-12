Autobiografía reveladora: el príncipe Harry, su “debut” y las famosas mujeres que huyeron de ser su pareja por el asedio de la prensa inglesa

LA NACION

El eterno asunto de los sugar daddy y las sugar mom - o parejas en las que uno de los miembros duplica la edad del otro, o al menos en apariencia - vuelve al podio de las discusiones virtuales gracias a las próximas confesiones del príncipe Enrique de Inglaterra. Su nombre fue trendig topic últimamente gracias al estreno de la docuserie de Netflix protagonizada junto a su esposa Meghan Markle, que por cierto ha sido víctima de una columna maliciosa publicada días atrás en el diario The Sun. Pero todo suma a la cosecha de los duques de Sussex, que han decidido abrir las puertas de su intimidad para convertirla en fuente de ingresos.

Biografía Principe Harry penguin

Pocos días después de la fiesta de reyes, precisamente el 10 de enero, saldrá a la venta la primera autobiografía del pelirrojo más famoso del mundo. Bajo el título Spare (En la sombra, o de repuesto, según se interprete el juego de palabras que permite el término en inglés), la obra en cuestión promete convertirse en best seller apenas llegue a las librerías.

Harry y Meghan, en el trailer del documental de Netflix

Para darle un mayor aventón al lanzamiento, el mismo Harry concederá una entrevista al periodista de ITV Tom Bradby, autor del documental Harry and Meghan: An African Adventure sobre la famosa gira por África en la que Markle habló por primera vez de la presión mediática que sufría desde la maternidad.

Meghan Markle y el Príncipe Harry compartieron una foto de su hija y revolucionaron las redes instagram @meghanmarkle_official

Sumado al contenido bomba del estrenado documental, el libro traería una revelación inesperada que desvela a la comunidad de fans y detractores del hijo menor de Lady Diana: parece que en sus páginas hace mención al debut sexual con una mujer mayor, muy conocida. “Con su franqueza directa y sin concesiones, En la sombra es una publicación que marcará un hito, llena de lucidez, revelaciones, introspección y sabiduría, adquirida a un alto coste, sobre el eterno poder del amor” anticipa la editorial Penguin Random House, que la distribuirá en Gran Bretaña y Estados Unidos. La versión en español saldrá por Plaza&Janés, y a eso se sumarán cerca de 15 traducciones más. “No escribo esto como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido. A lo largo de mi vida he llevado muchos sombreros, tanto de forma literal como figurada, y mi esperanza es que contando mi historia —los altibajos, los fallos, las lecciones aprendidas— pueda ayudar a mostrar que no importa de dónde vengamos, porque tenemos más en común de lo que pensamos”, aseguraba su majestad meses atrás, antes de la muerte de la reina. Según dejaba entrever aquel artículo publicado en The New York Times, el príncipe trabajó asistido por el escritor y periodista J.R. Moehringer, premio Pulitzer de Periodismo y coautor de la biografía del tenista André Agassi- y habría cobrado al menos 20 millones de dólares, un dinero que supuestamente donará a obras de caridad que impulsa a través de su ONG Sentebale, fundada en recuerdo de su madre, y dedicada a ayudar a personas vulnerables en Lesoto y Botsuana. De ser ése su própósito, bienvenidos todos los trapitos sucios que su majestad quiera ventilar.

¿Dará nombres?

Habrá que esperar al 10 de enero para saber si mencionó nombres, aunque tratándose de alguien educado es casi seguro que no. De todos modos Harry aportó algunas pistas sobre la identidad de la mujer con la que habría perdido la virginidad en su adolescencia. Según la prensa se refería a la modelo británica Elizabeth Hurley, pues de acuerdo a ciertos párrafos que describen dónde se consumó el encuentro, estos coincidirían con la descripción de la casa de campo, ubicada al sur de Birmingham, que fue propiedad de la actriz entre 2002 y 2015. El rumor redobló fuerzas desde que Hurley se anticipó a desmentirlo... antes que ninguna otra mujer mayor y famosa con casa en la localidad citada...

Elizabeth Hurley negó lo que la prensa dice de su vínculo con el príncipe Harry Instagram

Va un dato meritorio para Enrique. Aún habiéndose comunicado con ellas, las ex novias y otros amores fugaces que tuvo en su vida se negaron rotundamente a participar o colaborar en la biografía, de hecho, ninguna habló jamás con la prensa, algo que en su momento le hubiera causado un perjuicio mayor. No en vano varias de ellas fueron invitadas a la boda con Meghan. Como bien confiesa en el documental de Netflix, sus parejas salían espantadas de la relación por lo que implicaba vivir en constante asedio de la prensa inglesa.

