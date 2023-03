Entorno 100% natural

Arakur Ushuaia Resort & Spa, miembro de The Leading Hotels of the World, está emplazado en la cumbre del Cerro Alarkén, dentro de la reserva natural homónima y entre árboles del bosque andino patagónico. Tiene una vista abierta al Canal Beagle de un lado y al Valle de Andorra de otro. En lengua aborigen Yámana, Arakur significa "Acantilado" y al llegar allí esa traducción cobra sentido, ya que el hotel, situado en el medio de la montaña, se encuentra en total armonía con su entorno, ofreciendo vistas privilegiadas en cada uno de sus rincones.