“Uno puede ponerse las zapatillas, salir a correr y que no pase nada. Es cierto. Pero esa no es la idea. Antes de comenzar a hacer cualquier actividad física uno debe tener una supervisión médica para saber si no hay alguna enfermedad previa que nos impida la práctica deportiva o que nos obligue a hacerlo en forma progresiva adaptándonos a esa patología”, explica María de las Mercedes Dabat, médica internista general certificada en nutrición deportológica y asesora médica de OSDE.