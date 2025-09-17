Una creación distinta, año tras año

Cada vino aniversario de Bonvivir nace de una elección compartida: entre las bodegas más votadas por los socios se define quién creará una etiqueta inédita y exclusiva. Nuestro equipo de sommeliers viaja a la bodega, cata decenas de muestras y trabaja codo a codo con el enólogo hasta encontrar ese corte irrepetible.