No hay registros de Everest. Nadie sabe, más allá de sus integrantes y su círculo íntimo, cómo sonaba la banda de Javier Milei. El presidente electo se vistió de rockstar cuando terminó el secundario en el Cardenal Copello, después de colgar los guantes de arquero (llegó hasta la cuarta división en Chacarita Juniors), antes de ponerse el traje de economista. “Cuando dejé de jugar al fútbol me di cuenta de que tenía mucho tiempo libre. Entonces armé una banda de rock, Everest. No toco ningún instrumento, tampoco estudié canto. Cantaba, sí, porque me salía así, intuitivamente”, dijo en una entrevista con LA NACION.

-¿Era buen cantante?

-Era mejor jugador de futbol (ríe).

-¿Llegó a presentarse “en vivo” con Everest?

-Sí, tocábamos en bares de Palermo. Tocamos en uno que se llamaba Pizza Bar y lo abarrotamos de gente. Se armó un pogo tremendo y terminamos rompiendo un ventanal. Al final, lo que ganamos esa noche lo usamos para pagar el vidrio… Hacíamos temas de Rolling Stones y otros que yo componía junto al baterista.

En otra oportunidad, al profundizar sobre su música y algunos temas que la banda componía en español, dijo: “Tenían connotaciones sexuales muchos de ellos. Eran muy divertidos, como una suerte de porno rock”.

Antes de ponerse el traje de economista, Milei fue cantante de su propia banda de rock, Everest

Diego, guitarrista de Everest, concedió una entrevista radial a Cristina Pérez donde recordó aquellos años felices: “Javier empezó a escuchar música, en especial rock and roll, se quedó muy loco con los Rolling Stone, y quería hacer algo con eso. Se compró una consola para poder cantar, reunió voluntades y armó una banda. Fue algo fugaz pero evidentemente para él fue significativo”.

El guitarrista (hoy profesor de Educación Física y dueño de un complejo de canchas de pádel en Devoto) reconoce que nunca supo por qué la banda se llamó Everest. Y lamenta, además, que el único recuerdo que conserva de aquellos tiempos es la foto que circula hoy en las redes donde se ve a parcialmente a Milei con musculosa blanca y otros tres jóvenes cantando. “El que está compartiendo el micrófono con Javier soy yo”, dice.

Everest, la banda de rock de Milei hacia temas de Rolling Stones y otras canciones. En la imagen, Milei comparte el micrófono con el guitarrista Diego.

¿Cómo era Javier Milei en aquellos años? Responde Diego, guitarrista de Everest: “Siempre fue así. Es un tipo apasionado y muy vehemente, que va a fondo con las cosas que hace. Un apasionado que nunca supo de medias tintas. No va a crear un personaje para llegar a donde está... Que hoy esté Javier en el lugar que lo pusimos me da esperanza porque, si bien no es mi amigo porque hace un tiempo que no comparto tiempo con él, sé que él es auténtico. Ojalá pueda hacer algo distinto que nos ayude a salir de la situación en la que estamos”.

En 2018, cuando comenzaba a disfrutar las mieles de la fama, Milei incursionó en el género romántico. Fue en el programa de televisión La tribuna de Guido, cuando el economista sorprendió a todos al entonar “Fuiste mía un verano”, el clásico de Leonardo Favio. El economista apareció en pantalla vestido como el legendario cantante, con un pañuelo en su cabeza y cantó completamente compenetrado en su interpretación, incluso hizo los inolvidables gestos dramáticos del cantante.

En La tribuna de Guido (eltrece), de noviembre de 2018, Javier Milei imitó a Leonardo Favio y su pareja de entonces, la cantante Daniela, hizo lo propio con Shakira Captura eltrece

Milei también explotó su faceta roquera en la política. En campaña, cerró sus discursos cantando una adaptación del tema Panic Show de La Renga. Su letra: “Hola a todos, yo soy el león/ Rugió la bestia en medio de la avenida/ Corrió la casta sin entender/ Panic Show a plena luz del día/ Por favor, no huyan de mí/ Yo soy un rey de un mundo perdido/ Soy el rey, te destrozaré/ toda la casta es de mi apetito”, entonó.

Actor de teatro: “Tiene ángel sobre el escenario”

En 2018, ya consagrado como uno de los personajes que disparan el rating en televisión, Javier Milei decidió explotar su histrionismo en el teatro. Sin conocimiento en artes escénicas, visitó al productor teatral Eugenio “Nito” Artaza para contarle su idea y llevarla al escenario. A continuación, cómo se gestó aquél proyecto.

-Artaza, ¿cómo surgió la relación con Milei?

-Javier llegó a mí porque en ese momento mi hijo estaba estudiando Economía y lo conocía, lo tenía como ídolo. Vino a mi casa a fines de 2018 y me preguntó si lo podía producir y dirigir. Yo le aclaré que no compartía su pensamiento anarco-liberal, pero que lo iba a producir porque su idea me había gustado. Y así, rápido, nos pusimos de acuerdo.

-¿Qué sucedió luego?

