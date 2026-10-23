Corona Sunsets convocó a una multitud en Ciudad Universitaria para un atardecer a pura música y disfrute

Finalmente llegó uno de los planes más esperados por los amantes de la música eléctronica en Buenos Aires. El sábado 17 de octubre se realizó el Corona Sunsets en Ciudad Universitaria, en un encuentro que invitó a una multitud a disfrutar del atardecer a través de la música y la naturaleza en la pista de baile. Lee Burridge y Danny Tenaglia, dos DJs con una gran trayectoria en la escena global, fueron la gran atracción de la jornada, mientras que Chris Schwarzwälder y Mandrake completaron el lineup internacional.

Corona continúa consolidando su plataforma global Sunsets Sessions

La marca de cerveza continúa consolidando su plataforma global Sunsets Sessions que reúne a miles de personas en locaciones icónicas del mundo para disfrutar del atardecer y la música entre amigos en una experiencia de primer nivel. Fiel a su espíritu de conexión con la naturaleza y los buenos momentos al aire libre, Corona Sunsets propuso un encuentro que combinó diversión, relax y un lineup internacional para ponerle ritmo a la caída del sol en Buenos Aires.

Distintas figuras del espectáculo dijeron presente en el evento

Miles de personas asistieron al evento en Ciudad Universitaria para vibrar con la música en el atardecer. Diversas figuras del espectáculo como Zaira Nara, Cande Vetrano, Victorio D´Alessandro, Andres Gil, Rocío Igarzabal, Celeste Salas y Delfina Peña, entre otros, dijeron presente para mostrar que se trata de unas las fiestas más esperadas del año.

Corona Sunsets invitó a desconectarse y a relajar en la tarde porteña

La participación de Danny Tenaglia y Lee Burridge en esta nueva edición de Corona Sunsets reunió dos recorridos fundamentales para la evolución de la música electrónica. Sus trayectorias invitan a descubrir cómo la cultura de club, la exploración sonora y las experiencias colectivas continúan encontrándose en nuevas generaciones de públicos.

Junto a ellos, Chris Schwarzwälder y Mandrake fueron los encargados de recibir a la gente y ponerla en movimiento. Desde Berlín, Chris Schwarzwälder trajo su particular universo de house melancólico y atmosférico, desarrollado a través de sus años como residente de Kater Blau y como integrante del colectivo Feathered Sun. Por otro lado, Mandrake aportó una propuesta ecléctica que recorre el indie dance, el techno y el disco.

El evento contó con Djs de renombre internacional

Reconocida por promover un estilo de vida basado en la conexión y el disfrute, Corona volvió a Buenos Aires con una propuesta que va más allá de la música: una experiencia pensada para desconectar de la rutina, relajarse y disfrutar el momento, con el atardecer y la naturaleza como protagonistas.

El atardecer y la naturaleza fueron protagonistas de la jornada

En Corona Sunsets, la música es parte de una experiencia que se vive durante toda la tarde. El entorno, el atardecer y una propuesta de actividades pensadas para relajarse, bajar el ritmo y conectar con el presente invitan a disfrutar de una pausa diferente. Un espacio para descansar, compartir, moverse al ritmo de la música o simplemente dejarse llevar por el momento.

Corona Sunsets es uno de los eventos más esperados del año

Cada elemento está pensado para acompañar una misma premisa: alejarse por un rato de la rutina, conectar con el entorno y disfrutar sin apuro. Por eso, durante toda la jornada se creó una atmósfera que invitó a los asistentes disfrutar de los djs internacionales que crearon una energía especial con sus sets.

El evento contó con makeup itinerante, donde seis maquilladoras realizaron diseños tribales con pinturas doradas y blancas en la cara y cuerpo de los asistentes. También hubo una activación con fotos polaroids para que el público general pueda llevar un recuerdo del evento, y se dispuso un puesto de masajes, para disfrutar de una experiencia distinta dentro de la fiesta.

El evento contó con distintas experiencias pensadas especialmente para el público

Con esta nueva edición, Corona Sunsets regresó a Buenos Aires para celebrar el comienzo de una nueva temporada y convertir la caída del sol en el punto de partida de una experiencia para vivir con todos los sentidos. Año a año, el evento demuestra que es uno de los puntos fuertes del calendario musical de la Ciudad.

Corona Sunsets es uno de los puntos fuertes del calendario musical de Buenos Aires

Los próximos Corona Sunsets se realizarán en Córdoba el 7 de noviembre y en Punta del Este (Uruguay) el 30 de diciembre. Además, se sumarán Chapadmalal y Mendoza, con fecha a confirmar.

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