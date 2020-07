Citas en el living. Las parejas se reinventan para no caer en la rutina

El hotel Madero ofrece la posibilidad de tener una cita romántica cinco estrellas sin salir de casa Crédito: Gentileza

Laura Reina
9 de julio de 2020

Todos los viernes, Lorena Palacios y Cristian Iglesias tienen una cita... en el living de su casa. Es el día especial, el momento que se reservan para romper con la rutina hogareña que impuso el aislamiento obligatorio y reencontrarse como pareja. "Armamos esa cena como si fuera una velada especial. Ponemos música, prendemos unas velas aromáticas y tenemos nuestra cita. Lo hacemos para que todo esto no se haga monótono, ya es nuestro ritual de la cuarentena. A mí me gusta mucho salir, compartir, conocer lugares nuevos. Pero ahora es imposible, así que intento hacerlo en casa. Le da un condimento extra a la pareja", admite Lorena, que trabaja en prensa y como organizadora de eventos de polo y golf. Junto con Cristian -golfista profesional español del que se enamoró hace 8 meses- también tiene un programa de radio sobre golf, donde dan consejos y charlan con gente del ambiente.

"Nos cambiamos como si efectivamente saliéramos a comer a un restó. Yo me arreglo, me maquillo y nos encontramos en el living. Antes, cuando empezó la cuarentena, organizábamos la cena en el patio, pero ahora con el frío no se puede -cuenta Lorena-. Aunque nos gusta cocinar, los viernes casi siempre pedimos comida a una amiga, Anita, que hace caterings y es una genia. Y como trabajo para dos bodegas -Zuccardi y Santos Beck-, la realidad es que nunca nos falta el buen vino. De hecho, nos gusta maridar bien la comida y hacemos una especie de cata", dice Lorena.

Cristian, que se instaló en la Argentina desde noviembre, la escucha encantado: "Ella es la que siempre propone. Y yo soy el que acompaño. A mí me fascinan estas cenas porque cuando llevás tanto tiempo encerrado esto es como un recreo para la pareja", cuenta el madrileño, quien se ilusiona con jugar los torneos senior junto a Phil Mickelson y Jim Furyk.

Claro que estas citas en el living de casa son más factibles de concretar para las parejas sin hijos como la de Lorena y Cristian. Pero aun así, es posible tener un momento de intimidad conviviendo con niños. Jimena Bravo, mamá de dos nenes de 5 y 9 años, asegura que es algo posible: "Un día a la semana, que en general son los sábados, nosotros cenamos solos en el living. Surgió como una necesidad de la pareja de poder compartir una charla sin interrupciones. Armamos una linda mesa, pedimos comida gourmet, abrimos un rico vino y tenemos nuestra cita -cuenta-. A los chicos les preparamos unas nuggets y comen en su habitación con algún dispositivo o les ponemos una peli. Ellos saben que es nuestro momento, y salvo que haya una emergencia no nos pueden interrumpir. Al principio fue difícil, pero después se adaptaron perfectamente y hasta nos preguntan si hoy vamos a salir", cuenta Jimena, que es abogada.

Si bien es algo que las parejas solían hacer en tiempos de prepandemia, las búsquedas en redes de ideas de cenas o citas románticas en casa han subido exponencialmente desde que se decretó la cuarentena. Cuando iban 60 días de aislamiento, Pinterest hizo un relevamiento y descubrió que había aumentado el número de búsquedas de ideas para tener citas con su pareja en el living de casa. "En la cotidianeidad es importante buscar una vuelta y si estás en pareja es clave ser creativo y saber divertirse -analizan desde la red social-. Notamos que las personas están recurriendo a Pinterest para inspirarse y obtener ideas para armar citas en casa y crear un momento especial de a dos".

Según datos aportados por la red social que se destaca por lo hogareño, las búsquedas de 'ideas de citas en cuarentena' aumentaron 19 veces durante el aislamiento (desde marzo hasta abril). Un desglose nos permite ver, por ejemplo, que muchas parejas prefieren para una cita romántica el sushi, ya que las búsquedas de 'cita de sushi en casa', crecieron un 75por ciento. Las ideas para una cita nocturna en el patio (o balcón), se quintuplicaron, solo que en época invernal esa opción ya dejó de estar vigente. Algo interesante también es que además de la comida, varias parejas optan por organizar juegos. Las búsquedas del tesoro (esconder un regalo y guiar al compañero a través de pistas para encontrarlo) crecieron un 87 por ciento. También hay espacio para la producción: la búsqueda para organizar una cita nocturna temática en casa inspirada en películas (clásicos que van desde El padrino a Mujer bonita o Nueve semanas y media) creció un poco más del doble. La clave pasa por dejar volar la imaginación.

Incluso, si la cita es muy importante (digamos un cumpleaños de 30, 40 o 50 o un aniversario o pedido de casamiento) hasta se puede jugar a estar en un hotel 5 estrellas. El Hotel Madero tiene el programa Home Suite Home que permite llevar el hotel a casa para brindar una experiencia completa e inmersiva. Porque no solo es posible recibir en casa el menú del hotel a cargo del chef ejecutivo Alejandro Bontempo (puede ser desayuno y almuerzo o merienda y cena, ambas con una botella de Rutini), sino que además los platos se sirven en la vajilla original del hotel. Para completar la experiencia se puede optar por hacer una clase virtual de yoga o una cata de vinos. Además, la pareja recibe batas y pantuflas (que luego hay que devolver, junto con la vajilla). Tanto la entrega como el retiro lo hace el hotel a domicilio. La idea es que la pareja pueda vivir una estadía romántica completa sin salir de casa. ¿El costo? 4950 más IVA.

Desde el hotel confirman que las consultas de parejas que quieren algo distinto son muchas. "Estamos teniendo más consultas de lo que esperamos, la gente se entusiasma con que sea una experiencia, algo sensorial, un momento de disfrute de a dos -dicen en el hotel-. Se están vendiendo en su gran mayoría para una noche especial, aniversarios o cumpleaños. Hoy por hoy la gente quieren algo distinto y esto es ideal por la situación que estamos pasando. La verdad es que muchos convierten el living de casa en una suite de hotel... es una experiencia que es de casi todo el día ya que incluye varias cosas. Y muy a medida según las preferencias del que la encargue para el agasajado".