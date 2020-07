Sector en crisis: lanzan un subsidio de hasta US$5000 para bares y restaurantes

La iniciativa forma parte del programa 50 Best for Recovery y busca aminorar el impacto de la pandemia de coronavirus en la actividad gastronómica Fuente: Archivo - Crédito: Diego Lima

Sin lugar a dudas, el rubro gastronómico es uno de los más castigados por la pandemia de coronavirus. Con las medidas de confinamiento, y pese a ofrecer servicio de delivery o take away, muchos bares y restaurantes sufrieron una merma importante en sus ventas o debieron cerrar. Atento a esta situación acuciante, se lanzó un fondo de hasta 5000 dólares para ayudar a locales seleccionados.

El movimiento #SupportRestaurants, que a nivel mundial impulsa la recuperación de la industria gastronómica mediante el programa 50 Best for Recovery. Este evento global tiene como objetivo principal recaudar fondos para proporcionar ayuda financiera directa y tangible a los bares y restaurantes más afectados por la pandemia de Covid-19.

Esta campaña de ayuda financiera está impulsada por la marca de agua de origen italiano S. Pellegrino junto con The World´s 50 Best Restaurants. La iniciativa se apoya en los recursos de toda su red global, junto a diversas asociaciones y fundaciones en diferentes países alrededor del mundo, incluyendo 50 Best for Recovery, la Subasta Bid for Recovery, el Fondo de Ayuda de la Industria de Alimentos y Bebidas de la Fundación James Beard, entre otros.

Los bares y restaurantes que deseen aplicar podrán hacerlo hasta el miércoles 29 de julio a las 10 (hora de Argentina) Crédito: 50 Best for Recovery

Para ello, los locales quieran participar del beneficio deben cumplir una serie de requisitos dispuestos en el programa. Entre ellos se destacan el haber inaugurado a partir de enero de 2019, tener hasta 80 empleados y mantener una activa participación en las redes sociales.

Quienes deseen participar, podrán hacerlo a través de la web 50 Best for Recovery. Deberán completar el formulario en inglés antes de las 10 (hora de Argentina) de este miércoles 29 de julio.