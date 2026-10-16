¿Cómo cuidar las sábanas nuevas? El truco para que no queden percudidas después de lavarlas

Mantener las sábanas limpias, suaves y en buen estado es una de las tareas más importantes para garantizar la higiene de la cama. Sin embargo, aunque muchas personas creen que todo pasa por la frecuencia en que son cambiadas, no siempre se tiene en cuenta un detalle que puede marcar la diferencia. Se trata de regular la temperatura del agua que se usa durante el lavado.

Con el paso del tiempo, es habitual que las sábanas pierdan su suavidad original, comiencen a presentar manchas amarillentas o adquieran un aspecto percudido. Esto puede ocurrir por la acumulación de transpiración, restos de productos corporales, detergente y suciedad, pero también por prácticas de lavado inadecuadas que deterioran las fibras.

En este contexto, especialistas en higiene doméstica remarcaron la importancia de adaptar el lavado al tipo de tejido y al nivel de suciedad. La temperatura influye tanto en la eliminación de determinados microorganismos como en la conservación de los materiales.

Depende del tipo de tela es el tipo de lavado que se debe llevar adelante (Foto: Pexels)

Un estudio científico publicado en 2008 analizó la supervivencia de los ácaros del polvo doméstico frente a diferentes temperaturas de lavado. Los resultados mostraron diferencias significativas: a 30 °C murió el 6,5% de los ácaros, mientras que a 40 °C la proporción aumentó al 9,6%. En cambio, los lavados a 60 °C o mediante vapor lograron eliminar la totalidad de los ácaros evaluados.

Estos resultados permiten comprender por qué la temperatura puede ser una herramienta importante para la higiene de la ropa de cama. Sin embargo, no significa que todas las sábanas deban lavarse a 60 °C, ya que algunos tejidos delicados o de colores intensos pueden deteriorarse con el calor.

Otro de los errores es usar más jabón para lavar la ropa del que se precisa. El exceso de producto puede dejar residuos entre las fibras y provocar que la tela se sienta rígida o pierda su apariencia original.

¿Cómo lavar las sábanas de forma correcta?

Otras prácticas sencillas para mantener las sábanas como nuevas son: