Nuevo espacio en Aeroparque

Aeropuertos Argentina 2000 creó un área de espera para pasajeros y acompañantes que suma 1000 metros cuadrados adicionales al área de check in. El espacio contiene 5 nuevas opciones de gastronomía, más asientos, sector para niños con una nueva plaza de juegos, información de vuelos, carritos portamaletas y máquinas de self check in.