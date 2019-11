Cómo elegir la valija perfecta para tus vuelos low cost por el mundo

Delsey mejoró las clásicas carry on y presentó además nuevos modelos de valijas pequeñas aptas para responder a los requisitos cada más complejos de las low cost internacionales.

Quienes aman viajar saben que no hay nada más fundamental que contar con una buena carry on: no sólo permite moverse velozmente, ahorrar filas de despacho de equipaje y esperas eternas en las cintas, sino también claro, ahorrar dinero. Por esta razón, la marca francesa Delsey trabaja constantemente en mejorarlas. Estas son las últimas novedades en el mundo carry on.