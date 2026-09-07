A 26 kilómetros de Ushuaia, Cerro Castor recibe septiembre con muy buenas condiciones para seguir disfrutando de la nieve. Su ubicación en el extremo sur de Tierra del Fuego le permite contar con una de las temporadas de esquí más extensas de Sudamérica y sostener su propuesta invernal durante este mes. Además del esquí y el snowboard, el centro combina gastronomía, actividades recreativas y eventos pensados para diferentes edades, invitando a disfrutar la montaña también en esta etapa de la temporada.

La montaña para distintos niveles

Cerro Castor cuenta con más de 600 hectáreas esquiables y una propuesta pensada para adaptarse a todos los niveles, desde quienes tienen su primer contacto con la nieve hasta esquiadores avanzados y equipos profesionales.

A esto se suma una infraestructura moderna y eficiente, con medios de elevación que permiten acceder a los distintos sectores de la montaña de forma ágil y cómoda, reduciendo tiempos de espera y facilitando el aprovechamiento de cada día. La calidad y rapidez del servicio forman parte de una experiencia diseñada para que familias, turistas y deportistas puedan disfrutar la montaña de manera simple, ágil y confortable.