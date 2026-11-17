Emilio Villafañez, uno de los arqueólogos invitados habla de lo que será la experiencia en Catamarca que se desarrollará del 17 al 20 de noviembre

Creció entre la ciudad y un pueblo de árboles frutales y río calmo, en la provincia de Catamarca. A diferencia de otros chicos, que llegan a la arqueología a través de los documentales y la lectura, sus primeras experiencias tuvieron que ver con el mundo material que él descubrió entre los cerros.

—Con salir al campo a buscar unos animales a la cumbre y ver pircas, o cavar un pozo con mi madre para poner una planta y sacar la mitad de una vasija. Porque Catamarca es eso, si hoy hacemos un pozo, vamos a sacar material arqueológico, seguro. Entonces, yo me topé con la arqueología a través de la materialidad, recuerda.

publicidad

publicidad

Sitio Arqueológico Shincal de Quimivil

Emilio Alejandro Villafañez es hoy uno de los arqueólogos invitados que, durante un mediodía caluroso de San Fernando del Valle de Catamarca, en un bar frente a la universidad, cuenta algo de su historia y el trabajo que realizará en el Shincal.

Supo que quería estudiar aun antes de conocer lo importante que era Catamarca para la arqueología argentina. No se equivocó, asegura.

—Mis padres son de la localidad de Balcosna, en Paclín. Yo a todo el mundo le digo que soy de ahí, aunque no haya nacido ahí, pero es mi lugar en el mundo, mi infancia. Y cuando entré a estudiar arqueología, yo sabía dos cosas. Sabía que quería hacer arqueología en Balcosna, y que me quería doctorar.

Expedición Inka, Catamarca Gentileza Villafañez

publicidad

publicidad

No está seguro de cuándo ni por qué nació ese deseo que se transformó en una meta. Pero la cumplió. Entró en 1998 a la Universidad Nacional de Catamarca, y pudo estudiar con nuevas herramientas la zona de Paclín. A diferencia del Valle de Ambato, que contaba con investigaciones desde los años 70, Paclín era virgen de investigaciones arqueológicas. Así realizó su tesis de licenciatura.

Luego basó su tesis doctoral en las primeras excavaciones, con la primera datación de carbono 14 de toda la región. Su trabajo continúa en las cercanías; por el momento en la localidad de Amadores, investiga con un equipo lo que probablemente sea un montículo ceremonial.

El profesor de arqueología y la fundación

Hoy es profesor titular exclusivo de la Escuela de Arqueología, en la Universidad de Catamarca (UNCA), que fue fundada en 1987 y tiene mucho prestigio a nivel nacional e internacional. También es doctor en Ciencias Antropológicas e investigador del CONICET, Villafañez es investigador adscrito de Fundación Azara.

La Fundación de Historia Natural Félix de Azara (Fundación Azara) fue creada en el año 2000 y se dedica al estudio y conservación de la naturaleza en América Latina. Villafañez cuenta que trabaja en toda la Argentina con biólogos, zoólogos, paleontólogos, equipos de historiadores y equipos de arqueólogos. Desde 2013 está presente en el Shincal y trabaja con la Dirección Antropología, y la provincia de Catamarca. Y fueron los responsables de la iniciativa, con el equipo de Shincal.

Con la colaboración del financiamiento de Fundación Azara, hace más de tres años pudieron comprar equipamiento avanzado, así el arqueólogo fundó el Laboratorio de Tecnologías Digitales Aplicadas a la Arqueología (LATDAA).

publicidad

publicidad

—Es algo que a mí siempre me ha gustado, la tecnología. Además de arqueólogo soy fotógrafo de paisaje y demás. Pero siempre me gustó tratar de aplicar mis conocimientos de fotografía a la arqueología, y es algo que se ha puesto muy en boga estos últimos años que se llama la fotogrametría. Que básicamente es modelar un objeto, puede ser un objeto milimétrico inclusive o un sitio arqueológico entero o una iglesia, lo que sea, no importa el tamaño.

La condición para obtener un resultado exitoso, es hacer fotografías que se solapen entre un 60 y un 70%, de todos lados posibles, explica el arqueólogo. Mediante software se genera un modelo 3D. Como si fuera poco, Emilio Villafañez está creando programas dedicados a la arqueología.

—Estoy trabajando muy fuerte en lo que llaman vibe coding, que es escribir código de computadora asistido por inteligencia artificial. He creado varios programas, alguno que ha tenido algún cierto impacto hasta internacional, últimamente. Uno que se llama Opuntia Color, para análisis de pintura rupestre. Esto es creado todo por mí, de código abierto. Hay una versión de escritorio y hay una versión móvil para Windows y una para Android.

