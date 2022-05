Cansada de no poder acceder a lugares con su silla de ruedas, compartió una solución que sorprendió a todos

Las redes sociales se convirtieron en el espacio donde miles de usuarios comparten sus experiencias de vida. Muchas de ellas llaman tanto la atención que se viralizan de inmediato, al tratarse de aspectos pocos conocidos y sumamente sorprendentes. Este es el caso de Valeria, una joven en silla de ruedas que, luego de un largo tiempo en el que se vio obstaculizada por la falta de inclusión, encontró una sencilla solución para poder acceder a aquellos sitios donde no cuentan con una rampa necesaria para que ella se moviliza. En Twitter mostró el producto al que pudo acceder y recibió cientos de comentarios.

“Me compré una rampa de aluminio que se enrolla y se pone en un bolsito”, expresó Valeria, cuyo usuario de Twitter es @Avaltenea. Y agregó, con un poco de ironía “Toda la vida harta de no poder ir a lugares porque tienen 2 escalones. ¡Mirá de quién te burlaste ahora!”. Junto a sus palabras, mostró el producto que promete cambiar su forma de movilizarse. La publicación rápidamente se llenó de ‘Me gusta’ y se llenó de comentarios.

La mujer compartió la solución que halló (Captura Twitter)

Se trata de un sencillo elemento de aluminio que se coloca sobre escalones y de esta forma se crea una segura rampa para poder deslizarse sobre las ruedas. La característica que lo hace aún más útil es que un producto portátil, fácil de transportar ya que se enrolla y se coloca en un pequeño bolso. Además, su material lo hace muy liviano.

La publicación de Valeria rápidamente se viralizó, al ser una solución para muchas personas que, como ella, padecen que muchos lugares no estén adaptados para ser recorridos con sillas de ruedas.

La repercusión fue tal que la mujer decidió compartir la información de dónde se puede comprar este sencillo y muy útil aparato, para aquellos que a diario se enfrentan a la poca accesibilidad que brindan las calles.

“Al final muchas personas no conocían este mecanismo, no me hagan ser influencer de rampas”, escribió con un toque de humor. Acto seguido publicó el nombre del popular sitio de ventas online donde el producto está disponible.

Rápidamente la publicación se volvió viral (Captura Twitter)

Además de respuestas de agradecimiento por el dato, la publicación se llenó de mensajes relacionados a la falta de la inclusión, que se describen a diario por quienes la padecen. “¡Qué pedazo de invento! Genial. Aunque no debería existir. En el sentido de que no debería ser necesario que tengas que llegar al punto de andar con tu propia rampa, digo”, reflexionó una usuaria. Valeria, al leer esto, no dudó en responder: “Tal cual en el mundo ideal no debería hacer falta, pero en la realidad hasta que eso pase nos morimos”.

Cientos de comentarios le dieron ideas a Valeria (Captura Twitter)

Por supuesto que las sugerencias tampoco escasearon, tanto para su uso como para sumar utilidades al producto. “Tendría que venir con una app que dispare una denuncia geolocalizada cada vez que necesitas usarla”; “Pintala de rojo y sentite lo más mientras la desenrollan a tus pies”y “Necesito un tutorial o una reseña o algo, me parece hermosa y liberadora esa la rampa”, fueron algunas de las palabras que le dejaron.