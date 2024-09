Por qué el aceite y la sal en el agua no ayudan a despegar los fideos y cuál es el ingrediente que sí lo hace

Escuchar

Para algunos, hay pocos platos que equiparen el poder de atracción de una montaña de fideos dorados, una capa roja de salsa fresca y el humito danzarín que se desprende de ella. Desde las antiguas aldeas etruscas de la península itálica hasta las cocinas caseras de abuelas inmigrantes, la pasta ocupa un lugar privilegiado en el menú preferido de muchos alrededor del mundo. Al amor por su sabor se le agregan sus cualidades como un alimento versátil que puede combinarse con diversos ingredientes y adaptarse a varios gustos personales.

Sin embargo, un obstáculo con el que el cocinero se suele encontrar cuando intenta hacer pastas es que éstas se pegan durante la cocción. Al respecto, un conocido sitio culinario explica que este problema se debe a que al momento de ser cocinadas las pastas liberan almidón. Tradicionalmente, la solución que se recomienda es echarle un poco de aceite o sal al agua donde se verterán los fideos. Si bien esta práctica es conocida por muchos, algunos parecen indicar que no es del todo efectiva.

Se recomienda esperar a que el agua hierva antes de poner los fideos a cocinar Foto ilustrativa: PIXABAY

Por qué ni el aceite ni la sal pueden despegar las pastas

Como lo explican los expertos, añadir aceite al agua hirviente no tendrá ningún efecto para las pastas. Esto se debe a que la sustancia agregada, al no ser compatible con el agua, no se mezcla y, por lo tanto, permanece en la superficie. No puede afectar nada al fondo de la olla y, así, tampoco puede contribuir significativamente a su sabor o consistencia. En cuanto a la sal, se produce una ineficiencia similar.

Estos intentos de solucionar el problema de las pastas pegadas no solo fallan en lograr su objetivo, sino que además crean un nuevo obstáculo. Según el consejo de una de las productoras de pastas mas grandes del mundo, ningún chef debería poner aceite, pues hacerlo resulta en la formación de una capa resbaladiza sobre la superficie de la masa. Esta impenetrabilidad resulta en que ningún ingrediente, sea sal, romero o cualquier otra especia, puede ser absorbida por la pasta. De este modo, se da una reducción de sabor de la comida, independientemente de que esté hecha con trigo, cereal integral o cualquier otro componente especial.

Una alternativa superadora

Se sugiere utilizar 1 litro de agua por cada 100 gramos de pasta, lo que proporciona el espacio para que la pasta se cocine de manera uniforme Foto ilustrativa: PIXABAY

En lugar de la fórmula tradicional, existe un método más confiable e igual de sencillo que puede ayudar a prevenir las pastas pegadas. La clave de este proceso está en usar la cantidad adecuada de agua durante la cocción. Una pauta general que puede orientar a los menos experimentados recomienda utilizar alrededor de un litro de agua por cada 100 gramos de pasta. Con esta proporción, se proporciona el espacio necesario para que la comida se cocine de manera uniforme. De esa manera, se le ayuda a diluir el almidón que libera, lo cual reduce la probabilidad de reproducir la causa que hace que la pasta se adhiera.

Un segundo factor a tener en cuenta es también esperar a que el agua hierva antes de añadir la pasta. Si el líquido se encuentra en ebullición para el momento previo a tirar los alimentos en ella, se asegura una cocción rápida y uniforme. Esto también disminuye las chances de que la pasta se pegue, lo que hace que este paso sea indispensable para obtener un plato delicioso, rápido y accesible.

Cómo sazonar la pasta sin echar sal al agua

Además de métodos alternativos para solucionar el problema de las pastas pegadas, también hay formas de aumentar su sabor que van mucho más allá de simplemente agregar una pizca de sal. Según un artículo especializado, ninguno de estas implica sazonar el agua de cocción con otros ingredientes, ya que, al igual que sucede con la sal, el impacto de esos añadidos será mínimo. Sean granos de pimienta, cebollas y hierbas frescas, todos serán incapaces de absorber lo suficiente para darle alguna cualidad distintiva a la pasta.

