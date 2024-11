Es especialista en longevidad en Michigan y revela las claves para envejecer con calidad de vida

El Dr. Sajad Zalzala es cofundador y director médico de AgelessRx en Detroit, Michigan, una institución que desde 2019 intenta resolver el “rompecabezas del envejecimiento”. El proceso de 5 años de trabajo le ha permitido al equipo médico de la institución encontrar aquellas características que, por encima de las tendencias de cada individuo, constituyen los “denominadores comunes del envejecimiento celular” y, consecuentemente, los 5 pilares para abordarlos y tener un envejecimiento saludable.

En diálogo con Fox News, Zalzala sintetizó sus hallazgos y detalló una serie de recomendaciones que todas las personas pueden incorporar. Al tratarse de hábitos simples y generales, los consejos de Zalzala tienen la suficiente amplitud como para que cada individuo los pueda adaptar a sus necesidades. Desde en AgelessRx plantean que la sinergia entre cada una de las áreas es la clave para que el método funcione. Se puede ser flexible, sin omitir que los 5 pilares deben atenderse.

Las 5 claves del envejecimiento saludable

1) Rutina alimentaria

El Zalzala detalla que en lo personal lleva una dieta de tipo paleo. Ese patrón alimentario supone la ingesta de alimentos naturales y frescos con las verduras y las frutas, encabezando su lista de preferencias, a las que complementa con proteínas magras.

“Me mantengo alejado de los alimentos excesivamente procesados, de los dulces excesivos y de los alimentos con demasiados almidones o azúcares simples”, explica el especialista. También relata que entre las frutas elige las que poseen un índice glucémico bajo, lo que implica que aumentan de manera lenta la glucosa en sangre luego de la ingesta. Las bayas y las cerezas son sus recomendadas. Por el contrario, frutas como las uvas o los plátanos, que poseen un índice glucémico alto, no son las mejores opciones para una alimentación equilibrada.

Las frutas y verduras son la base de una dieta que coadyuve a envejecer saludablemente. (@agelessrx)

En cuanto a los cereales, el especialista detalla que en lo personal tiende a evitarlos, ya que existe bastante controversia en torno a la calidad de sus aportes. “No creo que tengan mucho valor nutricional”, asegura. Finalmente, en su lista de “no lo hagas” la ingesta de alcohol es un hábito que decididamente desaconseja. “Los estudios parecen demostrar que no existe un nivel de consumo de alcohol que pueda considerarse saludable” sentencia.

2) Actividad física

El médico señala que no se trata de volverse deportista. De hecho, él no lo es, confiesa. Pero la actividad física es un pilar fundamental para quienes quieran que el envejecimiento natural no tome un ritmo acelerado. Incorporar entre 20 y 30 minutos diarios de actividad física es su consejo general para todas las personas.

Dedicar 30 minutos a realizar ejercicio físico es innegociable para el especialista. (@agelessrx)

En cuanto a sus opciones detalla que tiene una caminadora en su escritorio, practica artes marciales junto a su hijo adolescente y de manera sistemática dedica 30 minutos a una combinación de ejercicios, que incluyen “andar en una bicicleta estática, usar una máquina de remo y levantar pesas libres”.

3) Medicamentos

En este punto, el Dr. Zalzala explica que no existe una solución única y que las recomendaciones dependen de los objetivos y la condición de cada persona. No obstante, destaca ciertos medicamentos eficaces para tratar ciertas patologías. En este contexto, menciona que la metformina es efectiva para tratar la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. “Comencé a tomarla principalmente como prevención, ya que siempre he tenido problemas con mi peso”, comentó Zalzala.

El Dr. consume atorvastatina (Lipitor) para ayudar a mantener su colesterol en un nivel saludable. (@agelessrx)

Además, el Dr. incluye la rapamicina, un inmunosupresor conocido por sus posibles propiedades para prolongar la vida. Finalmente, menciona la atorvastatina (Lipitor) para ayudar a mantener su colesterol en un nivel saludable. “Tengo antecedentes familiares de enfermedad cardiaca, y simplemente no podía reducir mi colesterol LDL solo con dieta y ejercicio”, explicó.

4) Suplementos vitamínicos

Zalzala resalta la incorporación de suplementos en la dieta diaria. Sus favoritos son los que contienen vitamina D. “Los estudios han demostrado que los suplementos con esta vitamina pueden mejorar la salud ósea, cerebral e inmunológica, entre otros beneficios”, explica.

Además, el médico recomienda coenzima Q10, un antioxidante, para mitigar los posibles efectos adversos de su medicación para el corazón. Enfatiza que, tanto para los suplementos como para los medicamentos o ejercicios intensos, es indispensable consultar al médico antes de probarlos. “Mientras alguien esté libre de cualquier enfermedad importante, creo que la mayoría de los complementos no harán ningún daño y podrían beneficiarse si se toman de manera inteligente, pero siempre con una consulta previa al especialista de cabecera”, dijo.

5) Dormir adecuadamente

La higiene del sueño es fundamental. Ni la dieta, ni el ejercicio o los suplementos pueden reparar los daños que provoca en la salud una rutina de sueño malograda. Este tema es para Zalzala “uno de los aspectos más importantes y pasados por alto de la salud”.

Dormir las horas suficientes es clave para la salud física y mental Pexels

“Si no se puede dormir bien, muy pocas cosas importan, porque se alterará el metabolismo y todas las hormonas”. Quienes sufren de apnea del sueño u otro trastorno deben hablar sin dilaciones con un profesional sobre los recursos para resolverlo, concluye.

LA NACION

Temas Agenda EEUU