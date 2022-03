¿Cómo hacer para

conocer gente?

“A la hora de salir y conocer gente nueva, el dinero no puede ser una excusa: por lo menos en Buenos Aires hay centenares de propuestas gratuitas y aptas para todos los gustos. También posibilidades como degustaciones o comidas en restaurantes a puertas cerradas, que son situaciones ideales para encontrar intereses compartidos y charlar. Algo clave en esto es no tener miedo: probamos, y si la salida no nos gusta, probamos otra opción. Y una cosa más: hay que darle valor al encuentro, hacerse el tiempo para eso”.

Cynthia Martinez Wagner, comunicadora digital

especializada en turismo en Buenos Aires