En 2011, de la fusión de Embotelladoras Arca y Grupo Continental nació Arca Continental. Arca Continental amplía su planta de Tucumán con dos nuevas líneas de producción, fortaleciendo su operación en el norte del país, donde también cuenta con plantas productivas en Salta y Formosa.

En 2012, nace Coca-Cola Andina como consecuencia de la integración entre Grupo Polar Andina y Polar, una integración estratégica que dio origen a una organización de mayor escala regional.