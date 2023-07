Caminos y sabores. 8 recomendaciones para probar en la feria gastronómica de productores de todo el país: “Vengo con el carrito”

El predio de la Rural de Palermo se convierte desde hoy -y por cuatro días- en una fiesta gastronómica nacional: así comienza la 17va edición de Caminos y Sabores

Este mediodía, Gabriela acaba de entrar pero ya está comprando un queso salteño, vino con su carrito de compras porque, la experiencia, le enseñó que nunca se va con las manos vacías: “Vengo todos los años a buscar productos nuevos que uno no conoce, si encuentro el aceite de oliva de siempre que me gusta lo compro, pero después prefiero ver las novedades, hay de todo y lo bueno es que se puede probar”, es que no solo los stands ofrecen degustación de sus productos estrellas, sino que la feria cuenta con un sector de patio de comidas para comprar y degustar bebidas y comidas.

Novedades y promociones

En una de las mesas un grupo de cuatro estudiantes de turismo se sienta a almorzar, vinieron a la feria para estudiar la gastronomía de las regiones, “está bueno porque hay algunas cosas que no conocíamos de determinadas provincias, esta todo muy bien organizado y todo muy rico. Los precios los esperábamos más caros, suponíamos que por ejemplo el queso al venir de otra provincia iba a ser caro, o lo mismo un mate de cuero artesanal que nos pareció muy barato”, coinciden los amigos que ya estuvieron haciendo compras. Cerca de ellos un grupo de mujeres estudiantes de panadería destacan los vinos y las buenas promociones que encontraron en la mayoría de las marcas.

Para no amedrentarse con la oferta de más de 500 productores, seleccionamos ocho stands con productos novedosos que servirán de puntapié inicial para tentarse con todo

Desde Tierra del fuego: Ajo negro

El stand de Tierra del Fuego cuenta con 9 expositores entre los que se encuentran la centolla, productos con madera lenga, chocolate, queso de oveja, gin, cerveza artesanal y hongos. Pero, en una punta cercana al final del recorrido, uno de los productos llama la atención: el ajo negro de Quinta Pionera.

Bajo el sello de calidad de la región y con el certificado orgánico, en Quinta Pionera se encuentran bajo tierra unas 16.000 cabezas de ajo que se siembran en otoño y se cosechan a fines del verano. Luego de 12 meses, por medio de un proceso de temperatura y humedad se llega al ajo negro, un producto con un sabor suave, combinable con queso duro y un buen vino para una picada, o bien para su uso en salsas y si se quiere salir de lo convencional se lo puede agregar al cocinar un budín.

Quinta Pionera es una huerta que existe desde 1902 en la Estancia Viamonte, a 40km de Río Grande en Tierra del Fuego. Su ajo negro se posiciona en productos gourmet y aún no se vende por el país, así que la feria es la oportunidad para comprarlo. Entre sus cualidades, el ajo negro se destaca por ser un regulador del azúcar en la sangre, mejorador de defensas e ideal para prevenir migrañas, dolores de cabeza y la aparición de enfermedades cardiovasculares.

Desde Vedia: queso duro parmesano madurado

Migue es la empresa que empezó Miguel hace 22 años en la ruta 7, km 315 de Vedia, provincia de Buenos Aires. Se destacan por ofrecer quesos duros, semiduros y especialidades de calidad premium. Los que los caracteriza es el nivel de maduración de sus productos: el reggianito lleva 10 meses de maduración, el grana padano 18 meses, y su queso estrella, que es el parmesano premium lleva 12 meses de este proceso.

El parmesano premium lleva 12 meses de maduración en Migue. Ricardo Pristupluk - LA NACION

En su stand se puede degustar el parmesano que ganó varios concursos tanto nacionales como internacionales. Quienes atienden no dudan en destacar que su fuerte es el gran equipo de trabajo, la calidad y el tipo de leche que viene de una zona núcleo donde están las mejores pasturas. El maestro quesero es quien evalúa que sea la mejor leche y que el queso tome un buen asentamiento. Un minigouda saborizado cuesta: $1000,.

Desde Córdoba: salames apto celíacos

Córdoba es una provincia salamera, y si de salames hablamos tenemos dos regiones con diferentes recetas: Colonia Caroya y Oncativo. En la feria se pueden encontrar productores de ambos lugares para después elegir que receta es la favorita.

Don Ramón y sus salames ya lleva 25 años en el mercado. Ricardo Pristupluk - LA NACION

Don Ramón es una planta pequeña que tiene 25 años en el mercado, es de Oncativo y se caracteriza por tener un dado de tocino, ser un poco más fino y tener menos vaca. Ellos crían sus propios cerdos, tienen 500 madres en el criadero, hacen su propia agricultura y su característica es el largo estacionamiento de 30 días que le dan a sus productos.

A unos pasos está el stand de la Familia Grión, de Colonia Caroya, una empresa familiar que comenzó en 1917 con los abuelos y hoy va por su tercera generación. La calidad de sus productos se logra con los cortes de carne vacuna de línea premium, trabajan productos frescos y al vacío aptos para celíacos. Su producto caraterístico es el salame de etiqueta negra de 70% carne vacuna y 30% carne de cerdo.

La Familia Grión, de Colonia Caroya, comercializa productos frescos y al vacío aptos para celíacos. Ricardo Pristupluk - LA NACION

Desde Misiones: té orgánico y sin teína

Hace 20 años que Guillermo fundó su empresa de té y junto a sus hijos, y un equipo de 11 personas, llevan adelante Inti Zen. Desde hace tres años sumó la línea en hebras llamada Inti Hebras que se encuentra en hoteles y restaurantes de alta gama pero que se pueden adquirir en la feria hasta este domingo.

