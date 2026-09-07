LA NACION CONTENT LAB
PARA CERRO CASTOR
7 de septiembre de 2026
LA NACION CONTENT LAB PARA CERRO CASTOR
7 de septiembre de 2026
Cerro Castor:
nieve, montaña
y una experiencia
de invierno en el
Fin del Mundo
Septiembre invita a seguir viviendo la montaña en Cerro Castor, con condiciones ideales para disfrutar del Spring Break, más de 600 hectáreas esquiables y una propuesta gastronómica en distintos puntos del centro de esquí.
A 26 kilómetros de Ushuaia, Cerro Castor recibe septiembre con muy buenas condiciones para seguir disfrutando de la nieve. Su ubicación en el extremo sur de Tierra del Fuego le permite contar con una de las temporadas de esquí más extensas de Sudamérica y sostener su propuesta invernal durante este mes. Además del esquí y el snowboard, el centro combina gastronomía, actividades recreativas y eventos pensados para diferentes edades, invitando a disfrutar la montaña también en esta etapa de la temporada.
La montaña para distintos niveles
Cerro Castor cuenta con más de 600 hectáreas esquiables y una propuesta pensada para adaptarse a todos los niveles, desde quienes tienen su primer contacto con la nieve hasta esquiadores avanzados y equipos profesionales.
A esto se suma una infraestructura moderna y eficiente, con medios de elevación que permiten acceder a los distintos sectores de la montaña de forma ágil y cómoda, reduciendo tiempos de espera y facilitando el aprovechamiento de cada día. La calidad y rapidez del servicio forman parte de una experiencia diseñada para que familias, turistas y deportistas puedan disfrutar la montaña de manera simple, ágil y confortable.
Nieve de la mejor calidad, uno de los diferenciales
Las condiciones naturales de la zona son uno de los principales atractivos de Cerro Castor que se caracteriza por la calidad y estabilidad de su nieve, que en la montaña fueguina suele ser liviana, seca y capaz de conservarse en muy buenas condiciones a lo largo de la temporada, favorecida por las bajas temperaturas y el clima propio del Fin del Mundo.
A esto se suma un sistema de fabricación de nieve artificial, que permite reforzar las condiciones de las pistas y acompañar la continuidad de la temporada. El paisaje fueguino completa una experiencia en la que la nieve, el clima y el entorno natural tienen un papel central.
Ocho espacios para comer en la montaña
La gastronomía ocupa un lugar destacado: Cerro Castor cuenta con ocho puntos gastronómicos ubicados entre la base y diferentes cotas de la montaña. En conjunto, los espacios tienen capacidad para recibir a más de 1.300 personas en simultáneo y ofrecen distintas alternativas de comida y bebida. La variedad busca acompañar los diferentes momentos de la jornada: desde una pausa entre descensos hasta una comida más relajada antes de continuar con las actividades en la nieve.
Distintas formas de
vivir Cerro Castor
Para septiembre 2026, Cerro Castor continúa consolidando una propuesta de esquí pensada para distintos niveles de experiencia, desde quienes se inician en la montaña hasta esquiadores y snowboarders avanzados. La infraestructura, la calidad de las pistas y los servicios acompañan una experiencia confortable, con otras opciones como el patinaje sobre hielo, para aprovechar en familia y el esquí de fondo que complementa la oferta deportiva.
Todo esto se integra en una propuesta orientada a brindar una experiencia de montaña de alto nivel, cuidada en cada detalle y
con estándares altos de servicio y atención.
Dormir en la montaña,
esquiar desde la puerta
Castor Ski Lodge propone una experiencia pensada para vivir la montaña de forma cercana y envolvente, con el diferencial de su ubicación ski in / ski out, que permite salir directamente desde el alojamiento hacia las pistas y regresar del mismo modo al finalizar
la jornada.
Esta cercanía facilita al máximo la experiencia de esquí, reduce traslados y tiempos de espera, y permite aprovechar mejor cada día en Cerro Castor. A esto se suman servicios y comodidades pensados para complementar la estadía, combinando descanso, calidez, practicidad y acceso inmediato a la montaña en un entorno único.
Una propuesta para turistas argentinos y extranjeros
Cerro Castor se destaca por una propuesta de esquí completa, con pistas, servicios e infraestructura pensados para aprovechar cada día al máximo en la montaña.
El mercado latinoamericano, y especialmente el brasileño, continúa teniendo una presencia destacada en Cerro Castor. En septiembre, la propuesta sigue recibiendo visitantes de distintos países de la región, atraídos por la calidad de la nieve, la extensión de la temporada y la experiencia de esquí que ofrece el centro. A esto se suman distintas facilidades de pago, pensadas para acompañar la planificación del viaje y la compra anticipada de pases y servicios, disponibles a través de la página oficial de Cerro Castor.