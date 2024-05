Los 5 mitos sobre la salud infantil: ¿se puede enfermar mi niño si no usa zapatillas?

Escuchar

¿Alguna vez has escuchado la típica frase ‘¡ponete los zapatos que te vas a enfermar!’? Afirmaciones así son más frecuentes de lo que uno creería, pues cuando alguien se convierte en padre o madre, es muy común que el más mínimo cambio de comportamiento en nuestro hijo o cualquier acción que pueda ponerlo en riesgo justifique una visita urgente al pediatra, más no siempre es necesario. Por ello, en esta ocasión, se conversó con dos especialistas en pediatría para desmentir cinco de los mitos más repetidos en relación con la salud infantil.

Los 5 mitos sobre la salud infantil: ¿se puede enfermar si no usa zapatos?

“Desde el 1998, año en el que empecé a trabajar con niños, siempre me llamó muchísimo la atención las creencias de cada persona que llegaba a consulta. De esa manera, a lo largo de mi carrera, fui apuntando los mitos -todos muy tradicionales de nuestro país- que escuchaba en el Hospital Arzobispo Loayza, donde trabajé durante veinte años”, estableció Dr. Gustavo Rivara, pediatra neonatólogo de la Clínica Delgado AUNA y autor del libro ‘Los secretos de la abuela: 100 mitos sobre la salud infantil analizados con respeto, afecto y ciencia’.

1. ¿Mi hijo va a contraer un resfriado por andar descalzo?

Según el experto, lo primero que se debe aclarar es que el frío no entra por los pies. “Asimismo, debemos tener en claro que el frío no enferma, aunque muchos padres creen que sí, por lo que nunca le quitan las medias a los niños. El frío no te puede dar una infección, pues para que te enfermes tiene que ingresar un virus o una bacteria a tu organismo”, aseveró el Dr. Rivara.

“Si el pequeño se encuentra desprotegido en un ambiente frío, pero estéril, le puede dar hipotermia, pero no se va a resfriar. Igualmente, un bebé puede llorar por frío, pero eso no es sinónimo de que se vaya a enfermar”, recalcó el doctor.

Los 5 mitos sobre la salud infantil: ¿se puede enfermar si no usa zapatos? Shutterstock - Shutterstock

En relación con ello, la Dra. María Saravia, Directora de la carrera de Medicina Humana de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), recalcó que las medias no son un mecanismo anti-resfriados, más sí son una forma de proteger a los niños de ciertas superficies u objetos pequeños que pueden incomodar su paso en ciertos ambientes. Sin embargo, cuando se encuentren en casa, la dora recomendó que los pequeños caminen sin medias para garantizar mayor confort.

2. Si mi hijo no toma leche tres veces al día, ¿se va a quedar de baja estatura?

Al referirse a este mito, el Dr. Rivara dejó en claro que una persona puede quedarse de baja estatura no por dejar de tomar leche, sino por una mala nutrición en general. “¿Si un niño no toma leche tres veces al día se va a quedar de baja estatura? No y no entiendo cómo ni de dónde ha surgido esta idea. La talla se relaciona con la genética y la nutrición, no con la leche en sí”, enfatizó.

“Un niño de 8 años ni siquiera debería ser forzado a tomar leche. Somos mamíferos, por lo que llega un momento en el que dejamos de ser lactantes, usualmente alrededor de los 3 o 4 años. Después, entre los 5 y 7 años, no deberíamos seguir tomando leche, menos aún la de otro mamífero, como lo es la vaca. Ahora, si a tu hijo le gusta la leche y quiere seguir tomándola, pues bien, pero no pasa nada si decide dejar de incluirla en su dieta”, destacó el autor de ‘Los secretos de la abuela’

Los 5 mitos sobre la salud infantil: ¿se puede enfermar si no usa zapatos?

El doctor de AUNA también explicó que la leche no es la única fuente de calcio que se puede incluir en el régimen alimenticio de un niño, pues este elemento también está muy presente en los frutos secos, como las almendras y las nueces. “Si tengo una dieta balanceada con calcio, nutrientes y macronutrientes, voy a crecer adecuadamente. El calcio no viene solo de la leche”, reiteró.

La Dra. Saravia hizo hincapié en el que la situación es distinta durante los primeros seis meses de vida del bebé, pues la leche materna es el alimento por excelencia durante este período, incluso hasta los dos primeros años de vida. “Después de los seis meses, se puede iniciar una alimentación complementaria”, añadió.

