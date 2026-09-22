LA NACION CONTENT LAB
PARA MSC CRUCEROS
22 de septiembre de 2026
LA NACION CONTENT LAB PARA MSC CRUCEROS
22 de septiembre de 2026
MSC Yacht Club, un viaje único
Sin filas, sin horarios y con mayordomo, una experiencia para darse un gusto en altamar
MSC Cruceros ofrece una promoción para vivir una nueva forma de navegar desde Buenos Aires hacia Brasil: con privacidad, servicio personalizado y la libertad de disfrutar el viaje a su propio ritmo.
La nueva forma
de vivir el confort
El lujo no siempre se percibe a simple vista. A veces empieza antes de subir al barco, en puerto, cuando alguien recibe al huésped por su nombre, se ocupa del equipaje y lo acompaña directamente al embarque mientras el resto de los huéspedes espera su turno. Sin filas, sin trámites interminables y sin la sensación de estar entrando en un entorno masivo. Para un número creciente de empresarios, ejecutivos y figuras públicas, esa primera escena resume una nueva forma de viajar: con menos exposición y más privacidad.
Un espacio reservado dentro del barco
A bordo del MSC Splendida, la experiencia MSC Yacht Club propone un universo reservado dentro del barco donde el huésped puede decidir cuánto participar de la vida social y cuánto preservar su intimidad. El viaje no se vive a contrarreloj; se vive al propio ritmo. La experiencia comienza con embarque y desembarque preferencial en el puerto de Buenos Aires y continúa con servicio de mayordomo y concierge disponibles las 24 horas.
Una suite pensada
para desconectar
La suite se convierte en refugio. Las sábanas de algodón egipcio, las batas personalizadas y la atención permanente del mayordomo crean la sensación de que cada detalle fue pensado de antemano. Si el huésped prefiere desayunar frente al mar o cenar en la tranquilidad de su suite, basta una llamada para que todo llegue a la puerta.
Gastronomía y
servicio personalizado
La gastronomía también adquiere una dimensión exclusiva. En MSC Yacht Club la experiencia suma una selección especialmente cuidada, con desayunos, almuerzos y cenas gourmet, o disfrutar de su delicioso Five 'O Clock Tea en un entorno más reservado y con servicio personalizado. A esto se suma el paquete de bebidas Premium Extra, que permite disfrutar de una amplia selección de bebidas durante el viaje, mientras que el minibar incluido en la suite aporta un nivel adicional de comodidad. La experiencia se completa con un restaurante exclusivo para los huéspedes de MSC Yacht Club, que ofrece una propuesta gastronómica diferencial en un ambiente más privado.
El bienestar en un
entorno más privado
Uno de los aspectos más valorados por este tipo de huésped es la posibilidad de encontrar calma incluso en un barco que transporta miles de personas. La propuesta de MSC Yacht Club permite alojarse en una de las 71 suites exclusivas. Además, el acceso privado a The One Pool, con piscina, jacuzzis y solárium, ofrece un espacio para relajarse con mayor tranquilidad, mientras que el ingreso preferencial al MSC Aurea Spa y un gimnasio con vistas al mar permiten incorporar momentos de bienestar a la rutina del viaje.
Una promoción
imperdible:¡25 % de
descuento en MSC
Yacht Club!
Para embarcarse en una experiencia exclusiva con MSC Yacht Club, es posible aprovechar hasta un 25% de descuento en salidas desde Buenos Aires a Brasil de MSC Splendida. ¡No lo dejes pasar!
Qué incluye la reserva:
- Embarque y desembarque preferencial.
- Servicio de mayordomo y concierge
las 24 horas.
- Suite con minibar incluido.
- Restaurante exclusivo
de MSC Yacht Club.
- Paquete de bebidas Premium Extra.
- Acceso privado a The One Pool, con
piscina, jacuzzis y solárium.
- Acceso preferencial al MSC Aurea Spa.
- Gimnasio con vistas al mar.
- Asientos VIP en el teatro.
- Wi-Fi ilimitado.
La privacidad,
un bien preciado
La experiencia también contempla otras comodidades que permiten disfrutar del barco sin resignar privacidad. Desde asientos VIP en el teatro para acceder a los espectáculos hasta conexión Wi-Fi ilimitada, la propuesta busca que el huésped pueda moverse por las distintas áreas del barco y disfrutar de sus servicios sin que la organización del viaje se convierta en una preocupación.
El nuevo lujo:
tiempo y privacidad
Esa búsqueda de privacidad explica por qué muchos viajeros comenzaron a mirar los cruceros de otra manera. Ya no se trata solamente de recorrer varios destinos en un mismo viaje, sino de hacerlo con una logística resuelta, atención personalizada y la libertad de elegir cuándo estar acompañado y cuándo desaparecer del radar. En tiempos de hiperconectividad y agendas saturadas, el objetivo más buscado es disponer de tiempo propio, descansar sin exposición y sentir que, aunque el barco siga navegando, el mundo quedó por un momento en pausa.
Desde Buenos Aires
hacia Brasil en la categoría
MSC Yacht Club
La experiencia MSC Yacht Club se podrá disfrutar durante la temporada de verano, con 14 salidas de 8 y 9 noches entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, desde Buenos Aires hacia Río de Janeiro, Búzios, Ilhabela, Ilha Grande y Balneario Camboriú. Las fechas de embarque serán el 3, 11, 19 y 27 de diciembre; el 5, 14 y 23 de enero; el 1, 10, 19 y 27 de febrero; y el 7, 15 y 23 de marzo. Actualmente, se pueden encontrar tarifas desde USD 2.489 por persona.
¡Viajás o Viajás! Conseguí
hasta 40% de descuento en
las salidas de MSC Splendida.
Además del descuento exclusivo en el MSC Yacht Club, para quienes eligen la experiencia de crucero tradicional, MSC Splendida ofrecerá 14 salidas de 8 y 9 noches desde Buenos Aires, a partir del 3 de diciembre de 2026 y hasta el 31 de marzo de 2027, con itinerarios que recorren algunos de los destinos más emblemáticos de Brasil y Uruguay, entre ellos Río de Janeiro, Búzios, Ilhabela, Ilha Grande, Balneário Camboriú y Montevideo.
En el marco de la promoción Viajás o Viajás, los huéspedes pueden acceder a hasta 40% de descuento y niños viajan gratis en todas las salidas de MSC Splendida, una oportunidad para planificar una escapada de verano combinando destinos, gastronomía, entretenimiento y descanso a bordo.
Con siete restaurantes internacionales, múltiples bares, cuatro piscinas, 12 jacuzzis y un spa balinés, el MSC Splendida está diseñado para ofrecer una experiencia completa tanto para familias como para parejas y grupos de amigos.
Para más
información
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MSC Cruceros
¿Una alternativa más?
La puerta de entrada al Caribe
Como alternativa para quienes buscan ampliar las posibilidades de viaje durante la próxima temporada, a partir de noviembre de 2026 MSC Cruceros incorporará salidas desde La Romana, con operaciones durante todo el año en 2027, que permite recorrer el Caribe sin necesidad de visa. Además, la compañía ofrece un paquete que combina un crucero de siete noches a bordo del MSC Opera con tres noches de alojamiento en un hotel cuatro estrellas en Punta Cana, vuelos de ida y vuelta desde Buenos Aires o Córdoba y todos los traslados incluidos. De esta manera, el viaje suma una etapa terrestre antes del embarque y permite conocer distintos destinos del Caribe dentro de una misma experiencia, con la logística principal resuelta de antemano.
También podés contactarte al WhatsApp: +54911-3989-4666