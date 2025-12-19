LA NACION CONTENT LAB
Campari Orange:
el clásico inconfundible
que se adapta a cualquier
momento del día
Versátil, fresco, simple y lleno de sabor, el Campari Orange se convierte en la bebida ideal para acompañar reuniones, brunchs, aperitivos o cenas. De la mano de Mona Gallosi, bartender experta, descubrimos cómo prepararlo en distintas versiones y por qué este clásico sigue siendo un favorito.
Mona es bartender, creadora de recetas y una referente a la hora de pensar tragos fáciles, ricos y posibles de preparar con lo que tenemos en casa. Con su estilo relajado, invita a desmitificar la coctelería y a animarse a experimentar sin complicaciones.
Entre sus preferidos está el Campari Orange, un clásico que combina el amargor característico de Campari con la frescura del jugo de naranja. De preparación simple y resultado siempre equilibrado, es un cóctel ideal para quienes buscan algo sabroso, refrescante y adaptable a diferentes planes
del día.
En esta propuesta, Mona comparte dos formas de prepararlo —en vaso y en jarra— y demuestra cómo este aperitivo puede acompañar desde un almuerzo con amigos hasta una cena elegante.
Campari Orange en modo aperitivo:
un clásico
El momento del aperitivo es el territorio natural del Campari Orange. Su combinación de cítrico y amargo lo vuelve perfecto para acompañar una picada o marcar la transición entre la tarde y la noche.
Campari Orange para compartir:
la versión en jarra
Cuando la ocasión pide algo para disfrutar de a varios, la jarra se convierte en una gran aliada.
Es práctica, rendidora y mantiene el espíritu simple del trago original.
En esta segunda preparación, Mona explica cómo hacer un Campari Orange en jarra, ideal para un almuerzo de verano, una reunión al sol o una juntada relajada con amigos.
