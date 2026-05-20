BOSS desembarcó en Unicenter y reunió a las figuras del deporte la moda y el espectáculo

La firma alemana inauguró su nuevo espacio en Argentina con un evento que reunió a figuras como Benjamín Vicuña, Martín Palermo y Sofía Zámolo, entre otros; en una noche atravesada por el diseño contemporáneo, la música y el espíritu lifestyle de la marca

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La escena fashion local tuvo una nueva cita marcada en agenda: la apertura de la nueva tienda de BOSS en Unicenter. Con una propuesta alineada a las grandes capitales de la moda internacional, la firma alemana celebró su desembarco con un evento donde el diseño, el lifestyle y las celebridades fueron protagonistas.

Entre los invitados que dijeron presente estuvieron Benjamín Vicuña, Martín Palermo, Germán Paoloski, Kevin Zenón, Sofía Zámolo, José Chatruc, Lorena Ceriscioli, Juan Leguizamón, Guillermo Franco, Diego Sehinkman, Estanislao Bachrach, Facundo manes y Hernan López.

quienes recorrieron el nuevo espacio y compartieron una velada atravesada por la moda premium y el espíritu cosmopolita de la marca.

Kevin Zenón y José Chatruc se divirtieron con los juegos.

Fundada en Alemania en 1924, BOSS construyó una identidad asociada a la sastrería contemporánea, la sofisticación y la innovación constante. En Argentina, la marca mantiene desde hace 26 años su histórica presencia en Patio Bullrich, consolidándose como uno de los nombres más reconocidos dentro del segmento premium.

La nueva tienda en Unicenter fue diseñada bajo el concepto global de retail de la firma: líneas minimalistas, materiales nobles, iluminación cálida y una distribución pensada para ofrecer una experiencia inmersiva y sofisticada. Allí conviven las últimas colecciones masculinas desde sastrería y casualwear hasta calzado y accesorios que reflejan el ADN internacional de la etiqueta.

La apertura representa además una apuesta estratégica de la marca por seguir expandiendo su universo lifestyle en el mercado local, conectando con consumidores que priorizan el diseño, la calidad y las tendencias globales.

“Estamos muy entusiasmados de acercar la experiencia BOSS a Unicenter y seguir conectando con nuestros clientes en Argentina a través de un espacio moderno, aspiracional y alineado con el ADN internacional de la marca”, señaló Bárbara Fuks, CEO de Hugo Boss en Argentina.

Entre música, cocktails y conversaciones que se extendieron hasta la noche, el evento cerró con el espíritu que define a BOSS: una combinación de elegancia relajada, impronta contemporánea y un vínculo cada vez más fuerte con la escena fashion y social argentina.

Los invitados en fotos

Benjamín Vicuña, el primero en llegar al evento.

Diego Sehinkman también dijo presente.

Federico Bulos y Kevin Zenón.

Facundo Manes con total look Boss.

Sofía Zámolo, con smoking Boss.

Bárbara Fuks, CEO de Hugo Boss en Argentina.

Lorena Ceriscioli y Zófía Zámolo dijeron presente en el evento de Boss.

Martín Palermo cliente fiel a Boss.

El periodista Fernando Bulos.

El ex futbolista Guillermo Franco.

Hernán Muñoz Maradona.

El actor Joaquin Berthold.

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