Esto es lo que no hay que hacer en un baño público, según un microbiólogo

No importa la edad, ni la cantidad de veces que se los haya utilizado. Cada vez que las personas ingresan a un baño público suelen sentir que algo mal están haciendo. La sensación de que nunca se está demasiado a salvo de los virus y las bacterias en esos ámbitos es generalizada y no necesariamente incorrecta. El lavado profundo de las manos y tomar poco contacto con las diferentes superficies constituyen las estrategias más comunes que implementan los usuarios para preservarse. Sin embargo, los expertos señalan que hay una medida poco difundida que es más útil y esencial a la hora de utilizar un baño público y salir indemne.

Para indagar en las mejores medidas higiénicas que las personas pueden tomar al momento de utilizar un baño público, desde el pódcast “Am I Doing It Wrong?” del HuffPost dialogaron con el microbiólogo Jason Tetro, especialista en gérmenes y, especialmente, en prevención de enfermedades. Tetro detalló que a diferencia de lo que la gente suele creer, el gran peligro sanitario que se corre al ir a un baño público se encuentra en un procedimiento: no saber cómo ni cuándo tirar la cadena.

Cómo utilizar un baño público y correr menos riesgos

Una característica común en la mayor parte de los baños públicos es la ausencia de tapa en los inodoros. Esa falta, justamente, es clave para que al tirar la cadena no haya forma de contener lo que el experto denomina “columna de estiércol”, un fenómeno que describe como “las gotitas y partículas de aerosol que pueden rociar hasta casi dos metros fuera del inodoro” cuando se tira de la cadena.

“Como resultado de que no hay tapa, hay una columna que proviene del inodoro que termina en el asiento, y no importa a dónde se vaya, siempre se encontrará que alrededor del 50% de los asientos de los inodoros de los baños públicos en un momento dado van a tener algún tipo de gérmenes de estiércol en el rango de partículas”, precisó el microbiólogo.

Nunca se debe tirar la cadena y permanecer en el cubículo. LN (Fuente: Pexels)

En torno a esto, el experto señala que esas partículas de estiércol pueden contener peligrosos componentes como E. coli, salmonela o incluso norovirus, que pueden enfermar a las personas. No sentarse no es una solución válida, ya que en realidad según el especialista la principal vía de ingreso de estas bacterias no es la piel. “A menos que se tenga un corte, entonces realmente no hay oportunidad de que eso entre en la piel para causar un problema”, aseveró el experto.

El gran peligro son las partículas que vuelan por el aire. LN shutterstock

Claves para tirar adecuadamente la cadena

Si la infección por contacto no es un problema grave, la situación no es la misma en cuanto a las partículas que vuelan por el aire y pueden ingresar por la boca o la nariz cuando se tira la cadena. “Las gotitas podrían caer en la boca o la nariz, lo que es aún más peligroso si es un baño público que cuenta con una cisterna extremadamente potente”. Como solución, Jason Tetro explica que se debe tirar la cadena antes de usar el inodoro y salir del cubículo inmediatamente. “Se debe salir del cubículo durante 30 segundos para dejar que caiga lo que sea que haya sido aerosol o las gotas y luego se puede volver a entrar”, indica.

Finalmente, al terminar se debe repetir el sistema: tirar la cadena y salir inmediatamente. Nunca se debe tocar el botón para que salga el agua si no se está en condiciones de salir. Tirar la cadena debe ser el último movimiento antes de abrir la puerta y dejar el cubículo, para estar realmente protegido de las bacterias que hay en los baños públicos, concluye el experto.

LA NACION