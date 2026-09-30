De Comme des Garçons a la riñonera viral de Uniqlo: por qué Japón es la gran potencia de la moda en Paris Fashion Week

La influencia japonesa y un recorrido para entender a un líder de la industria textil

PARÍS.– Después de Nueva York, Londres y Milán, los personajes de la industria de la moda aterrizan en la última gran parada del mes: Paris Fashion Week. La ciudad ya entró en la vorágine que la transforma. Nueve días, 67 desfiles, 34 presentaciones y cientos de eventos empiezan a definir qué se va a usar.

Si hay una razón por la que París marca el pulso de la moda, es el savoir-faire. Saber hacer. La idea francesa de que la excelencia técnica se alcanza con el conocimiento acumulado. Esta temporada, sin embargo, el acento es japonés. Se nota en las pasarelas, que anticipan el próximo verano, pero también en las vidrieras, que ya visten el invierno, y en la calle. Doce de las 101 casas del calendario oficial son de Japón, desde Comme des Garçons y Yohji Yamamoto hasta Sacai y Anrealage. Pero detrás de esa presencia hay mucho más que diseño.

publicidad

publicidad

En la Rive Gauche, la orilla más clásica y elegante de París, Japón se instala en Le Bon Marché, el shopping más antiguo de la ciudad. Hasta el 18 de octubre, bajo el nombre de Super Japon, la tienda se convirtió en una especie de konbini gigante, esos almacenes japoneses donde se consigue de todo, desde ropa y papelería hasta objetos de diseño, comida y guiños kawaii. Sus célebres escaleras mecánicas cruzadas, diseñadas por Andrée Putman, se volvieron escenario de La conserje del gran almacén, el manga de Tsuchika Nishimura. Del techo cuelgan koinobori, los típicos banderines de tela con forma de pez, y los ambientes se separan con noren, las cortinas tradicionales japonesas.

Le Bon Marché, en París, se viste de Japón con Super Japon, una propuesta que recorre la moda, el diseño y la cultura nipona.

En el segundo piso, Sacai montó un pop-up junto a Sarah Andelman, cofundadora de la mítica colette, y el 17 de octubre la casa Penelope’s subastará piezas de diseñadores japoneses icónicos.

Del otro lado del Sena, en el Marais, la presencia japonesa se vuelve más experimental. Allí funciona la sede parisina de Dover Street Market, el concept store que Rei Kawakubo, la creadora de Comme des Garçons, fundó en Londres en 2004 junto a su marido, Adrian Joffe. Durante la semana, su patio recibe una obra de Comme des Garçons en homenaje a Yukio Nakagawa, el artista que revolucionó el ikebana, y en los percheros aparece la colaboración de Sacai con Levi’s.

Durante la Fashion Week, Dover Street Market suma la tercera entrega de la colección otoño-invierno de Comme des Garçons, reparte gratis el nuevo número de Dazed con tapa de la firma de Kawakubo y recibe a Susie y Nick Cave para presentar su libro.

publicidad

publicidad

Esa omnipresencia revela que Japón es relevante en la industria porque tiene peso en todos los niveles del ecosistema. Lo logró gracias a diseñadores de vanguardia que desde hace medio siglo le dan aire fresco a París, marcas masivas y de streetwear que llevan esa estética a la calle y una innovación textil que, aunque casi no se ve, sostiene todo lo demás.

La revolución del negro

Kenzo Takada llegó a París en los 60 y en 1970 abrió su primera boutique, Jungle Jap, en la Galerie Vivienne. Sus estampados audaces sobre siluetas tradicionales japonesas sorprendieron a París, así como sus desfiles, con bailarines, patinadores y artistas, que convirtieron la pasarela en un espectáculo. Junto a Issey Miyake y Hanae Mori conformó la primera camada de diseñadores japoneses que irrumpió en la moda francesa. Miyake, por su parte, revolucionó el plisado a fines de los 80 con Pleats Please, inspirado en el origami.

Rei Kawakubo sacudió la moda en los 80. Junto a Yohji Yamamoto, aterrizó en París con colecciones casi enteramente negras, de siluetas amplias y asimétricas, bordes sin terminar y costuras a la vista. Frente al cuerpo ceñido y el color de la moda de los 80, propusieron prendas que ocultaban la figura en lugar de marcarla. De esa escuela salió también Junya Watanabe, discípulo de Kawakubo, que en 1993 lanzó su propia línea bajo el paraguas de Comme des Garçons y desde entonces desfila en París.

Rei Kawakubo fundó Comme des Garçons con la premisa de cuestionar los cánones de género, belleza y costura. Alérgica a las convenciones y con colecciones más cercanas a la teoría que a las tendencias, rara vez explica su trabajo.

Ese legado continúa. Las casas desfilan cada temporada en París y sus prendas de archivo tienen un peso propio en el mercado vintage, con una fascinación especial entre las generaciones más jóvenes.

publicidad

publicidad

También hay nuevos diseñadores que buscan su propio lugar. Anrealage, la firma que Kunihiko Morinaga fundó en 2003, desfila en París desde 2014 y vistió a Beyoncé en sus últimas giras. Noir Kei Ninomiya es una de las firmas favoritas de Björk.

Beyoncé, en la gira Cowboy Carter, con un vestido de Anrealage que funciona como una pantalla de 35.000 LED.

Uno de los casos más resonantes es el de Soshi Otsuki, que ganó el LVMH Prize 2025 por decisión casi unánime de un jurado integrado por Jonathan Anderson, Nicolas Ghesquière, Stella McCartney y Phoebe Philo. Fue la primera vez que el premio quedó en manos de un diseñador dedicado exclusivamente a la sastrería. Su ascenso había empezado un año antes, cuando obtuvo el Tokyo Fashion Award, un programa del gobierno metropolitano que cada ciclo elige ocho marcas y las conecta con compradores en París.

