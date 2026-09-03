Club LA NACION: una nación de beneficios para cada estilo de vida

Hay quienes son súper organizados y tienen la agenda siempre a mano. Y también están los que viven buscando la próxima posibilidad de escapada y siempre tienen un viaje en la mira. Club LA NACION tiene, para cada uno, beneficios perfectos según los gustos y las necesidades de todos los días.

Para quienes saben organizarse

Changuito lleno, tanque cargado y la caja de herramientas siempre a mano. Así se mueve un socio que resuelve el día entre el supermercado, la estación de servicio y algún arreglo casero que no puede esperar.

Es el caso de Pedro, que aprovecha para llenar el carrito los lunes en Carrefour con un 15% de descuento y organizar las comidas de toda la semana, en tanto sabe que cuenta con el 15% en Easy los miércoles para cambiar el cuerito y otros arreglos pendientes de la casa, y que toma nota de cargar Infinia con 10% de descuento en YPF los sábados, domingos y lunes con dinero en cuenta a través de la app YPF.

Y por supuesto, nunca falta un buen combo de McDonald’s para levantar la semana. ¿Cuándo? En este caso Pedro rompe la rutina y elige su momento preferido, porque hay 20% todos los días ingresando el código de Club en la app de McDonald’s.

Para quienes siempre tienen un viaje o escapada en mente

Una valija que conoce el camino a la terminal de buques de memoria y una agenda que siempre tiene un fin de semana marcado. Ese es el caso de Martu, que arma su equipaje con el 25% de descuento en Samsonite todos los días, contrata la asistencia al viajero con el 15% en Assist Card Internacional (también todos los días y acumulable con promociones) y saca el pasaje de ida y vuelta con hasta un 25% de descuento en compra online y presencial en pasajes todos los días en Colonia Express en las tarifas Súper Económica, Express o Clásica.

¿Y dónde para? Confía plenamente en la categoría Hoteles de Club, que reúne decenas de establecimientos en el país con hasta 25% de descuento sobre la tarifa mostrador. Nada de qué preocuparse, mucho por disfrutar.

Muchas formas de vivir, una sola de ahorrar

Encontrar las propuestas que van con tu rutina es tan simple como entrar a la app o a club.lanacion.com.ar y explorar las categorías disponibles. Siempre hay descuentos activos, cerca y a la medida de tus necesidades.

Tenés Club LA NACION, tenés tu nación de beneficios. ¡Descubrí la tuya!

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