3. Si mi hijo tiene fiebre, ¿debo llevarlo inmediatamente a urgencias?

“La fiebre es una respuesta de tu sistema inmunológico al defenderte. Tu cuerpo sabe que los virus se reproducen de forma más lenta si la temperatura aumenta. De igual modo, el virus entra por las vías respiratorias y el moco que se genera aparece para enviar células de defensa. Por ende, si bajas la fiebre, estarás interrumpiendo tu propio mecanismo de protección”, aseguró Rivara.

En esa línea, es preciso establecer que la fiebre suele durar entre dos y cinco días. Por ello, si se va por un momento y luego regresa, es totalmente normal. “Muchos padres me dicen ‘le volvió la fiebre, ¿lo llevo a emergencia?’ y no es así. La calentura regresa porque es su cuerpo diciéndoles ‘déjenme trabajar’. La fiebre se tiene que investigar, más no tenemos que tenerle miedo”, sostuvo el pediatra.

Los 5 mitos sobre la salud infantil: ¿se puede enfermar si no usa zapatos? BBC Mundo

De todos modos, la Dra. Saravia indicó que sí existen ciertos casos en los que sí es necesaria una visita urgente al pediatra, aunque no es lo más frecuente:

Cuando la fiebre dura más de tres días seguidos y se van aumentando síntomas adicionales. Por ejemplo, si ven que, además de la temperatura alta, el niño está decaído, no come, tiene náuseas, está irritable y/o se le dificulta respirar.

Si tienes menos de seis meses y cuenta con fiebre, sí es sumamente necesario ir a urgencias pediátricas, pues puede tratarse de una bacteria oculta o la mezcla de más de un virus.

Con respecto a la fiebre, ambos expertos mencionaron que uno de los mitos más comunes gira alrededor de la meningitis, inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal, en palabras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta afección -hasta mortal en algunos casos- puede ser causada por múltiples especies de bacterias, hongos, virus y parásitos.

“La meningitis genera fiebre alta o hasta convulsiones. Sin embargo, muchos padres creen que es al revés y que la alta temperatura es lo que origina la meningitis cuando no es así. Asimismo, también les cuesta aceptar que uno de los métodos para diagnosticar esta infección es la punción lumbar, proceso en el cual se inserta una aguja en la columna vertebral del niño. Muchos se oponen porque creen que esto puede dejar trastornos neurológicos y no es así. Es la misma meningitis que ya ha avanzado y ya ha ocasionado un trastorno de ese tipo”, aclaró la Dra. Saravia.

4. Si no curo correctamente el resfriado de mi hijo, ¿le va a dar neumonía?

Conforme al Dr. Rivara, un resfriado común es producido por un virus y se va a ir solito en unos días, por lo que no existe un tratamiento o una cura como tal. “El resfriado llega solo y solo se va. Por eso, el error empieza cuando dicen ‘mal curado’, puesto que no hay un tratamiento adecuado o inadecuado. Los medicamentos que se recetan para un resfriado dependerán de los síntomas que tenga el niño, es decir, si tiene tos, pues se le da una pastilla para la tos. De todos modos, eso no significa que el virus se irá más rápido”, aseveró.

Los 5 mitos sobre la salud infantil: ¿se puede enfermar si no usa zapatos?

“Si tu hijo contrae neumonía después de atravesar un resfriado, ocurrió porque tenía que ocurrir, no porque no le diste una pastilla o un jarabe”, declaró el doctor.

“El resfrío no es como que se cura o no se cura. Los síntomas se van después de cinco días, se lleve o no un tratamiento. Cuando aparecen nuevos síntomas, como tos o fiebre, quiere decir que estamos en medio de otra enfermedad”, agregó la Directora de la carrera de Medicina Humana de la USIL.

5. Si le doy de lactar a mi hijo durante más de un año, ¿es como si le diera agua?

Hoy en día, muchas madres son criticadas por seguir dándole de lactar a su bebé después del primer año de vida, pero es una crítica totalmente injustificada. “Somos mamíferos y los mamíferos más cercanos a nosotros, como el chimpancé y el orangután, dan de lactar hasta cinco años. Para los humanos, dar de lactar durante más de 18 meses es completamente normal, incluso hasta los dos o tres años del bebé”, respondió el Dr. Rivara.

El Comercio (Perú)