Hay varios tipos de salsa que ayudan a darle un sabor distintivo a esta pasta Foto ilustrativa: PIXABAY

En vez de esperar resultados de estos intentos de tirar especias al agua, la mejor manera de darle sabor a la pasta es incorporar ingredientes directamente en la masa. Si no, preparar una salsa deliciosa para mezclarla una vez cocida puede ser la forma definitiva de sazonar el plato. A continuación, se recomiendan una serie de salsas que pueden lograr este objetivo.

Salsa de tomate clásica: está hecha con tomates enlatados (triturados o enteros), cebolla, ajo, aceite de oliva, sal, pimienta negra y albahaca (opcional).

está hecha con tomates enlatados (triturados o enteros), cebolla, ajo, aceite de oliva, sal, pimienta negra y albahaca (opcional). Salsa Alfredo : se prepara con manteca, crema, queso parmesano rallado, ajo (opcional), sal y pimienta negra.

: se prepara con manteca, crema, queso parmesano rallado, ajo (opcional), sal y pimienta negra. Salsa de tomate y albahaca: se compone de tomates frescos o enlatados, cebolla, ajo, albahaca fresca, aceite de oliva, sal y pimienta negra.

se compone de tomates frescos o enlatados, cebolla, ajo, albahaca fresca, aceite de oliva, sal y pimienta negra. Salsa de champiñones: contiene champiñones frescos, cebolla, ajo, manteca o aceite de oliva, crema o leche, sal y pimienta negra.

contiene champiñones frescos, cebolla, ajo, manteca o aceite de oliva, crema o leche, sal y pimienta negra. Salsa de queso parmesano: se elabora con queso parmesano rallado, manteca, crema, ajo (opcional), sal y pimienta negra.

se elabora con queso parmesano rallado, manteca, crema, ajo (opcional), sal y pimienta negra. Salsa arrabbiata: lleva tomates enlatados (triturados), ajo, chile rojo seco o fresco, aceite de oliva, sal y pimienta negra.

lleva tomates enlatados (triturados), ajo, chile rojo seco o fresco, aceite de oliva, sal y pimienta negra. Salsa de pesto: se basa en albahaca fresca, nueces, ajo, queso parmesano rallado, aceite de oliva, sal y pimienta negra.

se basa en albahaca fresca, nueces, ajo, queso parmesano rallado, aceite de oliva, sal y pimienta negra. Salsa bolognesa: está compuesta por carne molida de vaca o cerdo, tomates enlatados (triturados), cebolla, ajo, zanahoria, apio, aceite de oliva, sal, pimienta negra y orégano.

está compuesta por carne molida de vaca o cerdo, tomates enlatados (triturados), cebolla, ajo, zanahoria, apio, aceite de oliva, sal, pimienta negra y orégano. Salsa de tomate con aceitunas: combina tomates enlatados (triturados), aceitunas verdes o negras, cebolla, ajo, aceite de oliva, sal, pimienta negra y albahaca o perejil (opcional).

combina tomates enlatados (triturados), aceitunas verdes o negras, cebolla, ajo, aceite de oliva, sal, pimienta negra y albahaca o perejil (opcional). Salsa de tomate y cebolla caramelizada: se prepara con tomates enlatados (triturados), cebolla, ajo, azúcar (para caramelizar la cebolla), aceite de oliva, sal y pimienta negra.

se prepara con tomates enlatados (triturados), cebolla, ajo, azúcar (para caramelizar la cebolla), aceite de oliva, sal y pimienta negra. Salsa de tomate con alcaparras y albahaca: lleva tomates enlatados (triturados), alcaparras, albahaca fresca, cebolla, ajo, aceite de oliva, sal y pimienta negra.

lleva tomates enlatados (triturados), alcaparras, albahaca fresca, cebolla, ajo, aceite de oliva, sal y pimienta negra. Salsa de morrones asados: incluye morrones rojos asados, ajo, aceite de oliva, cebolla, sal y pimienta negra.

