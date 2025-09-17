LA NACION

Un vino irrepetible
para festejar la pasión por el vino

Desde 2010 BONVIVIR recorre las principales regiones vitivinícolas del país. Hoy, corona ese viaje con un vino irrepetible, creado especialmente para homenajear sus 15 años.
Una creación distinta, año tras año

Cada vino aniversario de Bonvivir nace de una elección compartida: entre las bodegas más votadas por los socios se define quién creará una etiqueta inédita y exclusiva. Nuestro equipo de sommeliers viaja a la bodega, cata decenas de muestras y trabaja codo a codo con el enólogo hasta encontrar ese corte irrepetible.

Más que un símbolo:
una decisión enológica

El formato magnum (1,5 L) favorece una evolución más lenta y armónica, lo que preserva frescura y complejidad en el tiempo. Ideal para guarda y celebraciones.

Un vino único
para un año especial

Bonvivir celebra su 15° aniversario con una edición limitada creada junto a Bodega Colomé, ícono de los Valles Calchaquíes. Solo 1.800 botellas magnum para celebrar lo que fuimos y lo que viene.

EDICIÓN 15 AÑOS

Un viaje enológico

2010

Nace Bonvivir y la primera selección: Exclusiva, punto de partida de esta gran aventura.

2012

Llega la Selección Alta Gama, pensada para paladares sofisticados.

2014

Se abre la Tienda Online, llevando los mejores vinos a cada rincón del país.

2017

Nacen los vinos Singulares, etiquetas únicas e irrepetibles creadas entre enólogos de las mejores bodegas y el panel de cata de BONVIVIR.

2019

Presentamos las Colecciones Especiales, cuatro ediciones únicas pensadas para los socios.

2020

Nuestra primera Magnum Aniversario, un ícono que marcó una década de historia.

2021

Iniciamos los Talleres Virtuales, nuevas experiencias para aprender y disfrutar desde casa.

2023

Nace Insignia, la selección creada para quienes quieren llevar su paladar a otro nivel.

2024

El primer viaje de socios y la primera feria, encuentros que quedarán en la memoria.

2025

15 años después, celebramos con un vino único que resume este recorrido.

BONVIVIR es el club de vinos más grande del país. Cada mes, sus socios reciben selecciones curadas por sommeliers expertos, con envío sin cargo a todo el país y beneficios exclusivos: descuentos, degustaciones, experiencias y contenidos especiales para disfrutar más del mundo del vino.

¿Qué esperás para ser parte de BONVIVIR?

