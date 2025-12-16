Claves para vivir Ushuaia en verano

Aventura

con pingüinos

Entre los meses de octubre y marzo es posible conocer de cerca las colonias de pingüinos a través de dos experiencias:

Una excursión íntegramente terrestre, ideal para quienes desean recorrer la isla a pie y observar estas aves en su hábitat natural, siempre acompañados por guías especializados.

La segunda combina trayectos por tierra y en barco, ofreciendo además la oportunidad de navegar por el Canal Beagle y disfrutar sus paisajes, junto con la observación de su variada fauna marina.

Ambas actividades cuentan con cupos limitados y dependen de la disponibilidad según la fecha, por lo que se recomienda reservar con anticipación.