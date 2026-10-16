City Bell, París y el dilema de amar a alguien que no te puede elegir: “Pasé mi vida intentando controlar lo que sentía”

Nada en sus orígenes presagiaba que sus caminos se encontrarían en la adultez para amarse con tanta profundidad. Sus historias comenzaron en universos geográficos y emocionales opuestos, moldeando las herramientas con las que aprenderían a sobrevivir. Cada experiencia previa preparó el terreno para el momento exacto en que sus vidas colapsarían, obligándolos a reinventarse lejos de sus universos conocidos.

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Rosa, de City Bell, Michel, de París, y un destino cruzado

Michel nació y se crió en los suburbios de París, en una familia de clase media cariñosa y estructurada. Sensible, extrovertido, alto y carismático, jamás pasaba desapercibido. Durante mucho tiempo su vida avanzó sobre rieles perfectos, pero al llegar a la adultez se topó con una barrera invisible: trabajaba y se esforzaba, pero algo se interponía entre él y la vida que imaginaba, arrastrando la frustrante sensación de no alcanzar su verdadero potencial. Años más tarde nació su hija, quien se convertiría en su mayor logro y en la llave para encontrar un nuevo sentido a su existencia.

Rosa nació en City Bell, Argentina, en un hogar de gran confort material pero disciplina férrea. En la escuela fue una niña brillante en lo académico pero muy vulnerable en lo social, sufriendo bullying crónico y ansiedad. A los 17 años, un quiebre familiar cambió su destino, fue así que, tras la crisis económica argentina, aprovechó la distracción de sus padres, y los convenció de dejarla viajar a estudiar inglés a Nueva Zelanda. Ese paréntesis inició una cadena de desvíos geográficos y casualidades que, años después, la llevaron a Francia. Allí estudió, progresó y construyó la vida que se había propuesto, hasta que un colapso la obligó a detenerse.

“Un burnout me obligó a detenerme en seco y a mirar de frente una vida que había construido, como casi todo en mí, a fuerza de voluntad”, explica Rosa al recordar el quiebre de su carrera profesional en Francia. “Mi mayor orgullo nunca fue el éxito laboral, sino haber logrado convertirme legalmente en francesa y haber comprado, con el fruto exclusivo de mi propio esfuerzo, el departamento que siempre había soñado tener”.

Una foto tomada por Rosa de uno de los paseos parisinos que ama.

En 2025, algo estructural se rompió en la vida de ambos. A Michel le diagnosticaron un TDAH severo a los 44 años, lo que le permitió ponerle nombre a su barrera invisible y reconciliarse con su pasado. Rosa, a sus 38 años, decidió terminar una relación de una década que era estable pero carecía de amor. En medio de esa crisis, ambos regresaron al softball como refugio: Michel para reencontrarse con viejos amigos; Rosa para ponerle límites al trabajo y conocer personas fuera de su estructurado mundo.

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El flechazo inesperado y el pacto de la distancia

Se vieron en un torneo de otoño sin registrar la presencia del otro. La chispa ocurrió un viernes común, cuando Michel se acercó a un entrenamiento para enseñarle un movimiento técnico. Molesta por la intromisión, ella le respondió con una broma irónica: `Ah, bueno, es como Dragon Ball´, y siguió en lo suyo, aunque el recuerdo quedó grabado.

Para diciembre de 2025, Rosa sentía desintegrarse: se había separado, mudado y la empresa de sostenibilidad donde trabajaba estaba quebrando. Un viernes, tras llorar en la oficina, fue al entrenamiento buscando olvidar el día a puros batazos. Al terminar, vio que Michel jugaba en su mismo equipo. Rosa se le acercó y le pidió ayuda para comprar un guante adaptado a sus `manos de nena´. Michel tomó las manos de ella para medir el tamaño, se miraron a los ojos y Rosa experimentó un flechazo fulminante.

El predio donde practican softball

En el camino de regreso, la conversación fluyó con naturalidad. Michel se reveló como un hombre dulce, vulnerable y melómano. A Rosa la conmovió su amor profundo por su hija, materializado en un bolso de deportes repleto de elementos para emergencias que ella bautizó como `el bolso de Mary Poppins´. Contagiada por su energía, Rosa compró el guante y se animó a cantar en vivo en un bar. En agradecimiento, le propuso cenar, pero ella llegó con resaca de su fiesta empresarial y terminó siendo Michel quien la invitó a comer kebab con sus amigos. El domingo posterior, bajo la lluvia, cantaron y se abrazaron. Rosa le manifestó que sentía que pasaba algo importante y, en ese instante, Michel se apagó.

La verdad revelada

A los dos días, Michel la llamó para confesarle la verdad: no podía dejar de pensar en ella, pero vivía en pareja con la madre de su hija (extranjera como ella) y temía que una separación provocara que se llevaran a la niña lejos de Francia. Rosa propuso cortar la comunicación para protegerse, pero el lazo ya existía, por lo que acordaron seguir viéndose únicamente rodeados de los amigos del softball. Así aprendieron a conocerse en lo psicológico sin tener intimidad física, pasando horas al teléfono hablando de sus fragilidades.