Dentro de sus novedades presentan un té orgánico negro y otro verde, “es una marca que no tiene marca, es un genérico, se llama Verde Orgánico y Negro Orgánico, la gente que lo consume no quiere marca, ni packaging ni diseño”, cuenta Guillermo, dueño de la firma, que está sorprendido con el buen recibimiento que obtuvo del producto oriundo de Misiones: tiene un sabor puro, original, saludable, sin aditivos y es cosechado a mano.

Una línea de te sin teína en hebras, lo nuevo del mercado. Ricardo Pristupluk - LA NACION

La familia notó el crecimiento del interés por un té más saludable y por eso se animan, cada vez más, a la comercialización de su línea sin teína. En hebras presentan 12 blends para que todos los paladares encuentren el indicado, cuatro de ellos sin teína. Es una mezcla entre lo mejor de nuestro país con lo mejor de la India, de allí el nombre Inti que es mezclar especias, frutos, flores, y hasta dulce de leche, con lo zen que es de la india.

Desde Jujuy: mujeres al mando de los papines

Tímidamente se asoman, en la esquina del stand de la provincia de Jujuy, varias bolsas de variedades de papines. Son las mujeres de Huerta Las Señoritas, cerca de la Quebrada de Humahuaca, una huerta agroecológica donde tres familias, todas productoras mujeres, empezaron con algunas semillas a recuperar productos ancestrales.

Tres familias, una huerta agroecológica y todas mujeres detrás de los papines jujeños. Ricardo Pristupluk - LA NACION

A la feria trajeron una amplia variedad de papines de rápida cocción para cocinar al horno, hervidas o salteadas. Entre la variedad se pueden adquirir la papa negra o boquita pintadita llamada así porque destiñe de lila la boca; Ojos de señorita que es una variedad que se distingue por la cantidad de colores; y para quienes prefieren algo más dulzón están los papines Oca, entre otros. Hay bolsas de papines por $700.-

Desde Tandil: toda la miel en un solo lugar

Lanzando su propio sello de Miel de Tandil que asegura la calidad del producto, se encuentra una pequeña mesa que vende y deja degustar entre 15 y 17 empresas tandilenses que van desde la que acaba de empezar hasta la que se comercializa en todo el país. Líquida, cristalizada, en versión de caramelos y dulce de leche con miel son algunos de los productos que se pueden encontrar. ¿Su característica? Es una región donde predomina el girasol y de allí el sabor y el color tan claro de la miel de Tandil

Desde Chubut: algas Marinas

En Chubut, Fernando Dellatorre junto a la UTN de la provincia desarrollaron la producción de algas marinas que comercializa la marca Jono y que se pueden comprar, en tres formatos, en la feria.

Luego de varios viajes de Fernando a Japón decidió que la mejor manera de transformar esa alga en alimento era con la tradicional: con un tanque de buceo se buscan las algas a 8 metros de profundidad, se cortan dejando el grampón para que la planta se vuelta a reproducir. Se vende la parte floral que es donde se encuentran la mayor cantidad de nutrientes y es de una textura gelatinosa muy atractiva para los japoneses. Luego viene todo lo que es alga que se corta, se cuelga inverso bajo una media sombra para que el sol no queme la hoja y se deja deshidratar pero van quedando los restos de sal, por eso su sabor es bastante salado. En términos nutricionales el nivel de proteínas vegetales es muy alto.

Es un producto novedoso en nuestro país que se puede usar para darle un sabor salado a la sopa, se puede incorporar en algún jugo, comer solo, como condimento, y en Buenos Aires hay un restaurante que lo utiliza para dar sabor a mar a un ceviche vegetariano.

Desde Mendoza: aceite de oliva orgánico

Marcelo y Paula empezaron hace ocho años su emprendimiento familiar en Maipú, provincia de Mendoza. Nunca se dedicaron a la gastronomía, ni siquiera consumían aceite de oliva, ella periodista y él camarógrafo de un importante canal de televisión, siempre quisieron armar algo propio hasta que la oportunidad llegó y no la dejaron pasar.

Este año Famiglia Dell Isola presenta su nuevo producto: aceite oliva orgánico. Ricardo Pristupluk - LA NACION

Su marca, Famiglia Dell Isola, comercializa pasta para untar, mayonesa orgánica y aceite de oliva entre otros. Hace tiempo que participan de la feria y todos los años buscan presentar un producto novedoso: este año llegaron con el aceite de oliva orgánico, los campos y las aceitunas con la que hacen el producto obtuvieron el certificado de calidad orgánica. Empezaron etiquetando en su casa y hoy llegan a 500 puntos del país creciendo año a año.

Hasta el 9 de julio en La Rural de Palermo

La feria, que se podrá visitar hasta el domingo 9 de julio, cuenta con nueve caminos temáticos para conocer la cultura, artesanía y gastronomía de cada rincón del país: el Camino Federal; de los Dulces; de las Picadas; de los Frutos de la Tierra; de las Infusiones; de los Aceites y Aderezos; de las Bebidas; del Turismo y la Tradición y Tu cocina.

Entre la larga lista de chef que se verán en la feria se encuentra El gordo cocina, y sus propuestas express con mucho sabor. Ricardo Pristupluk - LA NACION

Además, hay demostraciones en vivo de cocineros como Dolli Irigoyen, Narda Lepes, el Gordo Cocina y Paco Almeida, entre muchos más.

