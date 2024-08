El secreto del campeón mundial de la memoria para ejercitar su cerebro

Escuchar

A medida que nuestra edad avanza, existen diferentes factores de deterioro físico y cognitivo que se hacen presentes, uno de ellos es la pérdida de la memoria, algo que puede ser un hecho normalizado, pero que gracias a la técnica de Boris Konrad, podría mejorar y hasta almacenarse los recuerdos de forma sostenida en el tiempo. El neurocientífico habló de cómo la mnemotécnica es un aspecto clave en este proceso.

Konrad es un genio en su campo, alcanzó el récord Guinness al memorizar en cinco minutos más de 100 fechas y acontecimientos aleatorios. En el Campeonato Alemán de Memoria de 2009, recordó 195 nombres y rostros en tan solo 15 minutos, lo que le valió de una medalla de oro. Su facilidad no proviene de un alto índice de IQ, sino de otras variables que podría aplicar cualquiera para tener la misma capacidad de almacenaje.

Cómo tener más memoria según un experto (Fuente: Pixabay)

El neurocientífico, que estudia el cerebro y sus funciones, comenzó sin ser un prodigio y entrenó sin descanso para que su memoria fuera cada día más fuerte. Para ello empleó la técnica del Palacio de la Memoria, un hábito antiguo dentro de las técnicas mnemotécnicas que contribuyen a que se retenga información por mucho más tiempo que lo habitual.

Qué es el Palacio de la Memoria

Según Konrad, para activar este experimento, tenés que recordar un lugar que conozcas de cerca, como por ejemplo tu casa. Es primordial tener todo en cuenta, desde su olor, ruidos, texturas y demás. Al mismo tiempo, debés imaginar cada cosa en su sitio y orden. En principio puede resultar fácil, pero a medida que lo ponés a prueba con otros espacios a los que concurrís a menudo, todo irá en evolución constante.

Otro aspecto que agregó, es cuando intentás aprender un idioma. En ese caso, sugirió llenar de tarjetas las cosas de tu hogar para adaptar tu cerebro en esa dirección y ayudar a la memoria.

Para el experto, estas prácticas de memorización sencillas traen consigo resultados fascinantes y mejoras significativas que notarás poco a poco. En diálogo con la BBC en 2017, dijo: “En la escuela casi me reprueban porque no podía recordar el vocabulario de inglés (...) Me tomó un tiempo darme cuenta de lo que me ayuda a la hora de memorizar y particularmente de conocer estas técnicas para memorizar”. Y agregó: “Realmente me encanta compartir esta idea sobre cómo mejorar la memoria. Todavía no entiendo por qué no se las enseñamos más a los niños, a los adultos. En mi opinión es realmente útil”.

Boris habló del Palacio de la memoria, una técnica antigua para que su cerebro conserve mejor los recuerdos (Fuente: Instagram/@borisnikolaikonrad)

Ese mismo año, se asoció con Martin Dresler, un neurocientífico cognitivo del Centro Médico de la Universidad de Radboud en los Países Bajos, y ambos hicieron un estudio que puso a prueba los ejercicios mencionados.

Según destacó la revista Smithsonian, la investigación que se publicó en Neuron, convocó a 23 participantes con los mismos niveles de IQ, pero con capacidades para memorizar distintas. Allí se incluyeron a campeones en la materia y a personas que no lo eran. Al analizar sus cerebros, a quienes activaban la práctica del Palacio de la Memoria, se irrigaba una parte del cerebro particular.

Además, los que no se consideraban como expertos en recordar hechos y objetos, se les enseñó a aplicar la mnemotécnica 30 minutos diarios durante un mes y una semana. Eso comprobó una mejora en su capacidad de retención. Y para suerte de ellos, después de los tres meses, sin haber repetido este proceso, su cerebro aún tenía buena memoria, lo que dejó en claro la eficacia de la hipótesis inicial y del ejercicio que Boris Konrad adoptó para su vida.

La técnica del Palacio de la Memoria puede ser aplicada por cualquier persona (Foto ilustrativa: PEXELS)

“Al entrenar este método que utilizan todos los campeones de memoria, los patrones de conectividad cerebral cambiantes se desarrollan en la dirección de los mejores campeones de memoria del mundo”, sostuvo el récord Guinness.

LA NACION