El científico explica que la idea del vibe coding es agilizar los procesos de escritura de código y programación. Si existe un problema, se busca la solución a través de un programa que todavía no existe. Así logró medir y clasificar a través de una foto el área del material cerámico hallado, algo que antes tomaba mucho tiempo.

—He creado juegos patrimoniales, también. Interactivo para niños, para museos, los tengo en versión alfa o versiones beta, que estoy distribuyendo y están teniendo cierto impacto.

publicidad

publicidad

Para el streaming creó un programa para visualizar los modelos 3D en el campo, de manera portátil, en una tablet o un celular.

Catamarca arqueológica

Cuando se conoció que habría una expedición en Catamarca, los medios hicieron foco en el sitio elegido. ¿Por qué esa provincia? ¿Qué tiene de particular la región? Emilio Villafañez tiene una respuesta posible:

—Catamarca es importante porque, como yo siempre lo digo, y lo escuché decir a algún profesor — colega ahora—, que Catamarca es considerada como la “Egipto argentina” o la cuna en la arqueología argentina, por lo menos del noroeste.

Villafañez nombra diferentes procesos históricos que se dieron desde finales del siglo XIX, con expediciones de naturalistas y otros expedicionarios, como la famosa expedición de Muniz Barreto que trabajó en el Valle de Hualfín, en el mismo lugar en donde se va a llevar a cabo el streaming. Ahí se levantaron cerca de 20.000 piezas arqueológicas, colecciones que están en el Museo de la Plata.

publicidad

publicidad

Por otra parte, quien fuera considerado padre de la arqueología argentina, Alberto Rex González (“después él fue médico, después que se doctoró en Columbia, en Estados Unidos”), encontró en el Museo de la Plata aquella colección gigante, y así llegó también al Valle de Hualfín.

—Organizó un texto clásico de 1955 que marca el inicio, sobre Catamarca y el Valle del Hualfín. Se convirtieron en un hito en la arqueología del noroeste y la arqueología argentina en general. Y eso ha llevado a que históricamente Catamarca sea más importante para la investigación.

En la Tunita

El doctor en Antropología calcula que en la actualidad existen entre 60 y 70 proyectos de investigación de la Argentina y de otras partes del mundo, trabajando en Catamarca.

Aunque no suele salir en los medios masivos, Villafañez dice que —junto con biología—, arqueología es una de las dos publicaciones sobre investigación científica más importantes en Catamarca. “Contamos con El Pucará de Aconquija, que es el Pucará incaico más grande del noroeste argentino; el sitio arqueológico de La Tunita, donde yo trabajo y junto con Fundación Azara estamos terminando un catálogo, un libro que para mí es de los sitios con pinturas rupestres más importantes de la Argentina”.

publicidad

publicidad

Villafañez

Sin exagerar, Emilio Villafañez asegura que el sitio La Tunita es tan impactante que lo considera el más lindo que tiene Catamarca.

En el caso del Shincal de Quimivil, es una de las cinco capitales incaicas, que se encuentra en el noroeste argentino, y una de las más importantes.

—Históricamente la trabajó el doctor Raffino desde los años 80, que hizo una primera puesta en valor y en el año 2013 se hizo una segunda. Ahí entró ya en juego Fundación Azara, que está participando en la puesta en valor del Shincal desde esa época.

La puesta en valor refiere a la investigación y las obras que sirven para recuperar y dar a conocer el sitio arqueológico. El streaming, además, puede darle un alcance aún mayor. Con las nuevas tecnologías, con modelados 3D, la investigación se vuelve fascinante:

publicidad

publicidad

—Ahora haciendo volar el dron se hace un modelo fotogramétrico a escala milimétrica, que eso lo hago en 10 minutos y ya está. Hago el modelo, pintamos probablemente con color las rocas, para después cuando lo saquemos sabemos cuál es.

Línea de tiempo en el Museo del Shincal

—¿Y por qué se hace ahora? Vienen investigando hace mucho, pero ¿por qué transmitirlo, comunicarlo? ¿Tiene algún vínculo con el éxito de la expedición submarina?

—Creo que es una necesidad y una obligación nuestra como científicos poder transmitir todo el conocimiento a la comunidad. La reconstrucción de toda la historia es fundamental para la arqueología. A nosotros nos va a servir un montón para mostrar lo que hacemos, para desmitificar algunas cosas a lo Indiana Jones. Y que no trabajamos con dinosaurios, sino que la arqueología se define en líneas generales como el estudio de las poblaciones del pasado, ¿no? Pues hay un montón de tipos de arqueología, arqueología histórica, industrial. Se hace arqueología hoy en las sociedades actuales.

publicidad

publicidad

Parte de lo que se quiere comunicar, es que los arqueólogos no solo excavan y se centran en sociedades prehispánicas. Hay mucho más.

