16 de diciembre de 2025
Claves para vivir Ushuaia en verano
Entre montañas, mar y valles, Ushuaia revela su paisaje más luminoso.
Una experiencia única
Ubicado a 250 metros sobre el nivel del mar, dentro de la Reserva Natural Cerro Alarkén, el hotel se rodea de un paisaje único que combina vistas al Canal Beagle, la ciudad y los valles fueguinos. Su emplazamiento permite disfrutar de la naturaleza desde la tranquilidad, a pocos minutos del centro de Ushuaia.
Ushuaia desde otro punto de vista
La arquitectura de Arakur se integra al entorno y a la naturaleza que lo rodea. Desde el hotel parten los senderos que recorren la Reserva Natural, entre bosques nativos, miradores naturales y pasajes que sorprenden por su belleza. La temporada estival invita a disfrutar del aire libre y las largas horas de luz. A esta propuesta se suman diferentes excursiones y experiencias que combinan aventura y tranquilidad, invitando a descubrir la ciudad a otro ritmo.
Aventura
con pingüinos
Entre los meses de octubre y marzo es posible conocer de cerca las colonias de pingüinos a través de dos experiencias:
- Una excursión íntegramente terrestre, ideal para quienes desean recorrer la isla a pie y observar estas aves en su hábitat natural, siempre acompañados por guías especializados.
- La segunda combina trayectos por tierra y en barco, ofreciendo además la oportunidad de navegar por el Canal Beagle y disfrutar sus paisajes, junto con la observación de su variada fauna marina.
Ambas actividades cuentan con cupos limitados y dependen de la disponibilidad según la fecha, por lo que se recomienda reservar con anticipación.
Una oportunidad:
Paquetes Arakur
Experience
Para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y trekking, los paquetes Arakur Experience reúnen todo en una sola propuesta.
Son dos opciones de 4 y 7 noches de alojamiento, Experience Miniweek y Experience Week, que incluyen descuentos especiales en alojamiento desde categoría Superior, caminatas guiadas por la Reserva Natural Cerro Alarkén, traslados desde y hacia el aeropuerto, cena de bienvenida y excursiones (de 2 a 4 según el programa), además de los servicios regulares del hotel: desayuno, acceso al spa, gimnasio y área de piscinas, entre otros.
Temporada
de cruceros
y expediciones
Cada verano, Ushuaia recibe a los viajeros que parten rumbo a la Antártida o llegan a bordo de cruceros que conectan distintas rutas australes. Muchos eligen Arakur para comenzar o cerrar su viaje, aprovechando el entorno natural y la tranquilidad del hotel antes o después de la expedición. En esta época del año, el clima más templado y las largas horas de luz invitan a descubrir Ushuaia con una mirada diferente.
Proyecto fueguino:
el desafío de un viñedo en Ushuaia
La iniciativa combina investigación, planificación y una visión de desarrollo local, con el
objetivo de producir un vino 100% fueguino.
El ensayo se desarrolla en una etapa experimental, con variedades de ciclo corto adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. Más allá del resultado productivo, el proyecto busca impulsar el conocimiento agronómico en la isla y abrir nuevas posibilidades para la diversificación económica de Tierra del Fuego.
Arquitectura responsable
y compromiso sostenible
Arakur cuenta con la certificación Biosphere y ha sido reconocido como Sustainability Leader por The Leading Hotels of the World, reflejando su compromiso con prácticas que cuidan el medioambiente, la comunidad y la cultura local. Algunos ejemplos de esto se pueden ver en su diseño integrado al paisaje, el uso de materiales naturales y recuperados, la eficiencia energética mediante sistemas de geotermia y free cooling, la iluminación LED de bajo consumo y la gestión responsable del agua. Un compromiso que atraviesa cada detalle, desde la construcción hasta la operación diaria del hotel.
Una mirada al futuro
Próximamente, Arakur sumará nuevos proyectos que reflejan la evolución
de la empresa y su compromiso por
seguir impulsando propuestas innovadoras, sostenibles y conectadas
con el entorno fueguino.