Corría desorientada por la ruta 16, cuando un matrimonio la vio desde el auto: “Tenía el cuerpo cubierto de tumores”

Conducían por la ruta 16 -que atraviesa los partidos de Almirante Brown, Presidente Perón, Esteban Echeverría, San Vicente y Cañuelas- en la provincia de Buenos Aires, cuando divisaron una figura que corría desorientada a un costado del asfalto.

No dudaron en detener la marcha. Al instante, se encontraron con una perra joven, de entre 6 y 7 años, con una soga atada al cuello que se hallaba en un estado de extrema vulnerabilidad. La subieron al vehículo y la trasladaron a toda prisa durante tres kilómetros hasta las puertas del refugio El Campito.

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Los voluntarios recibieron al animal de inmediato y acordaron una visita al veterinario. El primer diagnóstico fue sumamente complejo. Carmiña —como la bautizaron al llegar— presentaba su pequeño cuerpo cubierto de formaciones tumorales.

Además, los análisis de sangre arrojaron un resultado positivo para ehrlichiosis, una severa enfermedad infectocontagiosa transmitida por la picadura de garrapatas que le había provocado un deterioro físico visible y un bajo peso alarmante.

Sin embargo, “desde las primeras horas de su rescate, Carmiña dejó en claro que su fuerza de voluntad superaba cualquier pronóstico médico. Tanto ese primer día estresante como los que siguieron, demostró una capacidad de adaptación que cautivó a todos”, recuerda Sergio Moragues, Director de Desarrollo Institucional de El Campito refugio donde actualmente viven 400 perros rescatados del maltrato, la indiferencia y el abandono.

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Tratamiento oncológico y una recuperación asombrosa

El equipo de El Campito la derivó a una consulta especializada en oncología veterinaria. El estudio histopatológico posterior confirmó que la causa de sus lesiones correspondía a un mastocitoma, un tipo de tumor que requiere un protocolo de manejo específico. De forma paralela, inició el tratamiento antibiótico contra la ehrlichiosis. Lo completó con éxito y, con el paso de los meses pudo recuperar un peso saludable y restablecer sus parámetros generales.

Gracias al esquema farmacológico indicado por el oncólogo, la salud de Carmiña experimentó una evolución notable: las formaciones cutáneas fueron remitiendo gradualmente hasta quedar una única lesión bajo control.

Actualmente, su patología oncológica se encuentra estabilizada mediante la administración de Imatinib 100, un medicamento de toma diaria.

Carácter dócil y amor por las manzanas

Lejos de mostrarse apagada por la medicación o su triste pasado, Carmiña se ha ganado un lugar entre todos los perritos que viven en el refugio por su vitalidad. Convive en armonía con una gran cantidad de compañeros de todas los pelajes y tamaño y se caracteriza por ser una perra hiperactiva, cariñosa y enérgica que disfruta de correr y jugar durante todo el día.

Su espíritu resiliente la convirtió en una de las protagonistas de la campaña que El Campito Refugio realiza junto a Ultracomb y que busca visibilizar casos de animales rescatados con necesidades especiales.

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En lugar de una ficha con edad y tamaño, a través de la campaña “El ingredientes clave”, cada perro se presenta con su comida favorita y una receta creada para él, para que quien lo vea pueda imaginarlo en su casa y en su rutina.

A Carmiña le encantan las manzanas. Por eso tiene una receta especial para ella: bocaditos crocantes de manzana hechos con avena, huevo y una cucharada de mantequilla de maní.

Carmiña está en adopción. “Necesita la estabilidad y contención afectiva que solo un entorno familiar puede brindarle. Ya está lista para su reubicación en un hogar definitivo. Solo necesita un hogar donde sea amada y cuidada. Desde El Campito aseguramos cubrir su tratamiento veterinario de por vida”, dice emocionado Sergio Moragues.

El Mastocitoma Canino: diagnóstico y abordaje terapéutico

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El mastocitoma es una de las neoplasias cutáneas más frecuentes en la especie canina. Se produce por la proliferación anormal de mastocitos, es decir, las células involucradas en las respuestas inmunitarias e inflamatorias del organismo.

Manifestación clínica : puede presentarse en forma de nódulos o masas solitarias o múltiples en la piel y el tejido subcutáneo. Suelen ser de consistencia y tamaño variable.

Diagnóstico : se confirma mediante citología y posterior estudio histopatológico para determinar el grado tumoral.

Opciones de tratamiento : dependiendo del grado y la localización, el protocolo puede incluir escisión quirúrgica, radioterapia o terapias dirigidas con inhibidores de la tirosina quinasa (como el Imatinib que recibe Carmiña), que bloquean la proliferación celular tumoral en casos no quirúrgicos o sistémicos. “El tratamiento depende fundamentalmente de la graduación histológica, que es el grado de malignidad determinado mediante una biopsia y de si el tumor se ha diseminado o hecho metástasis. La cirugía es el tratamiento de elección cuando el tumor está localizado, buscando extirpar la masa con un margen de seguridad amplio de tejido sano para evitar que queden células tumorales. La radioterapia se utiliza frecuentemente cuando la cirugía no ha logrado márgenes limpios o cuando el tumor está en una zona donde es difícil extraer mucho tejido circundante. Dado que los mastocitos liberan histamina, es muy común aplicar un tratamiento sintomático y de apoyo que incluye antihistamínicos, protectores gástricos para prevenir úlceras por el exceso de ácido y corticoides antes y después de la cirugía con el fin de evitar reacciones inflamatorias graves al manipular el tumor”, explica Patricia Paredes, Médica Veterinaria del equipo de Natural Life (M.P 7387).

Pronóstico: el seguimiento oncológico periódico y la adherencia al tratamiento farmacológico resultan fundamentales para mantener la calidad de vida y la remisión de la enfermedad.

Más información: para adoptar a Carmiña o a algún camperito, se puede iniciar el proceso completando el formulario de adopción del refugio en https://adoptauncamperito.com.ar/.

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