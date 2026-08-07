Cómo es el nuevo tratamiento con Melasyl que ayuda a combatir las manchas más persistentes en la piel

Durante años, las manchas en la piel fueron consideradas una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Sin embargo, los avances de la ciencia dermocosmética demostraron hoy que la hiperpigmentación en pieles maduras no solo puede prevenirse, sino también revertirse con el abordaje adecuado.

En ese contexto, y pensando especialmente en quienes a partir de los 50 años ya probaron distintos métodos sin obtener los resultados esperados, La Roche-Posay presentó los productos Mela B3 Double Dose, Mela B3 Eyes y Mela B3 Body Treatment, que se suman al Serum Mela B3, un ícono de la línea. Con una solución específica para cada tipo de mancha y zona de la piel, Mela B3 brinda un abordaje intensivo de día y de noche.

El producto está pensado para el tratamiento de manchas persistentes

Según explicó la compañía, Double Dose duplica la concentración de Melasyl (al 1%), la molécula multipatentada de La Roche-Posay que interrumpe el exceso de melanina antes de que manche la piel, y suma proxylane, la molécula antiage. Esta combinación permite actuar con máxima intensidad sobre las manchas más profundas e instaladas que no respondieron a tratamientos convencionales.

Con una eficacia probada del 83% en la reducción de manchas de la edad, proporciona 24 horas de hidratación continua y cuenta con doble acción: antimanchas y antiedad, ya que reduce las manchas solares y oscuras mientras reafirma y suaviza la piel.

Rey explicó los beneficios de este tratamiento

“Indicamos Mela B3 Double Dose específicamente en pacientes con manchas de larga data, muy marcadas o resistentes a tratamientos previos, y en pieles que además muestran signos de flacidez o pérdida de firmeza asociados, ya que el producto trabaja ambos frentes a la vez”, explicó la médica dermatóloga para La Roche-Posay, Andrea Rey (MN 139.411) y agregó que Mela B3 Eyes y Mela B3 Body Treatment se utilizan para manchas en esas zonas específicas.

¿Cuáles son los tipos de manchas más comunes en pieles maduras?

Hacia los 50 años, los tipos de manchas que más predominan son:

Léntigos solares o actínicos: también conocidos como manchas de la edad o seniles, son causados por la acumulación de daño UV durante décadas;

Hiperpigmentación postinflamatoria: es aquella residual de acné o de irritaciones previas que, con los años, se vuelve más persistente;

Melasma: una condición que suele estar relacionada con factores hormonales.

Se recomienda complementar el producto con el cuidado integral de la piel

Según los expertos, las manchas se vuelven más oscuras y persistentes con el paso del tiempo y los cambios hormonales. “La piel tiene una memoria biológica del daño solar. Cada exposición a la radiación ultravioleta genera cambios acumulativos en los melanocitos y en todo el microambiente cutáneo. Aunque ese daño no siempre se manifiesta de inmediato, con el paso de los años favorece una regulación anómala de la producción de melanina. Por eso, muchas personas comienzan a desarrollar manchas en la quinta o sexta década de la vida, incluso si en ese momento mantienen una adecuada fotoprotección”, explicó Rey.

“Por otro lado, durante la perimenopausia y la menopausia, la disminución de los estrógenos acelera cambios propios del envejecimiento de la piel: disminuye el colágeno, se altera la función de barrera, aumenta el estrés oxidativo y se enlentece el recambio epidérmico. Como consecuencia, la melanina permanece más tiempo en la epidermis y los mecanismos que limitan o eliminan la hiperpigmentación son menos eficientes. Esto favorece que las manchas sean más persistentes, más visibles y más difíciles de tratar”, amplió la especialista.

Los productos permiten un abordaje intensivo de la hiperpigmentación

Recomendaciones para el cuidado de la piel

Las manchas en la piel deben abordarse como una condición crónica con tendencia a la recurrencia. La radiación UVA —presente durante todo el año— y, en algunos casos, la luz visible, continúan estimulando la producción de melanina y favorecen la persistencia o reaparición de las manchas.

Los resultados son paulatinos. La eliminación del pigmento es un proceso gradual y depende del tipo de mancha, de su profundidad y de la capacidad de renovación de la piel, que disminuye con el envejecimiento. Por eso, el tratamiento requiere constancia y un abordaje sostenido en el tiempo.

Por eso, los expertos recomiendan mantener la fotoprotección diaria todo el año (no solo en verano), reaplicación de protector si hay exposición directa, uso de sombrero y lentes en exteriores, y mantener la rutina de cuidado de forma sostenida en el tiempo, no intermitente.

También es clave hidratar y reforzar la barrera cutánea, porque una piel debilitada reacciona peor ante cualquier estímulo (sol, calor, fricción) y eso favorece la pigmentación. En muchos casos, especialmente cuando las manchas son persistentes o recurrentes, también es necesario complementar con tratamientos médicos indicados por el dermatólogo.

Los expertos recomiendan Mela B3 Double Dose

Para una rutina completa, se recomienda sumar al Mela B3 Double Dose el Mela B3 Eyes, que combate las ojeras y las arrugas debajo de los ojos, a la vez que mejora la uniformidad del tono de piel. Este tratamiento contiene péptidos y cafeína que actúan sobre todos los tipos de ojeras: vasculares y pigmentarias, sumado a un aplicador de efecto frío para descongestionar la zona. Tras un mes de uso diario, el contorno de ojos luce rejuvenecido, logrando una reducción visible de ojeras, arrugas y bolsas, aclararon los especialistas.

“Con estos lanzamientos, La Roche-Posay reafirma su compromiso con la salud de la piel, ofreciendo a las pieles maduras herramientas médicas avanzadas para recuperar la uniformidad y luminosidad, y demostrando que la edad ya no determina el futuro de tu piel”, concluyeron desde la compañía.

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