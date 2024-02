escuchar

Un nuevo estudio del CS Mott Children’s de Salud, de la Universidad de Míchigan, en Estados Unidos, confirmó que dos de cada tres padres aseguran que sus hijos de 5 a 12 años usan dispositivos de audio personales y, de ellos, la mitad dice que los niños pasan al menos una hora al día usándolos. Mientras que uno de cada seis afirma que un día típico para su hijo incluye al menos dos horas de uso, un hecho que puede generar que aumenten los problemas de audición en los niños.

Un estudio reveló cómo el uso de auriculares afecta la audición de los niños (Foto Pexels)

“En los últimos años, nos preocupa sobre todo el uso excesivo de los dispositivos de audio por los adolescentes. Pero los auriculares se han vuelto cada vez más populares entre los niños más pequeños, exponiéndolos a ruidos más intensos de forma regular”, explica la pediatra de Mott y codirectora de la encuesta de Mott, Susan Woolford.

En este sentido, la autora señala que, “históricamente, los riesgos de exposición al ruido para los niños pequeños han involucrado eventos singulares ruidosos como conciertos o fuegos artificiales”, pero que ahora “los padres pueden subestimar el daño potencial del uso excesivo de dispositivos de escucha y puede resultar difícil saber si la exposición de sus hijos al ruido es saludable”.

Los niños son más propensos a utilizar estos dispositivos en casa, en la escuela y el auto, según el informe. Aproximadamente una cuarta parte de los padres también dice que los niños ocasionalmente usan dispositivos de audio en aviones, mientras que menos del 10 por ciento afirma que los usan en el autobús, afuera o en la cama. La mitad de los padres está de acuerdo en que los auriculares o audífonos ayudan a mantener entretenidos a sus hijos.

Aumentó el uso de auriculares en niños (Foto Pexels)

La Academia Estadounidense de Pediatría emitió en 2023 una declaración sobre la necesidad de reducir los riesgos del ruido para los niños, con evidencia cada vez mayor de que niños y adolescentes pueden estar más expuestos a través de dispositivos de escucha personal.

“La exposición prolongada o extrema a grandes volúmenes de ruido puede provocar problemas de salud a largo plazo, como pérdida de audición o tinnitus”, apunta Woolford. “Los niños pequeños son más vulnerables a posibles daños por exposición al ruido porque sus sistemas auditivos aún se están desarrollando. Sus canales auditivos también son más pequeños que los de los adultos, lo que intensifica los niveles de sonido percibidos. Diminutas células ciliadas dentro del oído interno captan ondas sonoras para ayudarle a oír. Cuando estos se dañan o mueren, la pérdida auditiva es irreversible”, añade.

Asimismo, la experta apunta que la exposición al ruido entre los niños también puede afectar su sueño, su aprendizaje, su lenguaje, sus niveles de estrés e, incluso, su presión arterial. En este contexto, solo la mitad de los padres han intentado limitar el uso de dispositivos de audio de sus hijos, citando estrategias como pedirle al niño que se tome un descanso, establecer horas de uso y usar un cronómetro. Los padres cuyos hijos usan audífonos durante más de dos horas al día también son menos propensos a establecer límites de tiempo o volumen.

La regla 60/60

Los padres pueden minimizar el impacto negativo del uso de dispositivos de audio, monitoreando y ajustando el volumen y el tiempo que el niño pasa en los dispositivos, señala Susan Woolford.

Así, la autora recomienda que los padres sigan la regla 60/60: los niños deben limitarse a no más de 60 minutos de dispositivos de audio al día a no más del 60 por ciento del volumen máximo, ya que es muy poco probable que el nivel de sonido de los dispositivos de escucha que sea inferior a 70 dBA cause daños relacionados con ruido.

“Una buena manera de saber si un dispositivo de audio tiene demasiado volumen es si un niño que usa audífonos no puede escucharte cuando estás a un brazo de distancia”, afirma. Los padres también pueden limitar el riesgo de sus hijos estableciendo horas específicas para el uso de dispositivos de audio o usando un temporizador para realizar un seguimiento.

Expertos sugirieron cómo disminuir el uso de auriculares (Foto Pexels)

Asimismo, los padres deben considerar el riesgo de exposición al ruido al comprar dispositivos de audio para sus hijos, verificando la información en los empaques para identificar los productos que limitan el volumen. Y, además, los niños deben evitar el uso de dispositivos auditivos con cancelación de ruido en situaciones en las que la percepción de los sonidos es crucial para la seguridad.

“Los dispositivos de cancelación de ruido pueden evitar que los niños aumenten el volumen a niveles demasiado altos”, explica Woolford. “Pero estos dispositivos no deben usarse cuando un niño realiza actividades en las que es importante escuchar su entorno para su seguridad, como caminar o andar en bicicleta”, añade.

Por otro lado, los padres deben ayudar intencionalmente a los niños a tener tiempo diario libre de dispositivos. Esto puede implicar guardar o bloquear los dispositivos de audio del niño cuando se acaben los límites de tiempo.

Si los padres sienten que su hijo puede correr riesgo de pérdida auditiva debido al uso de dispositivos de audio, Woolford recomienda consultar con un pediatra, un audiólogo o un otorrinolaringólogo (oído, nariz y garganta).

“Los primeros signos de pérdida auditiva pueden incluir pedir repetición, escuchar ruidos similares con frecuencia, hablar en voz alta con personas cercanas, retraso en el habla o falta de reacción ante ruidos fuertes”, explica la pediatra.

EUROPA PRESS