“Buen vuelo, Palo. Misión cumplida”: los halcones despiden a su “numeral de hierro”, el piloto Carlos Rinke

El escudo del Grupo 5 de Caza de la Fuerza Aérea Argentina, mejor conocido como los Halcones, una de las unidades más exitosas que combatió en la Guerra de Malvinas, tiene un lema en latín: ad astra per aspera. Puede traducirse como “hacia las estrellas por el sendero áspero” o “hacia los astros por el camino más difícil”. De todas formas, el mensaje es el mismo: para lograr el éxito hay que atravesar obstáculos y hacer sacrificios. En la guerra suele ser la propia vida.

Uno de sus más destacados pilotos, reconocido por sus compañeros, fue Carlos Alfredo Rinke, quien falleció el 28 de octubre en su Córdoba natal. Tenía 70 años. Esperaba un trasplante de médula. Su indicativo de combate era “Palo”, pero todos en la Fuerza Aérea lo reconocen como el “numeral de hierro”. Estaba casado con María Gabriela Fierro, tenía cinco hijos y 12 nietos. Así explicó él ese apodo: “El numeral es la posición en las escuadrillas; hay un guía adelante y el numeral va acompañando. El apodo surgió porque yo era muy efectivo, participé en todas las misiones que me tocaron y regresé de cada una”.

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Carlos Rinke, a sus 26 años, combatió contra la RAF

El comodoro VGM Rubén Gustavo Zini fue el jefe del Grupo 5 de Caza que tanto daño provocó en la flota británica. Hoy, cargado de emoción, rinde homenaje a su amigo. Cuenta que Rinke tenía apenas un año de experiencia como piloto del A-4B Skyhawk cuando comenzó la guerra. Y destaca que, en general, para lograr una buena formación son necesarios entre tres y cuatro años. “Pero sus condiciones personales, su serenidad y su templanza, hicieron que fuera un excelente piloto, porque tuvo siempre la claridad para resolver situaciones críticas”, destaca.

Pilotos de la escuadrilla Dogo perteneciente al Escuadrón I del Grupo 5 de Caza. Que realizo el ataque en Bahía Agradable. De izquierda a derecha: capitán Pablo Carballo, alférez Leonardo Carmona, primer teniente Carlos Cachón y teniente Carlos Rinke.

Carlos Cachón, teniente primero en 1982, quien soltó el bombazo que hundió al buque de desembarco y logística Sir Galahad, describe: “Rinke fue una persona excepcional, no había forma de no quererlo. Imposible... Era músico, piloto de primerísimo nivel, camarada siempre dispuesto... Era alguien del más allá, no existe otro así. En esa época, estar en el Grupo 5 de Caza era lo mejor que a uno le podía pasar profesionalmente. Y él estaba ahí, acompañándonos. Era muy buen piloto. Siempre fue buen compañero, de toda la vida. Yo compartí escuadrillas con él, el ataque a Bahía Agradable. Él era mi número dos, miraba por el espejo, a la izquierda, y lo tenía ahí, a la vista”.

El escudo del Grupo 5 con el lema "ad astra per aspera"

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“Hablar de ‘Palo’ como piloto de combate es evocar la audacia, el coraje y ese rugir de los motores que marcó nuestras vidas para siempre”, describe otro halcón, Daniel Eduardo Gálvez, quien voló y luchó al lado de Rinke. Su recuerdo: “Cuando nos tocó defender la soberanía de nuestra patria, ‘Palo’ demostró en cada misión de qué madera estaba hecho. En la cabina no había margen para la duda. Volar con él, o saber que estaba en la misma formación peinando las olas y desafiando el peligro, era la certeza de que el cielo estaba protegido. Su profesionalismo y su temple de hierro bajo fuego nos daban seguridad a todos; era de esos pilotos que transmitían confianza con solo escuchar su voz por el radio”.

‘Palo’ participó en varias misiones. En tres de ellas golpeó duro a la flota británica. El 23 de mayo salió a patrullar el estrecho de San Carlos en una escuadrilla compuesta por el capitán Pablo Carballo, el alférez Hugo Gómez y Luciano Guadagnini. Atacaron la fragata HMS Antelope. Una de sus bombas se alojó en el interior del buque y explotó horas después, por la noche, hundiéndolo. “Él se salva, pero su jefe, Guadagnini, queda. Por eso, el dolor de Rinke, que decía que volver solo, sin un integrante de tu cuadrilla, produce un dolor tremendo”, recuerda Zini.

El 25 de mayo, Rinke participó en otra misión que haría historia. Despegó de Río Gallegos, donde estaba la base de los Halcones. “Muchas veces podía resultar peligroso, porque nuestros vecinos, ya sabés cuáles, daban información de los despegues a los británicos, es decir, salíamos con esa desventaja, porque había filtraciones”, explica el jefe del escuadrón.

