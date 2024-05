Un especialista explica a fondo lo que hay que hacer para que el ahorro sea real.

Muchas veces nos dejamos llevar por ciertos mitos acerca de qué tipo de nafta es mejor, en qué momento cargar y eso solo nos lleva a mayores gastos. En una época donde los aumentos de la nafta son continuos y, para muchos, dejar de usar el auto no es una opción, hablamos con el gerente de calidad de una cadena de Estaciones de Servicio. Con pequeños trucos podemos realizar mayor cantidad de kilómetros y gastar menor cantidad de combustible además de cuidar mejor nuestro auto.

Primero entendamos qué es el combustible

El petróleo es una fenomenal fuente de energía porque en una masa relativamente pequeña contiene un gran potencial, esa es su gran virtud. La tarea de las refinerías es transformar y refinar ese petróleo en el combustible que el consumidor necesita para aprovechar esa energía . “Las naftas terminan siendo una combinación de distintas moléculas que vienen de distintos procesos para cumplir con las especificaciones que requiere la legislación que establece una calidad mínima para los combustibles”, sintetiza.

Una refinería

Cuál es la diferencia real entre nafta super y premium

Quien establece la diferencia es la legislación argentina y lo hace en dos parámetros. Por un lado, el contenido de azufre que no influye en el funcionamiento del auto pero sí está relacionado con las emisiones del caño de escape. La medida es parte por millón (que significa un gramo en un millón de gramos), entonces la nafta grado 2 (super) tiene 150 partes por millón de máximo; la nafta grado 3 (premium) puede tener hasta 10 partes por millón. Son valores límites superiores, es decir que hasta ese número la podés vender como tal.

Por otro lado, está el octanaje: el octano es una característica de las naftas que es la capacidad de evitar la auto detonación. A un mayor octanaje el motor funciona de forma más eficiente. Para los que les gusta un poco más de detalle técnico: en un motor naftero la mezcla de aire y nafta se comprime y cuando eso ocurre sube la presión y la temperatura. Si la nafta tiene un octanaje bajo puede que la detonación ocurra antes de que salte la chispa y eso produce la combustión. Cuanto mayor capacidad tiene la nafta de aumentar esa presión sin auto detonar tiene un mayor octanaje. En este grado los valores son mínimos porque hablamos de una virtud de la nafta. La nafta grado 2 tiene un mínimo de 93 en esa escala, mientras que la grado 3 tienen un mínimo de 97.

Entonces, ¿cargo super o premium?

La diferencia de precios es notoria. ¿Vale la pena hacer un mix entre una nafta y la otra? ¿Puedo ahorrar cargando solo super? Desde Axion nos informan que eso dependerá de lo que necesita tu auto. ¿Cómo lo puedo saber? Sencillo, yendo al manual del vehículo. “Hay autos que no necesitan grado 3, no le va a hacer mal, pero podría estar gastando dinero de más en combustible que tu auto no necesita. Las automotrices suelen recomendar más grado 3 de lo que deberían”, advierte. Así que ya sabes, anda a chequear el manual de tu auto y no gastes de más cargando premium porque esto no va a hacer que tu auto tenga un mejor desempeño, solo te trae un gasto adicional. Pero ojo que al revés sí puede ser un problema a largo plazo porque podés estar contaminando tu catalizador aceleradamente y podés empezar a notar fallas en el motor.

La clave está en la velocidad

Evita el manejo agresivo de acelerar y frenar bruscamente. Es más eficiente si uno lo hace todo de forma pausada, sobre todo el proceso de aceleración. A mayor velocidad el consumo por kilómetro aumenta. Si podés ir a 90 es mejor, si bien te va a llevar más tiempo, el consumo es significativamente diferente que si vas a 130. Es clave mantener la velocidad, los que más gastan en la autopista son los que van acelerando y desacelerando para buscar el hueco.

Trucos al momento de cargar y consumir

¿Confort del auto o rendimiento del combustible?

Si deseás demorar un poco más tu visita a la estación de servicio entonces seguí estas pautas: manejá con las ventanillas cerradas porque eso le agrega resistencia al avance del auto. Usá el aire acondicionado solo cuando el confort lo requiera porque hace que consuma energía del vehículo y aumente el consumo de nafta. En víspera del invierno no te preocupes por la calefacción, no afecta en nada así que prendela tranquilo. Mantener la presión de los neumáticos en los valores que recomienda el fabricante tiene varias ventajas: el auto es más seguro, las cubiertas se desgastan menos y vas a tener menor consumo de combustible. No llevar pesos muertos en el auto, si no vas a necesitas las cosas dejalas en tu casa, mientras mas peso llevas mayor el aumento de consumo. Si vivís en zona de mucho polvo cambiá con regularidad los filtros de aire y combustible porque al estar sucio consume más. Y por último, aunque no es una opción en muchos casos, es bueno saber que los autos modernos gastan menos combustibles que los viejos.

El vencimiento de la nafta

Si bien formalmente no tiene fecha de vencimiento no recomiendan dejarla almacenada más de tres meses. Eso quiere decir que si te vas de vacaciones no pasa nada con que el auto quede parado en el garage de tu casa. ¿Y la que está almacenada en la estación de servicio? Entre que se produce, sale de la refinería y se consume pasa un promedio de 20 días, es un negocio de muy alta rotación, pensemos que hay estaciones de servicio que reciben camiones con combustible todos los días o cada tres días. Atención si en tu casa tenés un generador eléctrico: su uso es esporádico así que se recomienda vaciar el tanque después usarlo.

Se prendió la luz del tanque vacío, ¿es momento de cargar nafta?

No te va a quedar otra pero lo cierto es que el momento en que tenías que cargar nafta era anterior: cuando la flecha indica que te queda un cuarto de tanque o menos. “El rojo no lo recomendamos porque es como el tanque de agua de tu casa que cada tanto hay que limpiarlo porque la suciedad se acumula al fondo. Por debajo de un cuarto tenés que empezar a pensar en cargar para que el sistema de succión de nafta no tome la suciedad que se acumule en el fondo del tanque”, dice el gerente de calidad de Axion.

El mejor momento para cargar nafta es cuando nos queda un cuarto de tanque

Carga cruzada de combustible

Cuando hay un error por parte del playero o vos te confundiste en el pedido de nafta o diesel, la falla es inmediata, a los pocos metros ya te vas a dar cuenta porque el auto empieza a fallar. La estación de servicio es la encargada de vaciar el tanque por medio de un tapón que tiene, y en el caso de que la culpa haya sido de la estación de servicio ellos se hacen cargo del gasto. En los años ´90 el pico tenía un diámetro distinto si era nafta o diesel, pero ahora son todos iguales, si bien las chances de que se equivoquen son bajas nunca está de más chequear que manguera colocaron en tu auto.

Por qué apagamos las luces y no se podía usar el celular

La respuesta es sencilla: es una normativa de nuestro país, ese es el motivo por el que piden que apagues las luces en el momento de la carga y antes no dejaban usar el celular (eso cambió con la llegada de pagos por medio de las apps). En Europa y Estados Unidos existe el self-service, pero en nuestro país el consumidor no puede tocar el surtidor.

