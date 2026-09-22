¡Viajás o Viajás! Conseguí

hasta 40% de descuento en

las salidas de MSC Splendida.

Además del descuento exclusivo en el MSC Yacht Club, para quienes eligen la experiencia de crucero tradicional, MSC Splendida ofrecerá 14 salidas de 8 y 9 noches desde Buenos Aires, a partir del 3 de diciembre de 2026 y hasta el 31 de marzo de 2027, con itinerarios que recorren algunos de los destinos más emblemáticos de Brasil y Uruguay, entre ellos Río de Janeiro, Búzios, Ilhabela, Ilha Grande, Balneário Camboriú y Montevideo.

En el marco de la promoción Viajás o Viajás, los huéspedes pueden acceder a hasta 40% de descuento y niños viajan gratis en todas las salidas de MSC Splendida, una oportunidad para planificar una escapada de verano combinando destinos, gastronomía, entretenimiento y descanso a bordo.

Con siete restaurantes internacionales, múltiples bares, cuatro piscinas, 12 jacuzzis y un spa balinés, el MSC Splendida está diseñado para ofrecer una experiencia completa tanto para familias como para parejas y grupos de amigos.