Imagen lograda desde la fragata Broadsword en el momento de ser atacada por el capitán Pablo Carballo y teniente Carlos Alfredo Rinke. Se aprecian los disparos dirigidos a los Skyhawk en su aproximación al buque enemigo. Una de las bombas lanzadas golpeó la cubierta de vuelo del Broadsword pero no explotó, causando averías a la estructura y al helicóptero del buque, un Westland Lynx

Voló junto al capitán Carballo. Reabastecieron combustible en el aire y se aproximaron a la flota enemiga volando bajo y en el más absoluto silencio de radio para evitar ser captado por los radares británicos. Un marino británico los fotografió desde la cubierta del HMS Broadsword. La imagen de sus aviones “peinando las olas”, con el impacto de los proyectiles sobre el mar, es una de las fotografías emblemáticas de la Guerra de Malvinas.

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Rinke y Carballo acertaron con sus bombas en la fragata HMS Broadsword, que sufrió graves daños. En el mismo ataque, los pilotos Velasco y Barrionuevo, hundieron el HMS Coventry.

“Palo” Rinke también participó en el ataque aéreo a Bahía Agradable, el 8 de junio, una jornada que los ingleses recuerdan como “el día más negro”: en aquel ataque, los Halcones hundieron los buques de desembarco y logística RFA Sir Galahad y RFA Sir Tristam, y causaron graves daños a la fragata HMS Plymouth.

Zini vuelve sobre aquel lema, aquel “ad astra per aspera”, habla de las dificultades: aviones de la década del 50 enfrentándose a la tecnología más nueva en manos de los británicos. Pero, así y todo, la superioridad aérea de los argentinos era notable. Eran temidos: “El valor y el arrojo de esta gente tan joven logró resultados muy grandes. No es solo el avión, es el piloto, es el mecánico que da apoyo, es el gran equipo y este espíritu de equipo que surgió en la guerra. Porque en la guerra se ven los valores y las flaquezas del hombre. Todo este grupo se hizo más fuerte llorando a los pilotos que no volvían, al ver la cama vacía, pero sin perder el espíritu”.

Una imagen de Rinke en el marco de la guerra de Malvinas, en un descanso, esperando su siguiente misión.

Pero sus compañeros no recuerdan solo las hazañas. También hablan del hombre: “Si en el aire era un cazador implacable, en la tierra, como compañero del Grupo 5 de Caza, era simplemente único. Fue el amigo con el que compartimos el miedo, las guardias, el frío del sur y el peso de una responsabilidad que pocos en el mundo pueden comprender. En nuestro escuadrón, su presencia se hacía notar por la inmensa calidad de ser humano que demostraba cada día”, asegura Gálvez.

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Después de la guerra, la camaredaría se mantuvo. Compartían algo que muy pocos entenderían: la tristeza por las pérdidas, pero también la gratitud por los días extra. Zini cuenta: “Estamos juntos, aunque a veces vivimos distantes, no solo con los oficiales, sino también con nuestras familias [...]. Estamos unidos también por los que cayeron, por lo que ellos hicieron, por lo que nosotros, como jefes, tuvimos que hacer. Y nos mantenemos muy unidos, y nos damos fuerza en momentos tan tristes como fue ahora la partida de Carlos Rinke”.

Los cinco pilotos que participaron en el ataque sobre Bahía Agradable en 2023. De izquierda a derecha: Carlos Alfredo Rinke, Hugo Edgardo Gómez, Leonardo Salvador Carmona, Carlos Cachón y Daniel Eduardo Gálvez.

Y Gálvez ahonda: “Después de la guerra, nuestro vínculo cambió de escenario, pero jamás de intensidad. El regreso no fue fácil para ninguno, pero esa hermandad nacida en la cabina y templada en el escuadrón se mudó intacta a la vida cotidiana. Nos unieron los encuentros, los almuerzos, las charlas, esos llamados telefónicos para saber cómo andaba el otro, y ese silencio cómplice que solo los que pasamos por lo mismo logramos descifrar. Nos unió la enorme pasión por las motos que ambos compartimos, con las cuales hicimos muchos viajes que nos permitieron tener largas charlas donde arreglábamos el mundo y hacíamos catarsis, lo que producía una sensación de alivio, purificación y renovación interior”.

Y Cachón, por su parte, relata: “Después de la guerra, si bien se dispersó un poco el grupo por las distintas actividades que uno va desarrollando, siempre mantuvimos el espírtu de equipo y las reuniones anuales”. Todavía con la tristeza por la pérdida en la voz, destaca: “Lo recordaremos siempre como uno de los grandes. Nosotros, los pilotos que estamos un escalón más abajo que él, por supuesto, porque hicimos menos misiones, o tuvimos más o menos merecimientos, creemos que él tiene un cielo especial, está muy arriba, muy alto, y nos está esperano adonde iremos todos, y nos está preparando a cada uno un lugar especial”.

Carlos Rinke

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Ese espíritu, esa unión, Rinke la llevaba con él a todas partes. Como al último viaje que hizo, en 2024, en el que recorrió en 40 días y a pie los más de 700 kilómetros de la peregrinación de Santiago de Compostela. No fue ocio, fue una misión: agradecer a Dios que le permitiera “volver de la guerra”, pero también, suma Zini, fue “acompañado siempre por todos los que cayeron en Malvinas”. Y concluye: “Cuando hablamos de Rinke, yo busco su sonrisa, busco su mirada... una humildad tremenda, una sencillez, una madurez en todas sus reflexiones”.