-Como él trajo la idea y ayudó con el libro, que hablaba prácticamente solo de Economía, le dije que lo registrara a su nombre en Argentores. Yo me contacté con mi socio, Daniel Igoillo, y preparamos todo para presentar la obra en el teatro Picadilly, en plena calle Corrientes. Milei hacía de Milei, pero necesitaba más personajes en el escenario. Contacté a Claudio Rico, el imitador, que hacía muy bien a Cristina y otros políticos. También sumé a Diego Sucalesca, que hacía de psicólogo. Antes de debutar, Karina, su hermana, me pidió actuar, así que le dimos el papel de secretaria.

En 2019 Milei llevó a Artaza la propuesta para hacer una obra de teatro

El elenco de "El consultorio de Milei" en el Picadilly Teatro, con la dirección de Nito Artaza

-¿Cuál era la función de Karina, además de su rol como secretaria en escena?

-Ella controlaba muy bien los números. Yo les pagaba con cheque porque las ticketeras te pagan cada 15 o 20 días. Entonces yo les adelantaba a ellos con un cheque y a veces, al día siguiente, Karina me escribía y me decía “no es 273, es 275″... capaz que había una diferencia de cien pesos.

-Con su experiencia como productor, ¿considera que Milei tenía talento para la actuación?

-Al principio leía, pero después se fue soltando. Le enseñé cómo pararse en el escenario, dónde hacer la pausa... En el final poníamos una piñata que representaba al Banco Central y él le pegaba con un palo de golf. La piñata explotaba y caían dólares que decían “Milei”. El público deliraba. Era muy crítico del gobierno de Macri, le pegaba mucho a Marcos Peña. Al final, entraban Claudio, Diego y Karina. Entre los tres le ponían un chaleco de fuerza y se lo llevaban del escenario por la platea... Era muy divertido.

En el escenario Javier Milei, Claudio Rico -haciendo su imitación de MIlei- y Diego Sucalesca como el psicólogo

-¿Cómo le fue a la obra?

-La verdad, me sorprendió: el presidente electo tiene bastante ángel arriba del escenario. Fue un espectáculo que salió muy divertido. Un éxito.

-Sin embargo, no llegaron a hacer temporada en Mar del Plata...

-Yo lo quería llevar al teatro Enrique Carreras, ya casi nos habíamos puesto de acuerdo, pero tuvimos una discusión en Intratables que duró como 45 minutos. Yo solo le había preguntado que me resolviera la desigualdad con su anarco-liberalismo y se puso loco. Empezó a los gritos, me dijo “nazi”, “fascista”, y se descompuso. Le subió la presión. Estaba fuera de sí. Yo me asusté. Ahí me anticipé, porque le dije: “Vos vas a terminar haciendo política”. Y él me dijo que no “porque los políticos roban” y no sé que más.

-¿Discutían también en el teatro?

-Conmigo por ahí era siempre el tema de los números, pero son cosas que suelen pasar en los teatros. Me arrepentí que hayan sido solo ocho funciones, porque fueron un éxito.

-Milei sigue presente en sus espectáculos: usted lo imita sobre el escenario.

-Sí, y la gente se ríe mucho. Siempre aplauden un poco más la imitación que hago de él que la que hago de Massa. Fue como premonitorio (risas).

La relación teatral entre Javier Milei y Nito Artaza duró dos meses. Luego “El consultorio de Milei” se presentó en el Teatro Regina con la producción de Guillermo Morant.

No al “Bailando”, dos películas y el nacimiento del Capitán Ancap

En 2018 Javier Milei rechazó una propuesta de Marcelo Tinelli para participar en Bailando por un sueño. “Iba a tener que entrenar todos los días y si hacía eso tenía que dejar de hacer otras actividades que para mí son muy gratificantes que tienen que ver con la economía”, explicó oportunamente el actual presidente electo.

En 2020, bajo la dirección de Santiago Oría, protagonizó “Pandenomics”, un film con estilo documental en donde habla de la economía del país y el impacto de la pandemia. La película está inspirada en el libro que escribió Milei que lleva el mismo nombre y fue un éxito editorial, aunque estuvo envuelto en acusaciones por plagio que el economista minimizó. “Estamos hablando de fragmentos en un libro de 350 páginas y de un sistema de ecuaciones que es de dominio público”, supo decir.

Ya sobre el final de la película, mientras Milei grita “avancemos sin miedo, ¡Viva la libertad, carajo!”, aparece en pantalla la Capitana Ancap, una heroína de comic interpretada por la diputada electa Lilia Lemoine. “El Banco Central está haciendo de las suyas de nuevo. Creo que es hora de cerrarlo de una buena vez”, dice la joven a Milei mientras le entrega un maletín que contiene el traje del Capitán AnCap (contracción de Anarco-Capitalista).

Milei interpretando al Capitán AnCap, junto a Lemoine

El Capitán y Capitana AnCap habían surgido el año anterior a la película durante un evento de otakus y aficionados al animé japonés. En esa oportunidad, animado por Lemoine, Milei apareció interpretando un personaje que el mismo creó: el capitán AnCap, un superhéroe vestido de amarillo y negro, antifaz y tridente, dedicado a cuestionar las políticas del Gobierno y luchar contra los keynesianos.

En 2023, en plena campaña electoral, se estrenó “Javier Milei, la revolución liberal”. Nuevamente con un estilo documental y la producción de Oría, Milei cuenta por qué decidió involucrarse en política y cómo fue el nacimiento del partido y su repercusión. Además de él, aparecen hablando, entre otros, la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, su hermana Karina Milei, Ramiro Marra y Lemoine.

