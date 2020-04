Christian Petersen. "Llevamos cinco mil comidas entregadas", dice el chef

De la mano de Red Solidaria, Fundación Sí y Manos Abiertas, cocinan a diario para trescientas personas en situación de calle Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Agustina Vanella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020

Dicen que quien tiene un porqué encontrará siempre un cómo. Partiendo de esa premisa, cada mañana el reconocido chef Christian Petersen (50) va al mercado a primera hora para elegir los productos con los que cocinará los platos reconfortantes que entrega junto a Red Solidaria, Fundación Sí y Manos Abiertas. Todos los días cocina y reparte viandas a más de trescientas personas que viven en la calle, mientras se reserva las tardes para las grabaciones de El gran premio de la cocina, el ciclo de Canal 13 donde es jurado. Y como si todo esto fuera poco, hay jornadas de oficina dedicadas a contestar mails y a charlar con suteam para repensar la soñada vuelta al ruedo gastronómico en un futuro todavía incierto.

-¿En qué consisten las tres acciones solidarias que estás haciendo?

-Con Fundación Sí y en la cocina de Hermanos -el restaurante que inauguró en febrero de este año en San Isidro pero que permanece cerrado al público desde que se declaró la cuarentena- cocinamos para el comedor Los Gauchitos, donde comen cien personas todos los días. Por otro lado, UADE prestó sus instalaciones, además de donarnos mercadería, y junto a Manos Abiertas cocinamos para mujeres en situación de calle albergadas en el convento de Santo Domingo. También estamos cocinando en La Rural -donde tiene otro restaurante con su hermano Roberto - y con Juan Carr, de Red Solidaria, llevamos otras cien viandas diarias al comedor de la CTEP.

-¿Cómo surgió la iniciativa?

-Salía de grabar en Canal 13 con el malestar de tener que seguir trabajando y correr el riesgo de contagio cuando me encontré con una familia en situación de calle. Les di lo que tenía y entendí que me estaba quejando de ser afortunado. Llamé a mi equipo y decidimos, en vez de vender o hacer delivery, donar todo el stock de mercadería que teníamos. Ya vamos tres semanas con casi cinco mil comidas entregadas.

-¿Cómo está organizado el equipo de trabajo?

-Somos más de cien personas trabajando a conciencia. Armamos equipos chicos para cada lugar tomando todos los recaudos sanitarios. Si alguien del staff tiene algún mínimo síntoma, no viene. Sabemos que corremos un riesgo pero hay que salir a trabajar para ayudar a quienes más ayudan, las fundaciones, y a través de ellos darle una mano a quien lo necesite. Hace treinta días que no veo a mis hijos porque, al salir todos los días, sea para cocinar, entregar las viandas o grabar en Canal 13, me pareció lo más seguro.

-¿Cómo es la dinámica?

-Usamos todo lo que tenemos y lo aprovechamos al máximo. Todos los días nos juntamos con el equipo de cocina y vemos qué nos queda en la cámara, en el freezer y lo que llega de las donaciones. Queremos hacer un plato rico, que además de ser nutritivo sea un mimo para ese pequeño momento del almuerzo. Transformamos las donaciones que llegan en la linda vianda del día: si tenemos harina, hacemos un pan casero; si hay huevos sumamos unas papas y cocinamos tortillas de papas con una ensalada de hojas verdes.

-Más allá de la cocina, ¿de qué más te encargás?

-Hago de todo. Al principio me contacté con las fundaciones y los clientes que pudieran donar alimentos. Hoy, después de tres semanas, ya está todo en marcha y con mi equipo de trabajo de toda la vida ayudándome. Vamos al mercado, cocinamos y entregamos los platos. Necesitamos seguir recibiendo donaciones para que todo esto no sea un suspiro. Empezó como algo espontáneo que pensé iba a durar quince días, y ahora quisiera intentar extenderlo por lo menos hasta mayo o junio, pero no es fácil sostener mi trabajo y el de mi equipo sin quebrar. Intento no visibilizar los problemas personales y de la empresa. Son cosas para pensar en otro momento y confío en que encontraremos una solución.

-¿Tienen éxito los platos? ¿Charlás con tus comensales?

-Tengo varios habitués. [Se ríe]. Muchos me agradecen el detalle de ir todos los días y me dicen que las nuestras son "viandas VIP". Otros me reconocen como "el chef de la televisión" y se quieren sacar fotos conmigo. Todos mis cocineros quieren ir a entregar las viandas para estar en contacto con los chicos de las fundaciones porque recibimos mucho cariño.

-No puedo evitar preguntarte, ¿hay romance con Carina Zampini?

-[Se ríe]. No, tenemos una gran amistad con Cari. Ella es la reina de los novelones y nos reímos haciendo desparrames al aire y creando nuestra propia novela como si estuviéramos juntos, pero forma parte del juego del canal.

El chef y su equipo trabajan en una generosa iniciativa Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

"Transformamos las donaciones del día en un plato rico, nutritivo y que es un mimo para el momento del almuerzo", dice Christian, quien ya entregó cinco mil viandas en tres semanas y sueña con extender la movida solidaria hasta junio Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Elogios, cumplidos y miradas cómplices: así se divierten al aire el chef y Carina Zampini, que ofician de jurado y conductora, respectivamente, de El gran premio de la cocina. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

"¿Si hay romance con Cari? [Se ríe]. No, tenemos una gran amistad y nos divertimos mucho creando nuestra propia novela al aire", aclara Petersen. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones