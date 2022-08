De cárcel vip a “street mall”. La quinta de Gostanián donde estuvo preso Menem fue demolida: ¿qué están construyendo?

El 7 junio 2001, el juez federal Jorge Urso ordenó el arresto de Carlos Saúl Menem acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que desvió 6500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia, y por la falsificación del contenido de tres decretos presidenciales. Por ser mayor de 70 años, el ex presidente fue beneficiado con la prisión domiciliaria. La garante de que el ex presidente respetaría los términos de su detención y velaría por su salud, fue su mujer , la ex Miss Universo chilena, Cecilia Bolocco.

Antigua casa de Armando Gostanián donde Menem cumplió su arresto domiciliario

Tras evaluar las distintas alternativas, entre las que se barajó el departamento que el ex presidente compartía con su mujer en Martínez o algunas de las propiedades que su hija Zulemita poseía en la Capital Federal, Carlos Menem se decidió por la quinta de su gran amigo Armando Gostanián, un funcionario emblemático de la década de los noventa, en Don Torcuato.

Menem durante su detención en la quinta propiedad de Gostanian, el 10 de julio de 2001 Archivo

Armando Gostanián, quien murió ayer en el sanatorio Mater Dei, a los 88 años, fue el dueño de la conocida casa de corbatas y camisas Rigar’s, y mantuvo una estrecha amistad con el ex presidente. Su relación nació en los ‘80, cuando Menem era gobernador de La Rioja.

Durante los dos mandatos de Menem como presidente, el empresario ocupó el cargo de director de la Casa de la Moneda de Argentina. Su nombre ganó popularidad cuando lanzó los “Menemtruchos”, dos series de billetes impresos en papel de moneda de curso legal con la cara del riojano en ocasión de su cumpleaños número 60. “Un valor que estabilizó el país”, era el lema grabado en los billetes. Aunque la maniobra fue investigada por la justicia por malversación de fondos públicos, Gostanián resultó sobreseído. También estuvo investigado en otras causas de corrupción por su desempeño en la función pública.

Actual entrada de la quinta sobre Rafael Obligado 1450, Don Torcuato. Fabián Marelli - LA NACIÓN

Veinte años más tarde, la casa quedó reducida a escombros. Sin embargo, los vecinos aun repiten viejos cuentos con tono de leyendas. Hablan de túneles secretos que atravesaban la propiedad e incluso hay quienes aseguran que existió un doble de Carlos Menem que lo “cubría” por las noches para que el ex presidente pudiese salir tranquilo. “Siempre salía en auto blindado”, insisten. Nada que remita a aquel momento de gloria de la quinta sigue en pie. Ni siquiera los árboles añosos del parque bajo los que el ex mandatario fue fotografiado por un paparazzi durante su encierro.

Gostanian estuvo investigado por la justicia. En el 2002, la Oficina de Anticorrupción impulsó una causa por enriquecimiento ilícito. En 2017, la Agencia DyN detalló que el Tribunal Oral Federal 4 cerró esas carátulas en su contra porque presentaba “deterioro neurocognitivo”, que le restaba su capacidad para estar en un juicio. Archivo

La quinta del empresario, ubicada en la ciudad de Don Torcuato, partido de Tigre, en un predio de 8000 metros cuadrados, a 400 metros de la Panamericana, sobre la avenida Ángel Torcuato de Alvear (ruta provincial 202) entre las calles Rafael Obligado y Reynoso, cumplía con las condiciones de seguridad necesarias y cercanía a los tribunales federales de San Isidro.

La propiedad tiene un pasado glorioso: antes de ser adquirida por Armando Gostanián, formaba parte de la quinta “Karavan” que Natalio Botana le regaló a su hijo Helvio el día de su casamiento. Durante gran parte del siglo XX, el fundador del diario Crítica fue uno de los vecinos “notables” de la zona. En 1928 compró la quinta “Los Granados” a Torcuato de Alvear, construyó su lugar en el mundo (además de los estudios cinematográficos Baires Film) y recibió a celebridades argentinas e internacionales. Entre sus invitados estuvieron Federico García Lorca y Pablo Neruda. En 1933, el mexicano David Alfaro Siqueiros realizó en el sótano de la casa su obra Ejercicio plástico, actualmente en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Durante los 167 días de arresto que cumplió Carlos Menem, la quinta tuvo una fuerte custodia policial.

Actual vista aérea del predio, donde Pereira Aragón desarrollará un gran patio gastronómico. La empresa administra la cadena de pizzerías Kentucky y Güerrin, además de los locales Dandy, entre otras inversiones Fabián Marelli - LA NACIÓN

La obra comenzó el pasado mayo y la desarrolladora es Wild Fabián Marelli - LA NACIÓN

El nuevo emprendimiento

Durante años, la propiedad estuvo abandonada y sirvió como depósito de autos de la concesionaria Fiat que se encuentra a unos pocos metros. Según el cartel de obra del municipio de Tigre, la demolición fue realizada en 2019 y solo se mantiene la antigua casa del casero que aun custodia la propiedad.

En 2021, la quinta de Armando Gostanian funcionó como deposito de una concesionaria Fiat vecina. Foto Tomas Cuesta Tomás Cuesta - LA NACION

La antigua casa del casero es la única edificación de aquellos tiempos que se mantiene en pie Fabián Marelli - LA NACIÓN

Pero desde hace aproximadamente cinco años la quinta pertenece a un grupo de socios que apunta a desarrollar un proyecto innovador para la zona. Brian Groishain, director comercial de la desarrolladora Wild, está a cargo del nuevo emprendimiento que es comercializado por Pereira Aragón.

“La obra comenzó hace un par de meses y tiene un basamento gastronómico y comercial que se va a desarrollar en dos etapas. La primera esperamos cumplirla a fin de este año y la segunda, si el contexto económico acompaña, en el 2023″, dice Groishain.

Pereira Aragón se encuentra desarrollando un Street Mall en la antigua quinta del ex titular de la Casa de la Moneda Armando Gostanián

Los renders de la comercializadora muestran el futuro centro gastronómico y comercial que se realizará en el predio de 8000 metros cuadrados

“Trabajamos sobre una distribución de locatarios equilibrado preferentemente gastronómico con dos freestanding (ingreso con el auto y pick up) sobre todo el frente de ruta provincial 202 y un basamento comercial con propuestas de destino a más 170 cocheras, lo que representa un valor fundamental en el barrio”, añade.

En la primera etapa, que estiman finalizar este año, se instalaran sobre la ruta provincial 202, dos freestanding

Aunque el director comercial prefiere no adelantar los nombres de las comercios que se instalarán en el lugar, porque aún se encuentran en “etapa de definición de los contratos”, aclara que será del estilo hamburguesería o pizzería.

A su vez, remarca que la idea de la segunda etapa es “más abierta”, al punto que llegado el momento evaluarán qué alternativa es más conveniente. “Si mañana funciona mejor el tema de servicios, como un gimnasio o un banco, iríamos para ese lado”, aclara.

El director comercial de la desarrolladora a cargo del proyecto prefiere, por el momento, no adelantar los nombres de los locales que se instalaran en el predio que cuenta con 3.000 mts2 de Área Bruta locativa

La comercialización de los espacios desarrollados por Wild está a cargo de Pereira Aragón Inversiones Inmobiliarias, dedicada a la compra y venta de fondos de comercio de gastronomía y de inmuebles comerciales, como Dandy Clásico, Deli y Grill, Kentucky, Pizzería Guerrín, Down Town Matias, las Violetas y entre otros.