La historia de Coca-Cola en Argentina empezó el 3 de agosto de 1942. Ese año, Norman Lee se convirtió en el primer distribuidor autorizado de la marca y, como aún no tenía la edad requerida para registrar una empresa, inició la operación bajo el nombre de su padre, Reginald Lee.
El comienzo en zona sur
La distribución se inició de la mano de Reginald Lee desde un depósito en Quilmes. En aquellos primeros años, los vendedores recorrían las calles en triciclos, llevando las botellas de Coca-Cola en conservadoras con hielo, mientras cuatro camiones abastecían las zonas más alejadas. El crecimiento de la operación permitió dar un nuevo paso en 1958, con la inauguración de una planta propia de producción en Ranelagh, partido de Berazategui, que marcó una nueva etapa en la historia de
la compañía.
Instaló su primer depósito en Quilmes. Pronto, en 1958: inauguró la planta propia de producción en Ranelagh, partido de Berazategui.