—Yo he excavado muy cerca, he hecho otro tipo de trabajo de investigación. Se llama prospección, que es salir al campo y caminar y buscar sitios arqueológicos. Y la idea del streaming es que necesitamos y queremos que sea muy interactivo. Por eso se va a transmitir dos horas por día y todos los días van a haber dos especialistas hablando de determinados temas . Un día va a estar un especialista brindando información acerca de zooarqueología, que es la arqueología de los animales asociados a las personas junto con otra persona que estará hablando de cómo se hace trabajo en el campo.

El tercer día, junto con Milagros Aventín, Emilio hablará de lo que implica los modelos 3D, las nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología. La intención es que la gente pueda participar y preguntar, y ellos responder desde el conocimiento, bajar a tierra cuestiones técnicas para que sean comprensibles.

—Calculo que a mucha gente le va a despertar esa curiosidad. No sabemos cómo nos vamos a comportar en el campo, pero estamos con mucho entusiasmo, tenemos muchas ganas.

—¿Cuál es el cruce con la antropología?

publicidad

publicidad

—A partir del año 2013 se hizo un cambio de plan de estudio porque antes era solo licenciatura en Arqueología. Se amplió la currícula para dar espacio a la licenciatura en Patrimonio Cultural y la licenciatura en Antropología, así que estamos en contacto pleno con otras disciplinas. Y la arqueología también es eso, es mucha interdisciplinariedad.

—Tengo entendido que hubo culturas preexistentes a la incaica en esa región, ¿qué me podrías decir de eso?

—Fue una discusión que se dio al final del siglo XIX, principios del XX con algunos naturalistas y primeros arqueólogos, que venían a trabajar al noroeste, y se encontraron con ruinas y decían: “Bueno, ¿desde cuándo es esto?” Cuando llegó Rex González, y la datación de carbono 14 y toda esta tecnología, nos dimos cuenta que había poblaciones indígenas desde por lo menos hace más de 10.000 años a la actualidad.

El Imperio Inca llegó al noroeste argentino en el siglo XV. El científico cuenta que hay unos 10.000 años de historia en Catamarca y en el noroeste; en Argentina en general, aunque algunos hablen de hasta 25.000, a.C. Desde la arqueología, se divide el precerámico del cerámico, que empieza entre 200 o 300 años a. C.

—Ahí hacemos otras divisiones internas propio de la arqueología y de ahí aparecen ciertas culturas arqueológicas o estilo cerámico que son muy reconocidas en Catamarca y en el noroeste como es la cultura de la Aguada, que hay material, evidencia de la cultura de la Aguada, ahí en el Shincal. Entonces, esas negociaciones, esos conflictos, esas tensiones de las comunidades locales con el Inca que llegó, son unas de las cuestiones fundamentales que se trata de investigar, no solo en Catamarca, sino en el NOA, una problemática de los estudios incas en general en Los Andes.

publicidad

publicidad

Expedición Inka, Catamarca Gentileza Villafañez

—¿Pero la construcción en sí se puede determinar?

—Sí, lo más probable es que hayan sido comunidades locales, junto con las comunidades también de Incas que estaban acá. Lo que sí sabemos es que en una cancha que se trabajó muy cerquita de la que vamos a trabajar ahora, en la última excavación salieron más de 3000, 4000 fragmentos, material cerámico propio de comunidades indígenas de Chile, de Bolivia, de otras partes del noroeste argentino, hasta de Santiago del Estero, y ahí lo que uno puede empezar a ver es que el Shincal era un lugar de tránsito muy importante, porque no en todos lados se encuentra tanta variedad de material cerámico de otras regiones, ¿no?

Para terminar, Villafañez quiere transmitir lo apasionante que es la arqueología, y la importancia de Catamarca en el mapa mundial.

—La arqueología es una carrera apasionante, porque siempre hay nuevas preguntas por responder y mucho por descubrir. Por eso invito a los jóvenes a estudiar arqueología, especialmente en una provincia como Catamarca, que es un lugar privilegiado por su enorme riqueza arqueológica y por las historias que todavía nos quedan por conocer.

publicidad

publicidad

Expedición Inka, Catamarca Gentileza Villafañez

El streaming en el Shincal de Quimivil: el esplendor de otros tiempos

La fundación Azara compartirá por streaming el trabajo de investigadores y arqueólogos del CONICET, la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en el Shincal de Quimivil, un sitio que guarda en su tierra el esplendor de otros tiempos. En el departamento de Belén, y a 5 km del pueblo de Londres, el sitio arqueológico conserva en 30 hectáreas edificios y materiales que dan cuenta de una ciudad que fue parte del Tawantinsuyu.