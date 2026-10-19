Cómo se escribe Halloween y por qué en la Argentina se le dice Noche de Brujas

Como cada 31 de octubre, el mundo entero, incluida la Argentina, celebra Halloween. Al ser esta palabra un anglicismo, muchos prefieren usar su variante española: Noche de Brujas.

En los últimos años, esta festividad cobró relevancia en el país, dado que niños y adolescentes lo celebran con disfraces, reuniones alusivas y la clásica recaudación de golosinas entre amigos o vecinos en la noche del 31 de octubre.

Cada 31 de octubre se celebra la Noche de Brujas en la Argentina

Cómo se escribe Halloween

Halloween es una palabra de la lengua inglesa que se utiliza dentro del español, pero que no se corresponde con la secuencia de grafías más comunes de este idioma, lo que genera dudas a la hora de escribirla.

#Actualidad | Halloween El nombre inglés «Halloween» es acortamiento de la expresión «All Hallows' Even» (Víspera de Todos los Santos). Al tratarse de un nombre propio, conserva la grafía que tiene en su lengua de origen y debe escribirse en redonda: «Hoy se celebra Halloween». https://t.co/QYCWckAOe3 — RAE (@RAEinforma) October 31, 2020

Tal como indica la Real Academia Española (RAE), el nombre inglés “Halloween” es acortamiento de la expresión “All Hallows’ Even” (Víspera de Todos los Santos). En este sentido, la institución aclara que “al tratarse de un nombre propio, conserva la grafía de su lengua de origen y se escribe en redonda [es decir, mayúscula]: `Hoy se celebra Halloween´“.

Cómo se dice en la Argentina: Halloween o Noche de Brujas

Si bien se puede usar tanto Halloween como Noche de Brujas, para definir a la celebración del final de octubre, el término “Noche de Brujas” es más apropiado en la Argentina, ya que corresponde a la traducción y es el nombre popular en español para esta celebración.

Cómo afrontar las pesadillas este Halloween

Halloween es el nombre más común a nivel internacional y proviene del inglés “All Hallows’ Eve” (la víspera del Día de Todos los Santos), ya que que el 1° de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos.

Halloween o Noche de Brujas tiene una estética particular, relacionada con los espíritus y fantasmas. Utiliza elementos del terror, el mundo fantástico y los combina con ciertos íconos de la cultura otoñal del hemisferio norte, como las calabazas.

La celebración la Noche de Brujas en el país

Claves para celebrar la Noche de Brujas en la Argentina