Soshi Otsuki descubrió la moda a los 15 años, cuando vio por YouTube un desfile de Dior Homme. Antes había pensado en entrar a la Academia Nacional de Defensa de Japón e incluso en ser camionero de larga distancia.

publicidad

publicidad

Uniformados en la calle

Más allá del diseño de autor, las pasarelas y las celebrities, las marcas japonesas también conquistan la calle con prendas prácticas, funcionales y pensadas para el día a día.

En los pies se repiten las Onitsuka Tiger Mexico 66, una zapatilla deportiva nacida en Japón en los 60 que pasó de las pistas de atletismo a ser uno de los modelos más buscados del momento. Y colgada del hombro, en cualquier ciudad del planeta, aparece la riñonera de nailon de Uniqlo, que cuesta menos de 20 dólares y se volvió un éxito rotundo gracias a las redes.

La cartera más vendida en la historia de Uniqlo tuvo tanto éxito que hasta sufrió imitaciones: en 2024, la marca japonesa demandó a Shein en Tokio por vender copias.

Con productos como este, Uniqlo logró convertirse en un básico para todas las tribus con una relación precio-calidad que su escala hace difícil de igualar. Sus prendas funcionan casi como una infraestructura de la vida cotidiana, del cárdigan de cashmere a la campera térmica o los pijamas. La usan los fans del lujo silencioso, los obsesivos del workwear japonés, los devotos del gorpcore y miles de personas a las que solo les importa la funcionalidad de la ropa.

Al mismo tiempo, coquetea con la moda de autor. Desde 2017 colabora con Jonathan Anderson, el director creativo de Dior, que fundó su propia marca en 2008 y es uno de los diseñadores más influyentes del momento.

La marca japonesa tiene 2519 tiendas en el mundo, y Fast Retailing, el grupo al que pertenece, se fijó una meta de largo plazo de 10 billones de yenes en ventas anuales, casi el triple de lo que factura hoy.

publicidad

publicidad

La alianza entre Uniqlo y JW Anderson, una de las colaboraciones más exitosas y consolidadas de los últimos años, lleva el diseño de autor al terreno del lujo accesible.

Sus proveedores son un pilar clave del éxito. Por ejemplo, el Heattech, su producto más famoso, lo desarrolló junto a Toray, el gigante químico y textil con el que trabaja desde 2006. Y buena parte de su denim sale de Kaihara, la misma tejeduría que abastece a Levi’s.

Del hilo a la pasarela

La verdadera fortaleza del ecosistema japonés está en la materia prima. En 2025, Japón exportó textiles por unos 6200 millones de dólares, según datos de UN Comtrade. No puede competir en volumen con China, Bangladesh o Vietnam, pero ganó peso en el segmento premium al combinar tradición, precisión industrial e innovación en materiales.

En 1926 nació Toray, una empresa dedicada a fabricar rayón, la fibra artificial que imita la seda. Hoy es el mayor productor mundial de fibra de carbono, un material liviano y ultrarresistente que se usa desde aviones hasta raquetas de tenis. Junto a Teijin, desarrolla además materiales técnicos que usan marcas como The North Face y Patagonia. Su alianza con Issey Miyake ya lleva medio siglo, y para esa casa creó el primer poliéster 100% de origen vegetal del mundo. Este año lanzó Aurlist, un filamento de poliéster diez veces más fino que la seda que imita su brillo.

Emporio Armani usa en su línea de ski Dermizax, una membrana impermeable y respirable desarrollada por la japonesa Toray.

publicidad

publicidad

Kaihara encarna la tradición. Fundada en Hiroshima en 1893 para teñir con índigo, se volcó al denim en los 70 y hoy controla toda la cadena, del hilado al acabado. Produce la mitad del denim japonés, y sus telas terminan en jeans de Levi’s, Lee y A.P.C. Muchas se tejen en viejos telares de lanzadera que llegaron desde Estados Unidos a mediados del siglo pasado y que en Japón se siguen manejando a mano, lo que genera una textura irregular difícil de imitar.

La marca que inventó el jean recurre a Japón para sus versiones más exclusivas, teñidas con índigo en cuerda y cosidas y terminadas a mano en talleres japoneses.

El lujo europeo también se abastece en Japón. Kuroki es otra gran tejeduría de denim que se convirtió en el primer socio japonés de LVMH Métiers d’Art, el programa del conglomerado francés que protege y financia a los talleres artesanales que proveen a sus marcas.

En Kioto, Hosoo lleva más de tres siglos tejiendo seda Nishijin, el brocado que en otra época vestía a samuráis y shogunes. Hoy, bajo la dirección de la duodécima generación de la familia fundadora, trabaja con casas como Louis Vuitton y Chanel, y combina su técnica ancestral con telares de última generación.

Hay casos menos conocidos, pero igual de sorprendentes. Okada Textile se especializó en pieles sintéticas tan logradas que se las encargaron Prada y Chanel. Y Suncorona Oda que teje organzas y tules livianos con máquinas que diseña y construye ella misma.

publicidad

publicidad

Las tejedurías japonesas combinan técnicas artesanales transmitidas por generaciones con maquinaria de última generación, una mezcla que las volvió proveedoras clave de la moda de lujo.

Ahí es donde conceptos como shokunin, la dedicación de quien domina un oficio y trabaja para perfeccionarlo, y takumi, el maestro que lo alcanza, dejan de ser filosofía y se vuelven cadena productiva. Un saber que pasa de generación en generación y se combina con laboratorios, maquinaria y nuevos materiales.