“A veces, sin saber muy bien por qué, sentía algo extraño”, confiesa Rosa sobre aquellos días de cercanía suspendida. “Era como si a ese hombre ya lo hubiera conocido en otra vida. Eran sensaciones fugaces que aparecían sin aviso: la perturbadora certeza de haberlo conocido y, quizás, de haberlo perdido también”.

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Rosa llegó a París después de dejar un pasado familiar complejo.

Cuando él estaba presente, aportaba una calidez que le dio a Rosa el valor para viajar a Argentina e intentar reconstruir el vínculo con sus padres. Pero Michel también desaparecía de golpe, alternando gestos contradictorios al ritmo de sus propias dudas.

El lazo cuántico y la armadura del molusco

La relación se transformó en un doloroso vaivén. Michel le regaló un set de acuarelas para su cumpleaños, pero cuando Rosa le entregó su obra terminada, él le pidió que la dejara escondida en su cuaderno para que el equipo no notara nada, haciéndola sentir que debía ocultar su autenticidad. Semanas más tarde, la impulsó a inscribirse en un torneo de 24 horas y la dejó plantada. Aparecía y desaparecía, como queriendo demostrarle su propia advertencia: `Cuando me conozcas mejor, vas a darte cuenta de que no soy una buena persona´.

A pesar de confesarle sus sentimientos, Michel detalló las razones por las cuales no abandonaría a su pareja. Aun así, buscaba mantener el contacto: le pedía llegar temprano a las prácticas, cambiaba su ruta para llevarla y la invitaba a la boutique de lujo donde trabajaba para mirarla.

“Nuestra historia de amor era decididamente cuántica: todo y nada al mismo tiempo”, recuerda ella con crudeza. “Todo, porque la totalidad del equipo de softball veía la atracción, la complicidad, esa forma de mirarse que parecía decir algo incluso cuando nosotros no decíamos nada; pero nada a la vez, porque lo negábamos frente al grupo y él se empecinaba en borrar todas nuestras conversaciones de WhatsApp”.

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Los amigos de Rosa le imploraban que lo dejara debido a la incertidumbre constante, señalando que ella merecía un amor que pudiera celebrarse a la luz del día. Sin embargo, ella descubrió que estaba aprendiendo a amar como una elección consciente, despojada de garantías.

“Pasé toda mi vida intentando controlar lo que sentía, pero en ese proceso me descubrí capaz de ablandarme, de emocionarme, de dejar que algo me atravesara”, explica Rosa. “Empecé incluso a pensar el amor como una especie de enfermedad con secuelas que me convertían en una especie de molusco, porque me volví más suave, más permeable, más capaz de dejarme tocar por la vida”.

“Pasé toda mi vida intentando controlar lo que sentía, pero en ese proceso me descubrí capaz de ablandarme, de emocionarme, de dejar que algo me atravesara”,

Todo ese amor comenzó a volcarlo en sí misma. Cada vez que él se alejaba, ella seguía viviendo con intensidad: cantaba con sus vecinos, disfrutaba de sus amistades y realizaba viajes de aventura. Su entorno se expandía mientras el vínculo permanecía congelado en un limbo secreto.

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La verdad de los eclipses y la elección de uno mismo

El desgaste de vivir suspendidos entre la razón y el corazón se volvió intolerable. En agosto de 2026, durante la temporada de eclipses, Rosa decidió llamarlo. Le expuso todo lo bello y lo dañado del vínculo, planteando la posibilidad de construir una relación madura, y le lanzó la pregunta definitiva: si algún día ese vínculo sería una prioridad real en su vida. Michel respondió que no.

Rosa escuchó en silencio, entendió la realidad y, con un dolor inmenso pero absoluta lucidez, tomó la decisión de cortar todo contacto. Comprendió que amar a alguien y edificar una vida alrededor de la remota posibilidad de ser elegida son dos caminos completamente diferentes. Se fue sabiendo que quedarse había sido su elección, y que irse también lo era.

Temporadas de eclipses y cambios.

“Me alejé sabiendo que durante meses él me enseñó, sin saberlo, a mirar de otra manera”, concluye Rosa con serenidad. “A ser más suave conmigo misma, a escuchar mi cuerpo, a confiar más en mí y animarme a mostrarlo. Me enseñó a jugar, a expresarse sin buscar ser perfecta, sino auténtica, y a descubrir que puedo ser deseada, divertida, espontánea y tierna”.

Michel también habrá cambiado, aunque quizás permanezca atrapado entre la culpa y el miedo; secretamente, ella espera que él descubra lo extraordinario que es. Después de todo, quizás dos personas vulnerables simplemente se encontraron en el momento preciso en que cada una necesitaba ver algo que no podía ver sola. Michel le había abierto una puerta y ahora Rosa elegía caminar hacia su propia vida, con la certeza absoluta de que es posible amar profundamente a alguien sin perderse en el camino.

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