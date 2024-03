Escuchar

Está la creencia que las almohadas no necesitan un gran mantenimiento, y que solo basta con cambiar sus fundas para que se mantengan limpias. Sin embargo, esto no alcanza para mantenerla totalmente higiénica, ya que estos elementos que se usan diariamente deberían ser limpiados con frecuencia. De esa forma, se evita que tomen un color amarillento y que no causen problemas de salud en las personas que las usan.

En ese sentido, es sumamente importante limpiar con frecuencia las almohadas. El blog de Sommiercenter indica que se necesitan unos pocos pasos para limpiarlas. A continuación, cómo desinfectar las almohadas de forma efectiva y simple.

Revisar la etiqueta

Para desinfectar la almohada es importante primero revisar los datos sobre su composición, lavado y planchado que indica su fabricante en la etiqueta. Hay diferentes tipos, por lo que su proceso de limpieza puede variar para que no se arruine.

Lavar según la composición

Las almohadas pueden estar compuestas por fibra, viscoelástico y plumas. Cada uno de estos componentes deben tener un proceso de limpieza especial para asegurar su conservación. Algunas se pueden lavar en el lavarropas, pero es por eso que primero hay que chequear lo que dice la etiqueta. Este es el caso de las almohadas de fibra, que en el ciclo de lavado el agua debe mantener una temperatura entre 30°C y 40°C para que el relleno no se arruine y se desinfecten.

Las de viscoelástico no se deben mojar mucho por su relleno. En este caso, se sugiere cepillarla con jabón neutro y enjuagarla con poca agua tibia.

En tanto, las de plumas son más delicadas aún, así que su proceso de desinfección debe ser más cuidadoso. Se debe sumergir en agua caliente y con jabón líquida. Solo se debe refregar despacio si es que tiene alguna mancha.

Secado en tender

Una vez que se haya lavado la almohada según su composición, se debe pasar al secado de la misma. En ese sentido, se recomienda colgarla en el tender junto a un lugar donde no le dé directamente el sol. Si es necesario, se puede acelerar el proceso con un secador de pelo.

Antes de ponerle la funda y usarla de nuevo, es sumamente importante que termine de secarse por completo.

Por qué es importante limpiar las almohadas con frecuencia

Aunque se cree que las fundas protegen las almohadas de la suciedad, estas están expuestas a humedad de la transpiración de las personas, saliva, los aceites naturales de la piel y el cabello, y productos como lociones, aceites y cremas que las personas se aplican antes de dormir. También pueden acumular polvos, hongos o insectos que se pueden desarrollar allí, como chinches u ácaros.

Su poco cuidado puede causar problemas en la salud de las personas. En las almohadas se pueden alojar suciedad, polvo, células dérmicas muertas y pequeños bichos, como arañas o ácaros. Estos elementos pueden producir acné en la piel de las personas e incluso puede provocar alergias en las personas, que se evidencia cuando se levantan con estornudos.

Además, al higienizarlas con frecuencia se puede alargar su vida útil. De esa manera la mantendrás suave y fresca por más tiempo. Además, permite ahorrar dinero porque no hace falta cambiarlas en poco tiempo.

