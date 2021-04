“Buitres”: la escandalosa pelea entre vecinos que conmocionó a un barrio entero

Después de haber comprado una casa en un suburbio de Auckland, una familia neozelandesa vivió una verdadera pesadilla. A raíz de una alarma que se activó por error durante varias horas, los nuevos residentes del barrio de Avondale recibieron una carta de un vecino con acusaciones e insultos de todo tipo.

Al poco tiempo de haber hecho la operación inmobiliaria y antes de mudarse, la familia recibió la cruel misiva que, luego de ser compartida en un grupo de Facebook de la zona, se volvió viral.

Palabras más, palabras menos, la carta es una queja por una alarma que sonó durante horas mientras ellos no estaban en la casa. El texto incluye insultos y acusaciones de lo que en inglés se denomina flip: comprar un inmueble para remodelarlo y revenderlo, sin habitarlo.

“Hey, malditos imbéciles. La alarma de su casa se disparó a las 17 y no paró en toda la noche. Nuestros hijos en edad escolar no pudieron dormir porque con su irresponsable afán de lucro necesitan unos cuantos dólares al hacer flip con una casa de mie... en un mercado inmobiliario ya sobrevalorado. Váyanse a la mie…, buitres. Sinceramente, sus ‘vecinos’”, sostiene el hostil mensaje.

La fuerte carta que una familia de Avondale recibió luego de que se activara accidentalmente la alarma de su casa nueva

Como publica New Zealand Herald, uno de nuevos dueños aclaró que no estaban en el domicilio cuando ocurrió el incidente, por lo que no pudieron apagar el dispositivo. Así fue que los vecinos decidieron tomar cartas en el asunto. “Ayer hice instalar una alarma en la nueva casa y, sin saberlo, uno de los sensores estaba defectuoso y la alarma se disparó. Regresamos a Waterview (donde viven actualmente) luego de haber dejado cosas en nuestro nuevo hogar. Como somos nuevos en el barrio, no nos conoce nadie y por es no pudieron avisarnos. Es evidente que la alarma estuvo encendida durante varios horas y llamaron a la policía, que con la colaboración de un cerrajero logró entrar en la propiedad y desconectarla”, explicó el propietario al administrador del grupo de Facebook donde se divulgó la carta.

“Estoy de acuerdo con la decisión para apagar la alarma en nuestra ausencia y me avergüenza sobremanera que hayamos provocado el enojo de los vecinos sin siquiera habernos instalado. Asimismo, estoy muy disgustado por la nota, ya que somos una familia con niños pequeños. Quedé consternado por haber molestado a los niños de otra persona. Pero también por haber tenido esta ‘bienvenida’”, sostuvo el dueño.

“La persona que nos dejó esta nota causó mucho daño: no somos inversores que han hecho flipping. Por el contrario, somos una familia que consiguió una abultada hipoteca a 30 años, en este mercado sobrevaluado, con la esperanza de tener un lugar propio donde criar a nuestros hijos. Fue horrible lo que pasó con la alarma, pero no creo que eso justifique una carta de ese tipo”, concluyó.

LA NACION