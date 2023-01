“Deseaba analizar bajo el microscopio los primeros días de una forma de arte y una industria cuando ambas daban apenas sus primeros pasos. Me gusta la idea de ver cómo cambia una sociedad. Hollywood vivió cambios vertiginosos y en ocasiones cataclísmicos en la década de 1920, donde algunas personas sobrevivieron pero muchas otras no. La transformación de Los Ángeles”, desarrolla Chazelle.

Olivia Hamilton, productora de Babylon, comenta: “Gran parte de la investigación me impactó. Derrumbó muchos de mis supuestos sobre las personas de aquellos años. En particular, Hollywood era un lugar salvaje, estridente, diverso, mucho más libre de lo que la gente conoce”. Y si, porque tal como asegura el director: “La realidad es que esta gente vivió en un mundo que no tenía restricciones pues se estaba construyendo desde cero una industria completa y una ciudad, lo cual requiere cierta forma de locura”.