Algo azul: diez ejemplos de casas en las que el color marca la diferencia

Cuando Victoria Diamore y Agustina Millefanti, socias de Dicha Studio, afrontaron la tarea de unir dos departamentos en un edificio antiguo para convertirlos en uno supieron que el éxito dependería en parte de su capacidad para equilibrar la identidad del edificio con líneas sintéticas y contemporáneas.

A lo largo de sus años de trabajo conjunto, Diamore y Millefanti hicieron del uso del color un sello de su estudio y una herramienta clave. Un ejemplo de esa búsqueda es la biblioteca, protagonista del living-comedor, que ofrece lugar de guardado, espacio para exhibir objetos y también contiene los radiadores.

En su casa en La Horqueta, el arquitecto Agustín Goldenhorn eligió como gran protagonista a la naturaleza, que se integra a los interiores de la mano de un gran cantero en el corazón de la planta abierta y en los ventanales corredizos. En el lenguaje de este espacio con temporáneo y abierto, en el que el hormigón, la madera y el follaje definen la paleta, irrumpe el azul, de la mano de un sillón modular diseñado por el dueño de casa.

Aunque en un tono distinto, la apuesta de Lulu, dueña de una editorial, que reformó junto a los arquitectos Florencia Ordóñez y Nik Wenzke su casa Saavedra, también se valió del azul como único elemento de color. En un gran ambiente dominado por una paleta neutra con mucha presencia del verde, el sofá de fieltro azul suma personalidad.

En el PH del diseñador Andrés Baglivo, fundador de la marca de indumentaria Roberto Sánchez, el azul es un gran hilo conductor que recorre todos los ambientes. El mueble modular en el living, el sillón e incluso los revestimientos del baño tienen la misma tonalidad, una elección tan personal como acertada.

“El sillón de ladrillos de vidrio fue una idea mía: no sé si lo vi en algún lado o simplemente se me ocurrió”.

“La gente que viene siempre me pregunta si soy fanático del azul, ¡la verdad que no! Solamente me gustó y lo hice así”